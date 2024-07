Gabriel Attal : démission refusée par Macron, jusqu'à quand peut-il rester ?

Ce lundi 8 juillet, la démission remise par Gabriel Attal à Emmanuel Macron a été refusée par le chef de l'Etat pour "assurer la stabilité du pays".

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives :

Emmanuel Macron a décidé de maintenir Gabriel Attal à la tête du gouvernement "pour le moment" et "pour assurer la stabilité du pays" indique le palais de l'Élysée. Devant les résultats des élections législatives, le Premier ministre a bien dû constater que le camp macroniste n'avait plus de majorité à l'Assemblée nationale. Dès lors, la coutume veut en effet qu'il présente sa démission au chef de l'Etat. Un "protocole" respecté par le locataire de Matignon. Alors, deux options principales s'offrent au président de la République. Conserver un gouvernement en l'état, ou procéder à un remaniement en excluant par exemple les ministres battus aux Législatives ou ceux qui souhaitent quitter leur portefeuille.

Gabriel Attal s'est également dit prêt à garder Matignon "aussi longtemps que le devoir l'exigera". Or, la Constitution n'oblige en rien Emmanuel Macron à agir rapidement : le chef de l'Etat va sans doute prendre le temps de la réflexion et de discuter avec certains partis d'opposition. En attendant la probable nomination d'un nouveau Premier ministre, le gouvernement actuel devrait rester en place et assurer les affaires courantes, notamment jusqu'aux Jeux Olympiques. La question du cas Gérald Darmanin, pièce très importante du dispositif des JO en tant que ministre de l'Intérieur devra aussi se poser.

Gabriel Attal peut-il rester en poste malgré le résultat des législatives ? A terme, cela semble peu probable : Emmanuel Macron prendrait le risque que soit votée une motion de censure à l'Assemblée nationale et que le gouvernement soit alors forcé à la démission. Le président ne pouvant pas dissoudre à nouveau l'hémicycle avant un délai d'un an, il serait forcé de nommer un nouveau Premier ministre.

Quels résultats pour Gabriel Attal aux élections législatives ?

Gabriel Attal est arrivé en tête de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine avec 58,23% des suffrages à l'issue du second tour de ces élections législatives, qui l'opposaient à la candidate du Nouveau Front populaire, Cécile Soubelet (41,77%). Gabriel Attal a déjà été élu dans cette circonscription lors des deux dernières législatives, en 2017 et 2022. Mais le contexte politique était tout autre.