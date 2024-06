Quel ministre de la défense RN ? Pourquoi Laurent Jacobelli est cité

Élu à l'Assemblée nationale, le Conseiller régional du Grand Est apparaît comme un candidat légitime au poste de ministre de la Défense en cas de victoire du RN aux élections législatives anticipées.

Alors que le Rassemblement national (RN) est pour l'instant en tête des sondages en vue des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains, la question de la composition d'un hypothétique gouvernement Jordan Bardella se pose. En cas de victoire du parti au scrutin législatif et de formation d'un gouvernement RN, la désignation du député Laurent Jacobelli comme ministre de la défense pourrait se poser. En effet, si aucune information n'a encore fuité à ce sujet chez les cadres du parti, le nom du Conseiller régional du Grand Est pourrait revenir avec insistance.

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées

D'abord homme de télévision, Laurent Jacobelli occupe successivement les postes de directeur des programmes de TV5 Monde de 2005 à 2008, dirigeant de sa propre société de production télévisuelle "Sonny Prod", et secrétaire général de Zodiak Kids. C'est en 2014 qu'une première opportunité politique se présente. Il rejoint le parti Debout La France de Nicolas Dupont-Aignan. Pour l'élection présidentielle de 2017, il est le directeur de campagne du chef de parti, et gère l'agenda du candidat. Deux mois plus tard, le voilà candidat pour les Législatives, mais pour le Front National (FN) dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il est ensuite nommé responsable de la communication du parti lepéniste, puis l'un de ses porte-parole en 2019. Il essuie par la suite un échec aux municipales de 2020 en menant une liste à Allauch qui arrive en 3e et dernière position du second tour. En 2021, nouvel échec pour lui, cette fois-ci aux élections régionales dans le Grand Est, en tant que tête de liste régionale pour le RN. Lors des législatives 2022, il est élu dans la 8e circonscription de Moselle face à la candidate insoumise Céline Léger. Il est ensuite nommé vice-président du groupe RN. En mai 2024, Laurent Jacobelli est nommé porte-parole de Jordan Bardella, la tête de liste du RN aux Européennes.

Depuis, Laurent Jacobelli fait régulièrement partie de commissions de la défense nationale et des forces armées en tant que député français. En 2023, il rédige notamment un rapport d'information, le numéro 864, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le bilan de la Loi programmation militaire (LPM) de 2019 à 2025. De quoi en faire un ministrable ? Tout à fait, La Provence, s'avance notamment sur une possible nomination du député et conseiller du Grand Est à la défense en lieu et place de Sébastien Lecornu. Dans une tribune pour le JDD, le 24 février 2024, Laurent Jaobelli faisait la part belle à l'indépendance de la France en matière de défense et le poids néfaste de l'Europe dans les décisions nationales : "Emmanuel Macron ne tirant aucune leçon de ces échecs, s'apprête cette fois-ci à sacrifier notre défense sur l'autel de Bruxelles, à travers " l'Europe de la défense ", main dans la main avec la présidente non-élu de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (...) Imagine-t-on qu'un jour le bouton nucléaire soit partagé avec un technocrate non-élu par les Français, basé à Bruxelles ? C'est en tout cas le scénario dont rêvent ces deux européistes forcenés" écrit-il.

"Il est nécessaire de renouer avec les concepts de Nations solidaires et de souveraineté"

Le porte-parole de Jordan Bardella au dernier scrutin européen ne manque pas de rappeler l'échec des politiques en place et de délivrer sa propre vision de la défense hexagonale, de quoi en faire un candidat légitime au poste de ministre, si le RN venait à remporter les prochaines élections législatives. " Lorsque notre Nation s'engage dans les coopérations européennes MGCS (char du futur) et SCAF (avion de combat du futur), elle le fait sans plan de repli en dépassant les seuls intérêts de sa propre industrie. Si l'obstination du couple Macron-Von der Leyen trouve donc un écho chez certaines Nations, ces dernières y voient avant tout l'opportunité de renforcer leurs propres armées et industries de défense, quitte à affaiblir celles d'une France jugée naïve".

Pour lui, "au moment où les Nations européennes rehaussent leurs capacités de défense, le défi n'est pas de fusionner nos armées dans un " grand tout européen ", mais de les rendre interopérables. La France doit pouvoir faire appel à ses alliés anglais et allemands si leurs intérêts sont menacés. À l'inverse, tout comme nos partenaires, nous devons avoir la possibilité de refuser d'intervenir si une opération extérieure nuit à nos intérêts. Souvenons-nous de l'Irak ! (...) Il est plus que jamais nécessaire de renouer avec les concepts de Nations solidaires et de souveraineté… et de ne jamais oublier que l'impérialisme, fût-il européen, a toujours amené la guerre, jamais la paix".