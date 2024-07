Législatives 2024 : le chiffre qui peut tout changer, résultats des ultimes sondages de 2e tour

EN CHIFFRES. Les premières tendances du 2e tour des élections législatives 2024 sont en train d'être dévoilées. Découvrez tous les chiffres clés de ce second tour qui pourrait livrer des surprises ce soir, au moment des résultats...

Il est aussi intéressant d'observer les projections par parti pour ce second tour des législatives, réalisées par le média Le Grand Continent, les alliances conclues en période de campagne pouvant très bien se défaire une fois l'élection terminée. Le graphique ci-dessous permet aussi d'entrevoir l'hypothétique "arc républicain" souhaité par Emmanuel Macron et qui pourrait se dégager après l'élection en élargissant le centre vers la gauche et la droite (hors LFI et hors RN) Emmanuel Macron. Voici les dernières projections détaillées :

Les chiffres

14:45 - 90 députés ont déjà été élus Alors que le second tour n'est pas encore terminé, 90 députés ont déjà été élus. Certains l'ont été dès le premier tour, d'autres se situent en Outre-mer ou à l'étranger, où les résultats du second tour sont déjà connus. Dans le détail, c'est le Nouveau front populaire qui a, pour le moment, le plus de députés. Ils sont au nombre de 41, contre 39 pour l'alliance RN/LR, 6 pour les LR et Divers droite, 2 sont de divers gauche et 2 du parti Ensemble.

13:44 - 100 sièges perdus voire plus pour la majorité présidentielle La majorité présidentielle pourrait, elle, perdre un grand nombre de sièges avec ces élections législatives. Le camp macroniste, composé du parti Renaissance et de ses alliés MoDem et Horizons, comptait une majorité absolue de 250 sièges avant la dissolution. Mais combien en aura-t-elle après le scrutin de ce dimanche ? Les sondages publiés avant la période de réserve misaient sur une nette diminution avec entre 95 et 162 élus seulement. La plupart des études accordaient le plus souvent au moins une centaine d'élus. Même la fourchette haute des projections équivaut à une perdre de plus de 90 sièges.

13:11 - 150 sièges ou plus pour la gauche dans la nouvelle Assemblée Les quatre partis de gauche qui siégeaient à l'Assemblée nationale avant la dissolution, dont La France insoumise, Les Ecologistes et le Parti socialiste, cumulaient 151 députés. Le Nouveau Front populaire qui compte les mêmes partis en plus d'autres formations politiques peut-il espérer voir son nombre d'élus augmenter ? Les sondages publiés jusqu'au début de la période de réserve estimaient que l'union de la gauche pouvait obtenir jusqu'à 200 sièges de députés (sondage Ifop) et au minimum 145 sièges (sondage Opinionway). Dans les toutes dernières projections, on évoquait 155 à 185 sièges soit un léger surnombre en comparaison des sièges gagnés par la Nupes il y a deux ans.

12:55 - 410 duels pour ce second tour des législatives La mise en place du front républicain et le désistement des candidats arrivés en troisième position du camp présidentiel et de la gauche au premier tour ont entrainé un changement radical de physionomie pour ce second tour. Le nombre de triangulaires, qui était de 306 à l'issue du premier tour dimanche dernier, a été divisé par trois et est passé à 89. Celui des duels est passé de 190 à plus de 400. Le Rassemblement national aurait pu plus facilement tirer profit de triangulaires que de duels, et les sondages lui prêtaient des chances d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit 289 députés, après la publication des résultats du premier tour. Finalement cette probabilité s'est réduite au fil des jours et des nouvelles études. Au mieux, les derniers sondages créditaient l'extrême droite de 230 sièges, soit presqu'autant que le nombre actuel d'élus sortants pour la majorité présidentielle (250).

12:24 - 3,3 millions de procurations enregistrées Après un premier tour qui a vu le taux d'abstention passer de 52,49% en 2022 à 33,29% en 2024 (-19,2%), le second tour sera-t-il lui aussi marqué par une participation record des électeurs. Avec 3,3 millions de procurations enregistrées par le ministère de l'Intérieur à la veille du scrutin, soit 600 000 de plus que lors du premier tour, celles-ci semblent donc montrer le regain d'intérêt des Français pour cette campagne express. Il faut en effet remonter jusqu'en 1997 lors des élections législatives suivant la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac pour pouvoir retrouver un tel niveau de participation. À l'époque, 67% des électeurs s'étaient rendus aux urnes. Ainsi, selon les dernières estimations publiées avant le début de la trêve électorale, 68% des Français devraient se déplacer dans les bureaux de vote.

12:22 - Plus ou moins de 70% de participation ce soir ? Si on se base sur le second tour de l'élection législatives de 1981, qui suivait l'élection de François Mitterrand et marquait l'arrivée au pouvoir des socialistes, le taux de participation final ce soir pourrait atteindre entre 70 et 75%. A l'époque, la participation finale était en effet de 73,08%. Dans la semaine, les sondages ont pour leur part estimé la participation entre 65 et 70%. Elabe la situait entre 64 à 66%, Ifop-Fiducial à 69% et Ipsos entre 66 et 70%.

12:00 - 26,63% de participation à midi Les électeurs continuent de se mobiliser ce dimanche, pour le 2e tour des élections législatives anticipées avec 26,63% de participation à midi selon le ministère de l'Intérieur. La semaine passée, à la même heure, celle-ci était de 25,9%. Surtout, la participation de deuxième tour bondit de 7,5 points par rapport à 2022 à la même heure(18,99 %). Cette participation atteint ainsi un record depuis 1981.

11:59 - 61,72%, 55%, 57%.. D'autres résultats connus en outre mer Le député sortant Stéphane Lenormand (DVD) a été réélu à Saint-Pierre-et-Miquelon avec 61,72% des voix, Frantz Gumbs (Modem), a été réélu avec 55% à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le candidat du MoDem, Nicolas Metzdorf, a été élu dans la 1re circonscription de Nouvelle-Calédonie, avec 52,41%, l'indépendantiste Emmanuel Tjibaou (DVG) a gagné avec 57% des voix.

11:55 - 41% des jeunes vers le Nouveau Front populaire Les jeunes restent le principal électorat du Nouveau Front populaire (NFP) selon un sondage Toluna Harris Interactive pour Challenges, M6 et RTL. En effet, 41% des électeurs âgés entre 18 et 24 ans ont voté au premier tour pour la nouvelle alliance de la gauche. Ils étaient seulement 23% a préférer le Rassemblement national, 13% le parti présidentiel et 8% Les Républicains. Des chiffres qui tranchent avec 2017 lorsqu’Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Cette année-là, 32% des 18-24 ans avaient accordé leur vote au nouveau président de la République. Quant à La France insoumise et au RN, les deux partis devaient se contenter respectivement de 18% et 14% des suffrages.

11:53 - 100% des voix pour un député réélu en Guyane Jean Victor Castor (ex Nupes - GDR) a été reconduit dans la 1re circonscription de Guyane avec 76,11 % des voix et Davy Rimane, affilié lui aussi au groupe GDR, a été réélu dans la 2e circonscription avec... 100% des suffrages ! Faist extrêmement rare : il n'y avait en effet qu'un seul candidat pour ce second tour, Sophie Charles, arrivée deuxième, ayant décidé de se désister dans la semaine.

11:50 - 54,53% des voix et un sortant battu en Martinique En Martinique, les sortants n'ont pas tous eu la chance d'être réélus en revanche. La surprise est venue de la 3e circonscription, où la candidats NFP Béatrice Bellay (PS) a battu le candidat sortant Johnny Hajjar (DVG), avec 54,53 % des voix. Les trois autres circonscriptions de Martinique ont reconduit leurs élus : Jiovanny William avec 81,97 % des voix dans la 1re circonscription, Marcellin Nadeau, avec 65,68 % des voix dans la 2e et Jean-Philippe Nilor avec 86,58 % dans la 4e. Tous sont issus de la gauche.

11:41 - 4 sortants reconduits en Guadeloupe Ils étaient quatre députés sortants dans quatre circonscriptions et ils ont tous les quatre été réélus. Selon les résultats des législatives en Guadeloupe, qui avaient lieu en amont du vote dans la métropole, les députés, majoritairement de gauche ont tous été réélus avec une large avance au second tour. L'ancien LREM Olivier Serva, qui a rejoint le groupe LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), a été réélu dans la 1re circonscription avec 77,59%. Le socialiste Christian Baptiste a été élu avec l'étiquette NFP dans la 2e circonscription avec 72,38 %. Dans la 3ᵉ circonscription, Max Mathiasin, ancien MoDem également rattaché désormais au LIOT, l'emporte avec 69,15% des voix. Enfin Elie Califer (NF - PS) est réélu avec 71,09%.

11:41 - 95% des électeurs du Nouveau Front populaire favorables aux désistements Placé en tête et qualifié dans plus de 300 circonscriptions au second tour, le Rassemblement national a réalisé, au cours du premier tour des élections législatives, son meilleur score dans une élection avec près de 11 millions de voix. Alors que 306 triangulaires devaient se tenir pour le second tour du scrutin, un front républicain pour faire barrage au parti d'extrême droite s'est érigé de la part de la gauche et de la majorité présidentielle. Ainsi, plus de 220 candidats se sont désistés au profit d'un autre arrivé en meilleure position au premier tour, faisant par conséquent baisser le nombre de triangulaire à 89. Selon une enquête Ipsos publiée avant le début de la trêve électorale, 95% des électeurs du Nouveau Front populaire approuvent la décision des candidats Ensemble de s'être désisté au profit de l'un de leurs candidats pour faire barrage à un autre candidat du RN. Ils sont 78% des électeurs de la majorité présidentielle à penser la même chose concernant le désistement d'un candidat du NFP à leur profit. À l'inverse, les électeurs du Rassemblement national ne sont que 11% à approuver le retrait des candidats du NFP et de la majorité présidentielle pour leur faire barrage.

11:38 - Un électeur sur deux souhaite voir le RN obtenir une majorité absolue C'est la grande inconnue de ce scrutin. Le Rassemblement national parviendra-t-il ou non à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour gouverner ? Si Jordan Bardella a annoncé à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas être nommé à Matignon dans le cas où son parti n'obtiendrait pas la majorité absolue des sièges au palais-Bourbon, reste, que les espoirs d'obtenir un tel résultat se sont pour le moins envolés ces derniers jours. Nombreux sont en effet les candidats qualifiés au deuxième tour, mais placés en troisième position dans les suffrages, à avoir décidé de se désister au profit d'un candidat mieux placé pour tenter de faire barrage au parti lepéniste. Pour autant, selon une enquête Ifop-Fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Figaro publiée dans la semaine, un électeur sur deux, soit 50%, souhaite voir le parti de Jordan Bardella obtenir un minimum de 289 sièges à l'Assemblée nationale. Dans le détail, ils sont 99% des électeurs du RN à vouloir un tel scénario, mais moins de la moitié (48%) des électeurs LR à partager ce choix. Dans le camp de la majorité présidentielle, 26% souhaitent ce scénario, et seuls 16% des électeurs du Nouveau Front populaire.

10:54 - 57% des jeunes sont certains d'aller voter Les jeunes restent encore l'électorat qui se déplace le moins aux urnes. Selon une enquête réalisée par Ipsos avant le début de la trêve électorale, 57% des jeunes âgés de 18 à 24 ans se sont dits certains d'aller voter dimanche pour le deuxième tour des élections législatives. Un chiffre qui coïncide avec celui réalisé lors de l'enquête pour le premier tour. L'intérêt pour les élections semble toutefois augmenter avec l'âge. En effet, selon cette même enquête, 69% des 50-59 ans sont certains de se rendre dans leurs bureaux de vote, voire 81% des 70 ans et plus à se dire certains d'aller glisser un bulletin dans l'urne. Concernant le sexe des électeurs certains d'aller voter, le résultat est plus serré. Les hommes sont 67% à être certains de s'y rendre, soit deux points de moins que les femmes.

09:44 - Entre 70 et 100 élus perdus par le RN dans les projections Quelques heures avant la fin de la campagne électorale vendredi à minuit et le début d'une période de réserve, plusieurs sondages semblaient montrer un resserrement entre les trois blocs : le RN et ses alliés, l'alliance de gauche Nouveau Front populaire (NFP) et les macronistes. Alors qu'on a pu lui donner jusqu'à 300 élus dans les scénarios les plus favorables, le bloc d'extrême droite notamment a vu son avance fondre, avec 200 à 230 sièges selon Elabe, 205 à 230 pour OpinionWay, 175 à 205 pour Ipsos, 170 à 210 pour Ifop, 185 à 215 pour Harris Interactive, une progression spectaculaire par rapport aux 88 députés RN sortants mais insuffisante pour atteindre seul la majorité absolue (289 députés).

09:17 - Le dernier sondage Ipsos pour le second tour des législatives L'Ipsos a aussi publié un ultime sondage avant le second tour des élections législatives le vendredi 5 juillet et l'étude est la seule à fournir le détail des sièges par parti. Comme les autres, le sondage accordait une majorité d'élus au Rassemblement national avec entre 175 et 205 sièges. Le Nouveau Front populaire n'était pas loin derrière puisque la fourchette haute du nombre de sièges attribués à la gauche équivalait à la fourchette basse de l'extrême droite : entre 145 et 175 députés. La majorité arrivait en suivant avec 118 à 148 sièges, puis Les Républicains avec 57 à 67 députés.

08:53 - Le dernier sondage Harris Interactive sur les législatives Et que prévoyait l'institut Harris Interactive pour les résultats des élections législatives ? La dernière étude publiée le vendredi 5 juillet pour Challenges, M6 et RTL confirmait la baisse du nombre de sièges accordés au Rassemblement national qui était crédité de 185 à 215 sièges. Pour les autres blocs, le sondage misait sur 168 à 198 sièges pour le Nouveau Front populaire, sur 115 à 145 pour la majorité présidentielle et sur 32 à 63 sièges pour Les Républicains fidèles à leur ligne politique.

08:01 - Le dernier sondage Ifop sur le résultat des législatives Dans la série des derniers sondages sur les législatives, l'institut Ifop-Fiducial a publié le sien le vendredi 5 juillet pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Comme les autres projections, l'étude donnait le Rassemblement national et ses alliés en tête avec 170 à 210, mais au coude-à-coude avec le Nouveau Front populaire créditait de 155 à 185 députés. Arrivaient en suivant, par ordre décroissant d'élus, la majorité présidentielle avec 120 à 150 sièges et les candidats des Républicains, canal historique, et divers droite avec 50 à 65 élus.