Huguette Bello toujours en course pour devenir Première ministre ? Le PS ne ferme pas la porte

Le Nouveau Front populaire ne parvient pas encore à se mettre d'accord sur la personne à proposer pour Matignon. Selon Olivier Faure, deux candidatures restent à départager : celle d'Huguette Bello et de Laurence Tubiana. Un vote est proposé.

Les discussions autour de la nomination d'un candidat au poste de Premier ministre à gauche sont longues. Les différents partis ne parviennent pas à se mettre d'accord. Ce vendredi 19 juillet, deux personnes sont toujours citées. Il s'agit d'Huguette Bello, présidente du conseil régional de la Réunion, et Laurence Tubiana, directrice de la Fondation européenne pour le climat.

Le nom d'Huguette Bello est sur la table depuis le 12 juillet, comme l'avait révélé l'Humanité. Le Parti communiste avait proposé sa candidature, avançant comme argument que : " Elle connait le Parlement. Son autorité est respectée. Et surtout, elle est présidente d'une région qui traverse des difficultés fortes en termes de service public, de logement, de précarité de l'emploi (…) Elle aurait cette capacité à construire des majorités et parler avec le président de la République ", selon Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Sa candidature avait également été approuvée par LFI, mais pas par le Parti socialiste, qui préférait alors une candidature d'Olivier Faure. Huguette Bello a alors retiré sa candidature dimanche dernier face à cette opposition.

Concernant Laurence Tubiana, ce sont les socialistes qui militent pour sa candidature. Or, celle-ci a immédiatement été mise de côté par les insoumis, qui lui reprochent d'avoir signé le 11 juillet une tribune parue dans Le Monde, appelant le NFP à " tendre la main aux autres acteurs du front républicain pour discuter d'un programme ", ce qui lui a valu d'être qualifiée de " Macron-compatible " par les insoumis.

Un vote pour trancher

Malgré les oppositions et le retrait de la candidature d'Huguette Bello, ce sont bien ces deux personnalités qui restent les plus crédibles. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Olivier Faure, premier secrétaire du PS jeudi 18 juillet, au micro de BFMTV-RMC. Celui-ci appelle à un vote pour déterminer qui le NFP présentera à Emmanuel Macron pour Matignon : " Quand on n'arrive pas à avancer, il y a un mode assez simple en démocratie pour départager des candidatures : c'est le vote. Et personne ne devrait avoir peur de la démocratie ", a-t-il expliqué, avant de conclure : " Nous aurons la possibilité de dire que les parlementaires du Nouveau Front populaire ont fait un choix. "