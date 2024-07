Actions violentes contre les JO de Paris : un néonazi projetait un "passage à l'acte"

Un jeune homme originaire d'Alsace a été interpellé par les enquêteurs de la Sous-direction anti-terroriste (SDAT) et placé en garde à vue après avoir menacé de mener une action violente lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Il appelait à des ratonnades et a encouragé des actions violentes à l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024. Un jeune Alsacien a été interpellé ce mercredi 17 juillet par les policiers de la Sous-direction antiterroriste (SDAT), dans le Bas-Rhin selon les informations du Parisien. Le jeune homme, qui use du pseudonyme "Panzer" sur les réseaux sociaux, en référence aux chars utilisés par l'armée allemande durant la Second Guerre mondiale, est l'administrateur de groupe d'extrême droite "Division aryenne française" sur la messagerie sécurisée Telegram.

Le jeune "Panzer" a été placé en garde à vue en raison des soupçons qui pèsent sur lui et dans le cadre d'une enquête ouverte par le pôle national de lutte contre la haine en ligne, rapporte Le Parisien. Arrêté à son domicile, des livres et d'autres éléments témoignant d'une idéologie néonazie ont été trouvé sur place selon BFMTV. Les services de l'anti-terrorisme français surveillent particulièrement les mouvances extrémistes qui font planer des menaces sur les JO de Paris 2024.

Une haine des JO et envers une drag-queen relayeuse de la flamme