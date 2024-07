Interview de Macron : des réponses sur le futur Premier ministre, Castets envisageable ?

Emmanuel Macron s'exprime ce mardi sur France 2, lors d'une interview à quelques jours de l'ouverture des JO. Des réponses sont attendues sur la nomination du futur Premier ministre, alors que le NFP s'est mis d'accord sur le nom de Lucie Castets.

En direct

20:39 - La réponse d'Emmanuel Macorn sur la présence de Céline Dion aux JO Après la politique, place aux Jeux olympiques. Emmanuel Macron veut garder le secret sur la cérémonie d'ouverture. "Je serai immensément heureux si Céline Dion pouvait être présente à la cérémonie d'ouverture", a-t-il indiqué, sourire en coin, qui invite à "être à la hauteur des évènements".

20:34 - Pas de démission pour Emmanuel Macron Emmanuel Macron écarte l’hypothèse d'une démission. Le chef de l'Etat ne souhaite également pas de nouvelle dissolution, souhaitant que les différents partis se mettent d’accord.

20:30 - "Bâtir des compromis et de sortir des évidences" : Macron appelle l'opposition à travailler "La responsabilité des groupes parlementaires c'est de savoir bâtir des compromis et de sortir des évidences", enjoint Emmanuel Macron. Les groupes doivent travailler ensemble durant cet été", a-t-il ajouté.

20:25 - Pas de nouveau gouvernement avant la fin des JO Malgré la pression de la gauche pour nommer Lucie Castet, Emmanuel Macron affirme qu’il ne nommera pas de nouveau gouvernement avant la fin des JO. Le président de la République évoque "la mi-août" après les JO.

20:21 - Emmanuel Macron élude le nom de Lucie Castets, proposée par le NFP pour devenir Première ministre "Le sujet n’est pas un nom donné par une formation politique. La question, c’est quelle majorité peut se dégager à l’Assemblée pour qu’un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays", estime Emmanuel Macron faisant référence à Lucie Castet proposé par le NFP pour Matignon.

20:18 - Emmanuel Macron dénonce le comportement de certains élus Emmanuel Macroon a fustigé l'attitude de certains élus qui ont refusé de serrer la main à des députés du parti d'extrême droite. "Ce n'est pas une bonne chose, il faut le respecter", a-t-il estimé.

20:15 - "Ce n’était pas un choix facile" : Emmanuel Macron s'exprime sur la dissolution Interrogé sur France 2, Emmanuel Macron a estimé avoir "fais ce choix en conscience avec beaucoup de gravité". "En décidant cette dissolution, ce n’était pas un choix facile. Vous savez, j’ai demandé beaucoup de sacrifices aussi aux députés de la majorité sortante et je l’ai fait avec beaucoup de gravité", a-t-il déclaré. "Les Français ont placé le RN en tête, on doit l’entendre et le respecter", a jugé chef de l’Etat. Ainsi, l’absence du RN dans les instances de l’Assemblée nationale "n’est pas une bonne chose".

20:13 - Emmanuel Macron confirme que la cérémonie d’ouverture des JO aura lieu sur la Seine Emmanuel Macron a confirmé que la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques aura lieu sur la Seine. "C’est bien le scénario qui avait été décidé au début qui est confirmé", a-t-il indique sur France 2. "Vendredi va s’ouvrir une nouvelle page, on doit se réenthousiasmer. On verra tous à partir de vendredi soir que ça en valait la peine", a-t-il assuré.

20:10 - Emmanuel Macron prend la parole L'interview du président de la République commence. Le chef de l’Etat doit répondre à 20h10 aux questions des journalistes de France 2.

20:04 - "Le Président de la République ne doit plus tergiverser", juge Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon a salué la décision du Nouveau Front populaire après le choix du nom de Lucie Castets pour Matignon. "Le Président de la République ne doit plus tergiverser. Il doit la nommer et respecter les règles de la démocratie. Le pays est impatient de voir sa décision s’appliquer !", a-t-il poursuivi. Emmanuel Macron doit s’exprimer ce soir sur France 2, France Inter et franceinfo, à 20 h 10, sur ses intentions après les législatives et définir la "trêve olympique et politique" qu’il invoque.

19:55 - Fabien Roussel appelle Emmanuel Macron à "agir dès ce soir" Fabien Roussel a jugé qu'il était "important" de proposer un nom pour Matignon avant qu'Emmanuel Macron s'exprime. "Nous lui demandons d'agir dès ce soir, et de prendre les dispositions pour nommer Lucie Castets Première ministre", a indiqué le communiste sur BFMTV. "C'est à faire tout de suite, on ne peut pas attendre. Il faut que ça bouge tout de suite", a-t-il ajouté.

19:38 - Lucie Castets proposée à Matignon, une réaction d'Emmanuel Macron à venir ? Avant l’interview d’Emmanuel Macron, le Nouveau Front populaire a proposé son nom pour Matignon : Lucie Castets, haute-fonctionnaire et co-fondatrice du collectif Nos Services Publics. Après plusieurs semaines de blocage des négociations, la coalition des partis de gauche s'est finalement mis d'accord sur cette personnalité. Selon l’article 8 de la Constitution, c’est au président Emmanuel Macron de nommer le Premier ministre.

19:14 - Un nom pour Matignon avant l'interview ? Les partis du Nouveau Front populaire tentent de parvenir à un accord sur le nom à proposer pour Matignon. Selon une information de BFMTV, les négociations ont repris dans l'espoir de se mettre d'accord avant l'interview du président, ce mardi à 20 heures sur France 2. Une réunion avec les chefs de partis (La France insoumise, le Parti socialiste, Les Écologistes et le Parti communiste) a lieu ce mardi en visioconférence.

18:47 - Une prise de parole attendue d'Emannuel Macron Une intervention tardive ? Plus de trois semaines après le résultat des élections législatives, Emmanuel Macron ne répond pas aux questions sur la crise politique hormis une lettre aux Français, quelques jours après le second tour. Le chef de l’État est attendu sur le volet politique avant une probable trêve olympique pendant les JO.