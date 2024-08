Lucie Castets : Coming out, proche du PS... qui est la candidate du NFP pour le poste de Première ministre ?

Inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, Lucie Castets est la candidate du Nouveau Front populaire au poste de Première ministre.

Désignée candidate du NFP pour Matignon, l'alliance de gauche compte bien imposer Lucie Castets à Emmanuel Macron, même si le président s'y refuse toujours. Très impliquée depuis le 23 juillet, date à laquelle le Nouveau Front populaire l'a désignée comme sa candidate au poste de Première ministre, Lucie Castets a multiplié les déclarations dans les médias ainsi que les déplacements en France pour se faire connaître du grand public et réaffirmer le projet gouvernemental du NFP.

Le Nouveau Front populaire, auprès duquel elle est parvenue à faire consensus, l'a présenté dans un communiqué comme "animatrice de luttes associatives pour la défense et la promotion des services publics, activement engagée dans le combat d'idées contre la retraite à 64 ans, haute fonctionnaire ayant travaillé à la répression de la fraude fiscale et de la criminalité financière, issue de la société civile".

Des atomes crochus avec le Parti socialiste

Lucie Castets n'est pas une militante politique ou membre d'un des partis de l'union de la gauche. Elle a toutefois été encartée au Parti socialiste entre 2008 et 2011 et a fait partie du think tank de centre-gauche "Point d'ancrage" dans les années 2010. Elle a également travaillé au sein du courant indépendant "Besoin de gauche", piloté par Pierre Moscovici, ancien ministre socialiste de l'Economie et ancien commissaire européen aux Affaires économiques. Elle a également travaillé avec Manon Aubry, eurodéputée de La France Insoumise, lorsque cette dernière consacrait son action à la lutte contre la fraude fiscale.

L'économiste se qualifie elle-même comme une militante de gauche, mais assure de représenter "aucune tendance" ou leadership d'un parti au sein du Nouveau Front populaire, se contentant de vouloir appliquer le programme commun de l'union de la gauche. Reste que c'est bien le PS, dont elle a été proche, qui a mis son nom sur la table moins de 24 heures avant l'annonce de sa désignation. "Je ne suis pas militante dans un parti, je suis de gauche, je suis engagée, je n'ai pas d'étiquette particulière au sein de ces partis. C'est pour ça, je crois, qu'ils m'ont désignée", s'est-elle justifiée, jeudi 25 juillet chez BFMTV.

Côté personnel, la candidate du Nouveau Front populaire a tenu à dire "qui elle était" dans un entretien à Paris Match. Elle y a fait son coming out en révélant être mariée à une femme et mère d'un enfant de deux ans et demi. Elle a ainsi déclaré vouloir "trouver un équilibre entre protéger sa famille, sa femme et leur enfant". Critiquée sur son passage à l'ENA, l'école des élites, elle a rétorqué qu'elle "n'avait rien à prouver". "Je suis bien dans mes baskets, les gens découvriront cela, ou pas. Énarque, c'est une partie de ma réalité", avait-elle détaillé.

Fiscalité, ville de Paris... Qui est Lucie Castets ?

Normande originaire de Caen, économiste de 37 ans, aujourd'hui directrice des finances et des achats de la ville de Paris, Lucie Castets a déjà un beau parcours. Elle a aussi été conseillère d'Anne Hidalgo sur le budget, notamment les finances consacrées à la transition écologique. Son action comme directrice du budget, des finances et des achats de la capitale, poste qu'elle occupe depuis décembre 2023, est salué par la maire de Paris. "Elle est sensible à l'intérêt général. Je prends des collaborateurs ou directeurs compétents. Et qui se sentent concernés. Lucie est de ceux-là". Ses détracteurs pointent que la dette de la capitale est passée de 8,2 milliards en 2023 à 8,8 milliards en 2024.

Diplômée de Sciences Po et de la London School of Economics, ancienne élève de l'ENA, Lucie Castets a occupé son premier poste à la direction générale du Trésor public avant de rejoindre Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère de l'Economie et des finances.

Lucie Castets est une experte de la fiscalité, engagée dans la lutte contre la fraude fiscale. Elle est aussi porte-parole du collectif de fonctionnaires 'Nos Services publics'. Le fondateur de cette association, Arnaud Bontemps, a transmis un mot à l'AFP pour souligner son "parcours professionnel au service de l'État et des collectivités territoriales remarquable, avec des engagements forts sur la justice fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale, (...) sur l'école, l'hôpital, la justice sociale".