Interview de Macron : un non ferme à la gauche, les réactions s'enchaînent

Statut quo jusqu'à la fin des JO. Emmanuel Macron ne nommera pas de gouvernement avant mi-août, et la candidature de Lucie Castets (NFP) comme Première ministre sera rejetée. Une position fustigée par la gauche.

En direct

09:21 - "On dirait mon fils de 5 ans quand il triche au Monopoly Junior", Tondelier se paie Macron "On dirait mon fils de 5 ans quand il triche au Monopoly Junior (...) Les enfants font ça, on le sait, ça nous fait rire et on leur apprend à ne plus le faire et à ne pas tricher. Emmanuel Macron, il est président de la République, il faut être sérieux" regrette ce matin la patronne des Écologistes Marine Tondelier au micro de France Info après les mots d'Emmanuel Macron, hier, mettant notamment de côté la proposition du NFP pour le poste de Premier ministre avec le nom de Lucie Castets.

09:21 - Lucie Castets souhaite tourner la page d'un pouvoir "jupitérien" Toujours au micro de France Inter, Lucie Castets assure vouloir "engager un changement de méthode" et rompre avec l'exercice "jupitérien" du pouvoir actuel : "depuis plusieurs années, nous assistons à une pratique du pouvoir extrêmement verticale, un Parlement méprisé, un Président qui décide souvent seul et un dialogue social au point mort. Lorsqu'on parle de fédérer et d'aller chercher largement des positions et des accords, c'est aussi avec ces acteurs-là, avec les syndicats, avec la société civile : et ce que nous proposons donc avec le nouveau Front populaire, c'est un changement de cap, avec un changement de méthode. Nous allons renouer le dialogue avec les syndicats, avec les associations et nous allons redonner au Parlement son rôle central dans notre démocratie" explique-t-elle.

09:16 - "Je demande au président de me nommer Premier ministre" lance Lucie Castets Au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron, celle qui a été désignée comme la candidate du Nouveau Front populaire pour le poste de Premier ministre, Lucie Castets, s'est exprimée au micro de France Inter. "Je suis prête, nous sommes prêts, je demande au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Premier ministre (...) Le déni de démocratie, en refusant d'appeler la formation politique arrivée en tête aux élections, est grave" a-t-elle lâché.

08:13 - Jean-Luc Mélenchon invite Emmanuel Macron à la démission "Le Président refuse le résultat de l'élection et veut nous imposer de force son nouveau Front républicain et nous obliger à renoncer à notre programme pour faire une alliance avec lui. Il n'en est pas question. Respectez le vote des Français. Il doit se soumettre ou se démettre !" a lancé le triple candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon, ce mardi 23 juillet, après l'interview du président de la République.

08:10 - "Le déni est la pire des politiques", Olivier Faure fustige Emmanuel Macron "Le Front républicain n’est pas un programme, mais un réflexe démocratique. Emmanuel Macron tente un détournement coupable. Quand on convoque des élections au risque du chaos, on en respecte le résultat. Le déni est la pire des politiques. Celle qui conduit à la politique du pire" dénonce le premier secrétaire du PS et député de la 11ème circonscription de Seine-et-Marne, Olivier Faure sur X après que le chef de l'Etat ait quasiment écarté la candidature de Lucie Castets (NFP) comme Première ministre.

08:07 - "Ce président est très dangereux" regrette Fabien Roussel (PCF) "Ce Président est décidément très dangereux. Enfermé dans sa bulle, coupée du peuple, il refuse de nommer la candidate au poste de Premier Ministre proposée par la coalition arrivée en tête des élections. Violence extrême pour notre démocratie" s'indigne le patron des Communistes Fabien Roussel après l'interview d'Emmanuel Macron ce mardi soir sur France 2.

08:03 - "Il faut qu’Emmanuel Macron sorte du déni" juge Marine Tondelier (EELV) Les réactions ne se sont pas faites attendre à gauche après la prise de parole d'Emmanuel Macron concernant la nomination d'un futur gouvernement, écartant presque naturellement la proposition du NFP de nommer Lucie Castets comme Première ministre. Emmanuel Macron est "en décalage total avec la réalité", il "pourrait se qualifier sans problème pour toutes les épreuves à la rame des JO" a déclaré Marine Tondelier, cheffe des Ecologistes à l'AFP. Selon elle, il "doit nommer Lucie Castets, il n'a pas le choix. "Il faut qu’Emmanuel Macron sorte du déni. Nous avons gagné, nous avons un programme, nous avons une Première ministre. Nos électeur•trices attendent maintenant la mise en œuvre de nos mesures de justice sociale et de justice environnementale, qu’ils ont réclamées. Le Président ne peut y faire obstacle comme ça" poursuit-elle, au micro de LCI.

23/07/24 - 23:39 - Emmanuel Macron tourné vers les JO Avec cette interview, après être resté assez silencieux depuis sa défaite aux législatives, Emmanuel Macron espère pouvoir se concentrer sur les Jeux olympiques. À quelques jours de la cérémonie d’ouverture, le programme du chef de l'Etat est tourné sur cet évènement planétaire. Mais il n’a toujours pas fixé de date-butoir claire pour nommer un Premier ministre en remplacement du démissionnaire Gabriel Attal, chargé des affaires courantes.

23/07/24 - 23:02 - Réactions unanimes à gauche "Emmanuel Macron qui cadenasse tout, jusqu’à mi-août, pour ne pas avoir à reconnaître que nous sommes arrivés en tête", a déploré Sandrine Rousseau, députée écologiste. Pour le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, Emmanuel Macron "efface le résultat des élections législatives". "C’est un déni de démocratie insupportable. En France, il n’y a pas de droit de véto présidentiel quand le peuple s’exprime", a fustigé le député de Marseille.

23/07/24 - 22:32 - Bruno Retailleau approuve l'idée d'une trêve olympique Le patron des sénateurs de droite Bruno Retailleau est lui d’accord pour laisser le gouvernement démissionnaire «"enir le temps d’une trêve olympique, mais certainement pas au-delà", rapporte l’AFP. "Septembre c'est trop long" pour avoir un vrai exécutif, a-t-il affirmé. Pouvoir d'achat, finances publiques, sécurité, immigration et fonctionnement des services publics... Ce lundi, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ont présenté une liste de lois que le groupe de droite s'engagerait à voter, sans toutefois entrer dans un "pacte de gouvernement".

23/07/24 - 22:11 - Marine Le Pen réagit à l'interview du "commentateur en chef" La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale, Marine Le Pen tacle le chef de l’Etat. "Le commentateur en chef Emmanuel Macron est venu nous dire que ‘ce n’est pas bien de priver le RN de postes’ et qu’il serait bien de créer un parti unique de LFI à LR en passant par la macronie pour gouverner. Et bien sûr que rien n’est de sa faute… c’est tout de même indigent", écrit-elle sur X.