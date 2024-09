Cazeneuve Premier ministre pressenti : Marine Le Pen en faiseur de roi ?

Si Emmanuel Macron décide de nommer Bernard Cazeneuve à Matignon, il le fera avec l'assurance que Marine Le Pen ne censurera pas son gouvernement.

La solution à l'impasse politique s'appellerait-elle Bernard Cazeneuve ? L'ancien Premier ministre de François Hollande disait dès le 5 août, sur LCI, qu'il accepterait d'être Premier ministre s'il le poste lui était proposé. "Je n'ai jamais refusé de mettre de la sagesse là où il y a de la déraison. S'il faut le faire de façon collective, je serai toujours prêt", disait-il. Lundi 2 septembre, Emmanuel Macron a bien évoqué avec lui l'hypothèse de sa nomination.

Peu d'éléments de leurs conversations ont fuité dans la presse, mais les deux hommes ont affiché leur proximité devant les journalistes, en se faisant la bise en se quittant sur le perron de l'Elysée. Mais Bernard Cazeneuve, malgré cette complicité, entend bien poser ses conditions au président de la République, un homme qu'il connaît bien pour avoir été ministre dans le même gouvernement, sous François Hollande, mais qu'il estime politiquement assez peu. S'il est nommé, il compte en effet mettre en oeuvre "une vraie politique de gauche, crédible" ainsi qu'une "vraie cohabitation avec Emmanuel Macron", a-t-il fait savoir via un proche au Parisien. A prendre ou à laisser.

S'il s'y résigne, le chef de l'Etat sait que Bernard Cazeneuve cocherait beaucoup de cases. Tout d'abord parce qu'il connait très bien Matignon pour avoir occupé les lieux sous François Hollande (décembre 2016 à mai 2017), succédant à Manuel Valls. Un atout considérable pour être opérationnel immédiatement. Bernard Cazeneuve avait auparavant occupé plusieurs postes au gouvernement : Affaires européennes, Budget puis l'Intérieur. Il a notamment fait face aux attentats de 2015 à Paris. Une expérience qui compte.

L'Elysée, les députés centristes et une partie de la droite sont aussi sensibles à son opposition farouche à LFI. Il n'a jamais caché son aversion envers Jean-Luc Mélenchon et avait déploré la présence de La France insoumise dans le Nouveau Front populaire. Il a d'ailleurs quitté le PS après l'accord entre le PS et LFI pour les législatives de 2022.

Selon les informations du Parisien, Le hic réside, pour Emmanuel Macron, dans la volonté politique de Bernard Cazeneuve de remettre en cause la réforme des retraites. Un vrai casus belli, un sacrifice que le président n'est pas prêt à faire tant qu'il dispose d'autres options. Par ailleurs, Bernard Cazeneuve voudrait avoir le champ libre dans le choix de ses ministres, notamment pour Bercy et pour les Affaires étrangères. Selon Le Monde, ces exigences ne conviendraient pas à Emmanuel Macron.

Le Pen arbitre du choix de Macron ?

Un autre obstacle considérable fait face à Bernard Cazeneuve dans la perspective d'une nomination : le Nouveau front populaire fait bloc jusqu'à présent et reste sur la ligne d'une motion de censure ou d'un rejet de tout Premier ministre qui n'appliquerait pas une politique de gauche. Le chef de l'Etat avait sans doute laisser fuiter l'hypothèse de sa nomination pour prendre le pouls et observer si les partis du NFP allaient se fracturer sur le scénario d'un homme de centre-gauche nommé à Matignon.

Résultat : les 4 partis du NFP résistent pour le moment à la désunion. LFI promet la censure, les écologistes ont fait savoir que la ligne du NFP serait tenue et qu'ils feraient de même. Il est aussi probable que les communistes votent la censure. Les ténors du Parti socialiste attendent de voir et d'entendre ce que proposerait Bernard Cazeneuve. Mais même si les députés PS les plus enclins à accepter une coalition avec un social-démocrate à sa tête, étaient une quarantaine à ne pas voter de motion de censure (sur 66 députés), le soutien de l'Assemblée à Bernard Cazeneuve serait extrêmement fragile, même si l'ensemble du centre et de la droite le soutiennent.

Si l'on fait les calculs précis, c'est même très clair : Bernard Cazeneuve ne résisterait pas à une motion de censure, sauf si les groupes du RN et des ciottistes décident de ne pas la voter. Dit autrement, le sort de Bernard Cazeneuve serait entre les mains de la présidente du groupe RN, qui tient la ligne de son parti et des ses alliés à l'Assemblée : Marine Le Pen.

Ce mardi 3 septembre, Emmanuel Macron comptait encore discuter avec Marine Le Pen "du critère de la non-censurabilité" de l'option Cazeneuve. Le président souhaite sonder la présidente du groupe d'extrême droite, lui présenter les options et échanger sur ce que voteraient ses parlementaires en cas de nomination de Bernard Cazeneuve. Voilà qui placerait donc Marine Le Pen dans la position de faiseur de roi. Un rôle auquel elle ne s'attendait sans doute pas au soir du 2e tour des législatives, après la douche froide des résultats la plaçant derrière la gauche et le bloc central.