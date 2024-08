Karim Bouamrane envisagé comme Premier ministre ? Pourquoi son profil pourrait séduire Emmanuel Macron

Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, ferait partie des noms qui circulent pour le poste de Premier ministre. Fort de son expérience, il pourrait plaire au président.

Emmanuel Macron n'a toujours pas désigné son nouveau Premier ministre mais la liste des potentiels prétendants s'allonge. Récemment, c'est le nom de Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, qui a circulé selon L'Opinion. Il s'est fait remarquer lors des Jeux olympiques puisque sa ville accueillait des athlètes. Il a multiplié les louanges dans la presse internationale, le New York Times assurant qu'il avait "déjà tout gagné".

Karim Bouamrane pourrait avoir ses chances dans la course à Matignon. Tout d'abord, de par son expérience. Issu d'une famille modeste d'origine marocaine, il s'est engagé dans la politique très jeune. Adhérant pendant vingt ans du parti communiste, il a rejoint en 2014 le parti socialiste dont il a même été le porte-parole. En 2020, il est devenu maire de Saint-Ouen, ville de son enfance.

Un profil singulier à gauche

Karim Bouamrane se montre intransigeant sur les questions de sécurité. Ancien entrepreneur dans la cybersécurité, il déplore "l'abandon" par son camp "de la sécurité" qu'il juge comme "une faute politique". A Saint-Ouen, il a renforcé, dès le début de son mandat, les effectifs de police et a adopté une position ferme face à la délinquance et au trafic de drogues. Il a également mis en place des mesures progressistes, tel le congé menstruel pour les agentes de la ville. Un mélange qui pourrait plaire à Emmanuel Macron. "Il revendique, des valeurs de gauche sans jamais rougir de défendre des principes comme l'autorité, la sécurité, le patriotisme", résume dans un portrait Le Figaro

Karim Bouamrane est aussi perçu comme un fervent critique de LFI, autre point important en sa faveur. Il dénonce notamment la "capacité de LFI à communautariser le pays au travers du prisme ethnico-religieux". Ces différents points font penser que l'élu pourrait correspondre aux attentes d'Emmanuel Macron. "Karim Bouamrane peut faire partie des profils d'un futur Premier ministre, car il est un élu local, respecté au PS et qu'il peut parler à la droite. Mais rien n'est particulièrement engagé avec lui", a confié un proche du président à L'Opinion.

Celui qui a été nommé chevalier de la légion d'honneur ne semble pas totalement contre l'idée même s'il n'a pas officiellement déclaré qu'il était intéressé par le poste. "En tant que responsable politique, oui nous avons un rôle à jouer, et si je dois être leader, je le serai", avait-il déclaré au HuffPost, en avril dernier, quand il était interrogé sur ses ambitions nationales. De plus, il défend, à ce jour, le principe de "coalition" derrière une personnalité de gauche à Matignon. Pour lui, même si le Nouveau Front populaire a obtenu le plus de sièges à l'Assemblée, "personne n'a gagné".

Des avis partagés

Son profil rencontre un certain succès à gauche. "Clairement le profil pour l'Elysée", a réagi sur X Gaspard Gantzer, ancien conseiller sous François Hollande. "Dans le cadre d'un gouvernement d'une courte durée, où il faudra arracher quelques victoires sociales, le rôle fondamental de la gauche, son profil est très intéressant ", assure au HuffPost un cadre du Parti socialiste.

Néanmoins, s'il était désigné, il devrait parvenir à convaincre au-delà de la gauche tout en conservant un certain nombre de député du NFP de son côté. Aurélien Taché déplore auprès du Huffpost une option "baroque sur le plan politique et de la compétence". "Si ses seuls atouts sont des atouts de casting personnel, parce qu'il est maire, issu de la diversité, anti-LFI… Vous comprendrez que ça ne m'intéresse pas beaucoup", a-t-il assuré.