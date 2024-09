Manifestation du 7 septembre "contre Macron" : une mobilisation au rendez-vous ?

Banderoles appelant à la destitution d'Emmanuel Macron, intervention de Jean-Luc Mélenchon appelant à une "lutte de longue durée"... Les manifestants ont défilé pour protester contre le "coup de force" du président.

En direct

17:25 - "La gauche a gagné, mais c’est comme si le camp présidentiel s’en foutait" FIN DU DIRECT - "La gauche a gagné, mais c’est comme si le camp présidentiel s’en foutait", regrette Nina, venue protester à Paris, indique Le Monde. Alors qu’Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier comme Premier ministre, la gauche accuse le chef de l’État de s’accorder avec le RN pour éviter une censure. La manifestante indique avoir "peur que le RN accède au pouvoir" et du "déferlement de haine sur les réseaux sociaux".

16:46 - Premières arrivées place de la Nation, à Paris À Paris, les premiers manifestants arrivent place de la Nation, soit fin du parcours, selon des images de BFMTV. Le cortège s'est élancé de la place de la Bastille, après un rapide discours de Jean-Luc Mélenchon. Les personnes mobilisées protestent contre le "coup de force" d’Emmanuel Macron. Pour l'instant, la marche s'est bien déroulée, sans heurts.

15:40 - "Le peuple français est en rébellion, il est entré en révolution", a clamé Jean-Luc Mélenchon Le chef de file de La France insoumise a pris la parole pendant environ 10 minutes ce samedi après-midi, avant que le cortège parisien ne s'élance. "Le peuple français est en rébellion, il est entré en révolution", a clamé Jean-Luc Mélenchon. Et d'ajouter : "Il n'y aura pas de pause, pas de trêve." En chœur avec les manifestants, il a scandé "Lucie Castets à Matignon, sinon Macron destitution".

15:17 - Jean-Luc Mélenchon appelle à "une bataille et une lutte de longue durée" "Le plus fort dans ce pays, c'est son peuple", affirme Jean-Luc Mélenchon lors de la manifestation parisienne. Le leader de La France insoumise participe à la mobilisation contre le "coup de force" d'Emmanuel Macron et la nomination de Michel Barnier. "Je vous appelle à une bataille et une lutte de longue durée", a-t-il lancé, assurant que "nous voterons la censure".

15:05 - Les citoyens doivent "être respectés", déclare Jean-Luc Mélenchon durant la manifestation "Vous [citoyens] devez être respectés", tonne Jean-Luc Mélenchon au micro de BFMTV. Le leader de La France insoumise est arrivé au sein du cortège parisien, qui s'est donné rendez-vous place de la Bastille. "C'est la manif' de la jeunesse", a-t-il décrit. Le cortège marchera jusqu'à la place de la Nation.

14:45 - Les étudiants en colère ne veulent "pas passer un semestre de plus sous Macron" À Paris, les premiers manifestants se réunissent place de la Bastille. La mobilisation s'est organisée à l'appel initial du syndicat Union étudiante et de l'Union syndicale lycéenne. Selon l'Union étudiante, "le pays est très inquiet", rapporte Le Figaro. "On ne veut pas passer un semestre de plus sous Macron. On est contre ce coup de force qui a permis à Michel Barnier d'arriver à la tête du gouvernement. On ne lâchera pas", affirme Robinson, chargé de mission de la lutte contre la précarité au sein du syndicat étudiant.

14:40 - Jean-Luc Mélenchon est arrivé dans le cortège parisien Jean-Luc Mélenchon est arrivé à la manifestation de Paris, peut-on voir sur des images de BFMTV. Il s'est frayé un chemin au sein d'une foule dense, place de la Bastille. Il participe à la manifestation contre le "coup de force" d'Emmanuel Macron après la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre. Le leader de La France insoumise est accompagné par Mathilde Panot, présidente du groupe LFI - NFP à l’Assemblée nationale, ainsi que par Louis Boyard, député du Val-de-Marne, et par l'eurodéputée Rima Hassan.

14:32 - A Bordeaux, les manifestants scandent "résistance" Le cortège s'est élancé de la place de la Victoire à 11 heures ce matin à Bordeaux, en Gironde. Les manifestants, mobilisés contre le "coup de force" d'Emmanuel Macron, scandent "résistance, résistance !", selon un vidéo de Rue89 Bordeaux.

14:15 - Début de manifestation à Paris, la Bastille se remplit Le rendez-vous était donné à 14 heures aux manifestants parisiens. La place de la Bastille se remplit petit à petit. Le cortège s'élancera bientôt, direction la place de la Nation. Des militants propalestiniens sont également présents, a remarqué une journaliste du Figaro.

13:51 - Entre 4 000 et 8 000 manifestants à Nantes Plus de 4 000 manifestants défilaient à Nantes à midi, selon un décompte de Ouest-France. Le député LFI-NFP de Loire Atlantique Andy Kerbrat parle même de 8 000 manifestants mobilisés ce samedi matin dans la commune de Loire-Atlantique. "On reste mobilisé.es pour dénoncer le coup de force de Macron ! On ne lâchera rien jusqu’à sa destitution !", écrit-il sur X.

11:57 - Les premiers cortèges sont lancés à Nantes et Laval Les cortèges de Nantes (Loire-Atlantique) et de Laval (Mayenne) viennent de se lancer, rapporte Le Parisien. Ils se sont réunis contre le "coup de force" d'Emmanuel Macron. À Nantes, les manifestants en tête de cortège appellent même à soutenir la procédure de destitution lancée par La France insoumise, avec une banderole "Une seule solution : la destitution", indique Presse Océan.

11:27 - Nommer Michel Barnier, "c'est marcher sur l'engagement de la jeunesse" Plusieurs centaines de personnes mobilisées à Nantes, rapporte BFMTV. "Nommer Barnier grâce à l'accord du RN, c'est marcher sur l'engagement de la jeunesse", estime Martin Renou Marzorati, porte-parole de l'Union Pirate Nantes, un syndicat étudiant. "Comment peut-on donner confiance à un gouvernement", alors que les électeurs se sont "massivement mobilisés pour le NFP, pour un programme qui change radicalement du macronisme ? "

11:20 - Début des manifestations en France De premiers manifestants se sont réunis à Montauban (Tarn-et-Garonne), Metz (Moselle), Le Mans (Sarthe), Creil (Oise), ou encore Ajaccio (Corse-du-Sud), rapporte Franceinfo. A Nice, France Bleu Azur indique que 300 à 400 personnes sont déjà rassemblées ce matin.

11:10 - Michel Barnier sera-t-il un bon Premier ministre ? Selon un sondage Cluster17 pour Le Point, les avis sont tranchés selon les affinités politiques des personnes interrogées. 84% des électeurs des Républicains et 76% votant pour Ensemble estiment que Michel Barnier sera un bon Premier ministre. A l’inverse, l’électorat du NFP ont répondu à 68% "non" à cette question.