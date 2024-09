David Lisnard Premier ministre ? Pourquoi il incarne désormais une option

Le maire de Cannes David Lisnard pourrait créer la surprise et atterrir à Matignon. Son profil a de quoi séduire le Rassemblement national, assurant à Emmanuel Macron un gouvernement qui ne sera pas censuré.

Les consultations entre Emmanuel Macron et les différentes forces politiques du pays se poursuivent, pourtant, le chef de l'Etat ne semble pas décidé à nommer un nouveau Premier ministre. S'il souhaite une large coalition de l'arc républicain disposant d'une majorité à l'Assemblée nationale, allant du Parti socialiste (PS) jusqu'aux républicains (LR), Emmanuel Macron a une autre exigence fondamentale : que le gouvernement soit stable. Et c'est bien ça le problème.

Dans les faits, les partis concernés par l'arc républicain établi par le président de la République, (sont exclus La France Insoumise et le Rassemblement national), ne veulent pas de cette coalition. En somme, ils considèrent que l'instabilité du pays, notamment depuis la dissolution de l'Assemblée nationale déclenchée par Emmanuel Macron n'est en aucun cas de leur faute. Alors, tous brandissent la menace d'une motion de censure si le Premier ministre nommé ne leur convenait pas à 100 %. Bernard Cazeneuve ? Il serait censuré par le RN, et peut-être même par le PS. Xavier Bertrand ? Censuré immédiatement par le RN, comme indiqué par Sébastien Chenu, mercredi 3 septembre : " Nous nous opposerons prioritairement à Xavier Bertrand". "Il n'a pas de convictions", a même déclaré Éric Ciotti.

Eviter une motion de censure du RN

Dans ces conditions, quelle option crédible pour Emmanuel Macron ? Un seul scénario semble tenir la route : nommer un gouvernement qui ne tombera pas, même s'il se situe légèrement en dehors de la grande coalition social-libérale qu'il souhaitait mettre en place depuis le départ. Si le Nouveau Front populaire (NFP) est dans l'optique de censurer tout profil qui ne fait pas partie de son alliance politique, la solution pour Emmanuel Macron pourrait être de nommer à Matignon un homme, ou une femme, qui ne déclenche pas de censure du RN. Si ce soutien implicite du Rassemblement national apparaît d'ores et déjà comme un véritable revers pour le président de la République, il pourrait constituer sa seule option crédible. Dans ces conditions, le profil de David Lisnard est une alternative sérieuse.

David Lisnard prêt à "renverser la table" en tant que Premier ministre

Maire de Cannes (Alpes-Maritimes) depuis 2014 et président de l'Association des maires de France (AMF) depuis près de trois ans, David Lisnard fait figure de profil "RN-compatible" qui permettrait à Emmanuel Macron d'éviter une censure du parti lepéniste et donc, de s'assurer une certaine stabilité. L'édile azuréen "se félicite des réussites de Cannes, notamment sur le plan financier et éducatif", mais "ne cache pas son impatience face à la situation nationale", explique notamment Le Figaro.

Lors de sa rentrée politique, à la Butte de Saint-Cassien, pas plus tard que vendredi dernier, il n'a pas manqué de dresser un bilan élogieux de la commune qu'il dirige, qualifiant Cannes de "ville tonique", où la dette "baisse". "Il est fondamental de libérer la capacité d'action de la société et des collectivités territoriales", a-t-il notamment déclaré. Alors, serait-il en campagne pour Matignon ? Une chose est sûre, le principal intéressé s'est dit prêt à "prendre des initiatives" et à "renverser la table", alors que le pays se trouve dans un "blocage politique et institutionnel". Si le poste de Premier ministre lui était proposé ? Il se dit prêt à accepter la mission, mais à condition d'avoir la "possibilité d'agir". Ses proches, eux, le verraient bien remplacer Gabriel Attal : "Ce serait une opportunité. David ne se défausse jamais", glissait l'un d'eux au Figaro. La tendance semble donc prendre de l'ampleur, notamment depuis sa rencontre avec Emmanuel Macron, fin août.

Un profil RN-compatible qui sauverait Macron

Outre ses ambitions affichées, David Lisnard bénéficie aussi d'un profil qui détonne à droite, notamment en raison de son positionnement vis-à-vis de l'immigration et d'un éventuel carnet de route pour le pays. Une posture qui pourrait séduire le Rassemblement national et pousser Jordan Bardella, son président, à ne pas déposer de motion de censure contre lui. Ce qui pourrait, dans le même temps, faire pencher la balance en faveur de David Lisnard pour une nomination à Matignon, au nom de la stabilité politique.

David Lisnard propose par exemple de diviser par huit l'immigration légale en France. Le maire de Cannes estime que le "quantitatif détermine le qualitatif", comme expliqué dans les colonnes de Nice Matin. Dans son programme officiel "Un projet, une méthode", publié avant les élections législatives anticipées, le RN prévoyait lui la "suppression de toutes les dérogations qui empêchent les expulsions d'étrangers" et la " suspension de toutes les régularisations de clandestins par les préfets". Des atomes crochus qui pourraient permettre à David Lisnard d'obtenir un soutien implicite du RN en cas de nomination à Matignon.