Michel Barnier n'a pas le même profil que Gabriel Attal, mais une de leurs différences va vraiment marquer les esprits

La nomination de Michel Barnier, âgé de 73 ans, comme Premier ministre, marque un changement radical de profil à Matignon par rapport à Gabriel Attal...

Ce jeudi 5 septembre, le Président Emmanuel Macron a désigné Michel Barnier, âgé 73 ans, comme nouveau Premier ministre en remplacement de Gabriel Attal, 35 ans. Une passation de pouvoir a été programmée dans la foulée, en fin de journée, à Matignon. On ne sait pas vraiment si les deux hommes ont beaucoup de choses à se dire, mais leurs profils sont en tout cas, à bien des égards, aux antipodes.

Gabriel Attal, benjamin du gouvernement, était le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République lorsqu'il a été nommé en 2024. Issu du sérail, ce fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron, dont il a été le porte-parole, incarnait jusqu'ici une nouvelle génération de responsables politiques. Marié et père d'un enfant, il symbolisait aussi une certaine modernité en étant ouvertement homosexuel.

Michel Barnier appartient lui à la vieille garde de la droite républicaine. Entré en politique en 1973, l'élu local, enraciné dans son fief de Savoie, a été député européen, sénateur, plusieurs fois ministre dans les années 1990 et 2000, et même commissaire européen à deux reprises. Marié depuis plus de 40 ans et père de trois enfants, il se définit comme un "montagnard", fier de ses origines provinciales. Avec son allure de notable à l'ancienne, cheveux blancs et costume trois pièces, il tranche avec le style de son prédécesseur, plus que jamais associé à la "start-up nation" qu'Emmanuel Macron appelait de ses voeux en 2017.

Une différence d'âge inédite

Mais au-delà de ces différences de parcours et de style, c'est bien sûr l'écart d'âge entre les deux chefs de gouvernement qui va sans doute le plus marquer dans ces jours de transition. Avec ses 73 printemps, Michel Barnier sera en effet le Premier ministre le plus âgé de la Ve République au moment de sa prise de fonction, battant le record jusqu'ici détenu par Pierre Messmer (71 ans). À l'inverse, en accédant à Matignon à seulement 35 ans, Gabriel Attal avait détrôné Laurent Fabius (37 ans) comme benjamin des chefs du gouvernement.

Près de 40 ans séparent donc les deux hommes, du jamais vu sous la Ve République pour une passation de pouvoir à Matignon. Un tel écart interroge sur la stratégie d'Emmanuel Macron, après la jeunesse et le renouvellement incarnés par Attal. En choisissant de passer du plus jeune au plus vieux Premier ministre, le chef de l'Etat joue en effet une partition surprenante voire osée. Ce choix d'un homme d'État aguerri, rompu aux négociations de haut vol, notamment celle du Brexit dont Michel Barnier a été l'acteur côté européen, est sans doute lié au contexte politique si particulier, avec une Assemblée nationale morcelée, sans véritable majorité, où il faudra aprement dialoguer avec tous les camps pour tenter de bâtir des compromis.

Mais la nomination de Barnier, qui avait fait un virage droitier inattendu lors de la primaire LR en 2021, ne fait pas l'unanimité, y compris dans son propre camp. Pour un député LR, il incarne "tout ce que les Français ne veulent pas" et risque de "tuer la droite". À l'extrême droite, on ironise sur ce "fossile de la politique sorti de Jurassic Park".