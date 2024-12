Bruno Retailleau assuré de rester ministre de l'Intérieur ? Presque tous les feux sont au vert

François Bayrou souhaite maintenir Bruno Retailleau à son poste. Mais le Républicain a posé ses conditions et la gauche menace de censurer le gouvernement.

Le gouvernement de François Bayrou n'a pas encore été nommé, mais Bruno Retailleau pourrait rester ministre de l'Intérieur. Il est en effet quasi assuré de rester à son poste. C'est en tout cas la volonté de François Bayrou, qui s'est exprimé à ce sujet dans une interview donnée à France 2 jeudi 19 décembre. "Dans la formation du gouvernement, je pense que Monsieur Retailleau a montré ces dernières semaines qu'il avait trouvé des orientations qui répondaient à une partie de l'opinion", a justifié le nouveau Premier ministre.

Pour ce faire, François Bayrou a accepté les conditions du Républicain, qui a été le premier à s'entretenir avec le nouveau chef du gouvernement. Un rendez-vous qui a eu lieu seulement quelques heures après la nomination du Premier ministre le 13 décembre. A cette occasion, Bruno Retailleau a rappelé à François Bayrou son souhait de mettre en place un délit de séjour irrégulier, une réforme concernant l'aide médicale d'Etat, un durcissement sur le regroupement familial et sur les règles de droit du sol à Mayotte, et enfin, une conditionnalité à propos des aides au séjour régulier.

La perspective de rester à la place Beauvau ravit Bruno Retailleau, mais le ministre sortant a estimé le 18 décembre que les conditions pour assurer son maintien n'étaient pas réunies. "Je ne pourrais rester au gouvernement que si je suis en mesure de mener la politique que veulent la majorité des Français, c'est-à-dire de restaurer l'autorité, la fermeté, l'ordre public, aussi bien dans la rue qu'à nos frontières", expliquait-il sur BFMTV-RMC avant de s'entretenir une nouvelle fois avec le Premier ministre. Depuis l'ex-sénateur semble avoir revu sa position, en même temps que son parti LR. "Toutes les conditions sont réunies pour le maintien de Bruno Retailleau au gouvernement. Il a obtenu la garantie de pouvoir continuer son travail de lutte contre l'immigration illégale et de maîtrise de l'immigration légale", a glissé un proche du ministre à BFMTV.

La gauche fait pression

Mais la reconduction du ministre de l'Intérieur démissionnaire peut être mise à mal par la gauche que François Bayrou souhaite également voir au sein de son gouvernement. Le Parti socialiste a fait savoir qu'une nouvelle loi immigration entrainerait automatiquement la censure du futur exécutif. Une position partagée par les Ecologistes qui vont même plus loin : pour Marine Tondelier, le maintien de Bruno Retailleau est "un motif de censure à lui tout seul".

C'est pourquoi Bruno Retailleau affirme être ouvert à d'autres options qu'une loi pour agir sur l'immigration : la diminution du budget de l'AME pourrait par exemple prendre la forme d'un amendement. Ce pas vers la gauche sera-t-il suffisant pour que le ministre sortant puisse rester au gouvernement ?

Retailleau, le virage à droite de Bayrou ?

Il pourrait être difficile de convaincre la gauche, car Bruno Retailleau incarne une ligne très à droite depuis sa nomination au gouvernement de Michel Barnier le 21 septembre dernier. Et en seulement trois mois, le ministre est devenu une figure de premier plan au sein du gouvernement. Il répond également aux atteintes des Français selon François Bayrou. "Je ne cèderai jamais rien, je ne laisserai passer et je ne tolérerai aucune atteinte, aucune offense. Honte à ceux qui distillent dans leurs discours la haine vis-à-vis de nos forces de l'ordre, c'est indigne et je ne laisserai jamais faire. [...] Nous devons avoir le courage de la fermeté, les Français veulent plus d'ordre, d'ordre dans la rue, d'ordre aux frontières", déclarait Bruno Retailleau lors de sa passation de pouvoir.

Outre l'immigration, les positions du sénateur sur la sécurité ou la famille en font le représentant d'une droite dure au sein de LR. De quoi transformer sa nomination en virage à droite du gouvernement. Si une droitisation du pouvoir a été reprochée à Emmanuel Macron, notamment par la gauche, le président de la République ne partage pas, en revanche, certaines positions du sénateur de droite.

Qui est Bruno Retailleau ?

Né le 20 novembre 1960 à Cholet, ce sénateur de la Vendée et président du groupe Les Républicains (LR) au Sénat s'est imposé comme une voix influente au sein de son parti ces dernières années. Bruno Retailleau fait ses premiers pas en politique dans les années 1980. Après des études en philosophie, il s'engage aux côtés de Philippe de Villiers, fondateur du Mouvement pour la France (MPF), parti souverainiste et conservateur. Il devient rapidement son bras droit, notamment en Vendée, département où Philippe de Villiers jouit d'une influence considérable. Bruno Retailleau sera élu conseiller général de Vendée en 1988, marquant le début de sa carrière politique à l'échelle locale.

Sa proximité avec Philippe de Villiers le conduit à devenir vice-président du Conseil général de Vendée en 1988, puis président du Conseil régional des Pays de la Loire en 2015. Toutefois, les relations entre les deux hommes se détériorent progressivement. En 2010, il prend ses distances avec le MPF pour rejoindre l'UMP, le parti de Nicolas Sarkozy, marquant un tournant dans sa carrière.

Une figure de la droite sénatoriale

Le Sénat devient rapidement le théâtre principal des ambitions politiques de Bruno Retailleau. En 2004, il est élu sénateur de Vendée et commence à se forger une réputation d'homme de terrain, attaché aux valeurs de la droite traditionnelle et. Ses prises de position sont souvent conservatrices sur les sujets sociétaux, mais il adopte une ligne plus libérale en matière économique.

En 2014, après la débâcle électorale de l'UMP aux municipales, Retailleau est élu président du groupe UMP (devenu Les Républicains en 2015) au Sénat. C'est dans ce rôle qu'il se fait véritablement connaître des Français. Il se positionne comme une figure de consensus au sein de son parti, capable de parler à toutes les sensibilités de la droite. Sous sa présidence, le groupe LR au Sénat fait évoluer certaines réformes du gouvernement de gauche, sous la présidence de François Hollande, notamment sur la loi Travail.

La campagne présidentielle ratée de 2017

Proche de François Fillon, Bruno Retailleau devient le coordinateur de sa campagne pour la présidentielle 2027 après la victoire de ce dernier à la primaire de la droite et du centre en 2016. Retailleau partage avec Fillon une vision conservatrice sur les questions sociétales et un libéralisme assumé sur les questions économiques.

Cependant, l'affaire des emplois fictifs qui éclabousse François Fillon compromet la campagne. Bruno Retailleau maintient son soutien jusqu'au bout, mais la défaite de Fillon au premier tour de la présidentielle marque un coup d'arrêt dans sa carrière. Cet épisode ne l'empêche pas de continuer à peser au Sénat, où il devient une figure d'opposition à la présidence d'Emmanuel Macron, tout en défendant un projet de droite fermement ancré sur les questions de sécurité et d'immigration.

Les ambitions nationales et la gestion de LR

Après l'élection présidentielle, Bruno Retailleau demeure une voix influente au sein de la droite, notamment face à la montée en puissance d'Emmanuel Macron et de La République En Marche. En 2020, il se présente à la présidence du parti Les Républicains, mais se retire finalement pour soutenir Christian Jacob, dans un geste de rassemblement. Bruno Retailleau incarne la droite sénatoriale, plus conservatrice et moins encline aux compromis que les autres élus de LR. Il a toujours plaidé pour une ligne dure sur les sujets régaliens.