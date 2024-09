Le futur ministre de l'Intérieur déjà trouvé ? Retailleau et Wauquiez se disputent la place

Deux poids lourds du parti des Républicains ont des vues sur la fonction de ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Seul le Premier ministre pourra trancher entre les deux hommes, si l'heureux élu est bien parmi eux.

La droite a officiellement donné son feu vert à la participation d'hommes et de femmes de ses rangs au gouvernement Barnier le 11 septembre. Une décision qui n'a rien d'une surprise puisque depuis une semaine le parti des Républicains (LR) mène campagne pour obtenir des postes de ministres. Les noms de certains poids lourds reviennent avec insistance et pour des ministères très précis. Et l'un des portefeuilles les plus convoités par le droite est celui de l'Intérieur : il fait d'ailleurs de l'œil à Laurent Wauquiez, président du groupe de députés LR à l'Assemblée, et Bruno Retailleau, patron de groupe LR au Sénat.

Les deux hommes mèneraient une politique de droite affirmée, et plus dure, en matière d'immigration et de sécurité s'ils atterrissaient au ministère de la place Beauvau. Mais cela peut correspondre avec la ligne politique, encore inconnue, du Premier ministre Michel Barnier qui a cité ces deux sujets parmi ses priorités lors de son arrivée à Matignon.

Wauquiez et Retailleau à cheval sur la sécurité

Laurent Wauquiez comme Bruno Retailleau ont investi les sujets dépendants du ministère de l'Intérieur. Le premier milite depuis des années pour des mesures plus concrètes en matière de sécurité et des sanctions plus sévères à l'égard des délinquants et criminels. Parfois avec des idées plus radicales se trouvant au carrefour des droites entre le parti LR et la droite nationaliste.

Le second partage des positions et idées similaires et a grandement participé à la rédaction de la version durcie et adoptée de la loi immigration en fin d'année 2023, avant que les apports de son groupe soient en grande partie censurés par le Conseil constitutionnel. "L'État a perdu le contrôle" jugeait par ailleurs Bruno Retailleau dans une interview publiée sur le site du parti LR : il "n'arrive plus à faire appliquer ses lois, à protéger ceux qui les servent, à contenir une immigration incontrôlée, à tenir les quartiers où l'on tire à l'arme de guerre, [..] ni à sécuriser ses prisons". Il tenait d'ailleurs Gérald Darmanin et Eric Dupont-Moretti, les ministres démissionnaires de l'Intérieur et de la Justice, responsables autant qu'Emmanuel Macron.

En potentiel ministre de l'Intérieur, Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau satisferaient le groupe LR, mais pourraient aussi recevoir le soutien de l'extrême droite. Or, le Rassemblement national pouvant à tout moment renverser le gouvernement Barnier en votant une motion de censure, le Premier ministre a intérêt à ne pas se le mettre à dos. A l'inverse, mener une politique moins dure en matière de sécurité ne serait pas suffisant pour s'attirer le soutien de la moitié gauche de l'échiquier politique, laquelle promet déjà de censurer le gouvernement Barnier.

Qui de Wauquiez ou Retailleau est favori pour le ministère de l'Intérieur ?

Un seul ministre de l'Intérieur pourra être nommé et Laurent Wauquiez semble faire pression pour imposer certains de ses desideratas au Premier ministre. Mais les ambitions ministérielles de l'ancien président d'Auvergne Rhône-Alpes sont récentes, puisque le politique, qui s'était en premier lieu opposé à la nomination d'un LR à Matignon, voulait jouir de son rôle de président de groupe à l'Assemblée pour s'imposer en leader du parti en vue de la présidentielle 2027. L'ouverture des places de ministre à la droite a toutefois changé la donne : "s'il n'y va pas, il va créer des poids lourds" analysé un conseiller LR à Politico. Laurent Wauquiez ne souhaitant pas voir naître de possibles concurrents veut donc sa place au gouvernement. Reste que le pari est risqué, car un renversement du gouvernement Barnier pourrait l'affaiblir et le décrédibiliser à trois ans de l'élection , et même son rôle à l'Assemblée, qui l'attendrait au chaud, pourrait ne pas suffire à lui redonner un crédit suffisant.

Bruno Retailleau de son côté ne nourrit aucune ambition présidentielle et n'a jamais été nommé ministre, à la différence de Laurent Wauquiez qui a occupé différents postes entre 2007 et 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Mais le sénateur qui dirige le groupe LR depuis 20 ans a fait preuve d'expérience et de stabilité. Surtout, une nomination de ministre ne lui servirait pas de tremplin et un éventuel renversement n'aurait pas, ou moins, de conséquences sur son avenir politique.

Aucun des deux hommes n'a eu de garantie ou n'a été promis à un poste par le Premier ministre qui "recueille les souhaits de tout le monde, mais ne promet rien et rien ne fuite" selon les confidences d'un conseiller de l'exécutif à Politico. Mais l'heureux élu, qu'il s'agisse de Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau ou d'un nom surprise pourrait être reçu dans le week-end avant la nomination du gouvernement promis "la semaine prochaine" par Michel Barnier à date du mercredi 11 septembre.