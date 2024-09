Ministre de l'Éducation nationale : aucun nom dans la liste, Dati et Belloubet en lice ?

Jeudi soir, aucun nom de ministre de l'Éducation nationale ne figurait dans la liste révélée dans les médias, qui aurait été proposée par Michel Barnier à Emmanuel Macron. Nicole Belloubet pourrait-elle être reconduite ?

Ministre de l'Intérieur, de la Santé, de la Famille, de la Discrimination, de l'Écologie… Jeudi soir, Michel Barnier a rencontré Emmanuel Macron durant une cinquantaine de minutes pour lui proposer une liste de noms visant à composer son gouvernement. Dans la foulée, les noms qui auraient été évoqués ont été diffusés dans les médias. Et si Le Parisien a révélé en fin de soirée le nom mentionné pour reprendre le ministère de la Justice, celui du potentiel futur ministre de l'Éducation nationale, lui, n'est jamais sorti.

Grand absent de cette fameuse liste, le nom du prochain ministre de l'Éducation aurait-il été oublié car le poste resterait finalement entre les mains de Nicole Belloubet ? La question peut se poser. Le 27 août dernier, la ministre de l'Éducation nationale démissionnaire n'avait en tout cas pas écarté la possibilité de rester en poste : "On n'est jamais candidat à un poste ministériel. Mais si vous me demandez si j'ai envie de continuer, la réponse est oui. Je suis aussi capable d'aller cueillir des champignons à l'automne", avait-elle expliqué, non sans humour.

Mais alors qu'une seule figure "divers gauche" serait nommée dans ce gouvernement, Didier Migaud était d'ores et déjà listé jeudi soir au ministère de la Justice. Suffisant pour écarter définitivement l'ex-socialiste Nicole Belloubet de la course ? Étonnamment, il semblait y avoir peu de candidats encore en lice pour ce ministère. En effet, si le nom d'Annie Genevard était revenu ces derniers jours, elle serait finalement pressentie pour hériter du ministère de l'Agriculture, à en croire Le Parisien ou encore BFMTV. Reste alors l'hypothèse Dati. La ministre démissionnaire de la Culture était évoquée en fin de journée jeudi à l'Éducation nationale, comme le relayait notamment le journaliste Hugo Couturier sur X. Cependant, Le Parisien assurait en fin de soirée qu'elle était plutôt en passe d'être reconduite à son ministère…