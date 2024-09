Ministre de l'Ecologie : Agnès Pannier-Runacher nommée d'ici samedi ?

Ministre déléguée à l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher (EPR) serait l'option la plus solide pour prendre en main le ministère de l'Ecologie dans le nouveau gouvernement Barnier.

Le gouvernement de Michel Barnier, apparemment déjà bien avancé, serait sujet à des "derniers ajustements" ce vendredi entre Matignon et l'Elysée. Les services du Premier ministre ont toutefois annoncé que la nomination des ministres n'est pas prévue pour aujourd'hui d'après les informations de Franceinfo. "L'objectif est toujours une annonce demain", samedi 21 septembre, a fait savoir Matignon à BFMTV. C'est à cette date que le nouveau ministre de l'Écologie devrait être connu.

Une liste de ministres a été révélée dans les médias, jeudi soir. Le gouvernement Barnier compterait 38 ministres, dont 16 de plein exercice parmi lesquels les ministres du camp présidentiel seraient plus nombreux : 7 macronistes, 2 démocrates, 1 horizoniste et 1 centriste de l'UDI. Il faudrait aussi compter 3 ministres LR de plein exercice, mais 8 ou 9 au total. Quid du ministre de l'Écologie ?

Agnès Pannier-Runacher promue ministre de plein exercice ?

Christophe Béchu, actuel ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ne devrait pas être reconduit. Et selon les informations du Parisien, c'est Agnès Pannier-Runacher, actuelle ministre déléguée à l'Agriculture qui serait pressentie à l'Écologie, pour le remplacer. Une rumeur également aperçue dans les colonnes de l'AFP qui cite des sources proches des tractations, ainsi que RMC. Cette dernière ferait donc partie des sept potentiels macronistes, issus d'Ensemble pour la République (EPR) à intégrer le gouvernement Barnier.

Une fidèle d'Emmanuel Macron

Après des débuts dans les finances et l'assistance publique, cette énarque a travaillé dans l'administration du service public, notamment en tant qu'administratrice du SAMU social de Paris. En 2006, elle devient directrice adjointe de la Caisse des dépôts et consignations et est chargée du suivi actionnarial des filiales et des participations stratégiques. Elle rejoint le secteur privé en 2001 avec un poste à responsabilité chez l'équipementier d'automobiles Faurecia Interior Systems. S'en suivent alors de nombreux postes de cadre supérieur en entreprise, avec la présidence du comité d'audit du groupe Bourbon assurée de 2010 à 2018 ou du comité du groupe Elis.

Entre un poste à Ashora France et à la fondation Grameem du Crédit Agricole, elle fait ses débuts en politique. Peu politisée à l'époque comme elle l'avait elle-même confessé, elle rejoint directement En Marche en 2016, figurant ainsi parmi les premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Elle devient référente du parti pour le 16e arrondissement de Paris et fait partie de la commission d'investiture des candidats aux élections législatives. Son engagement lui vaut alors d'accéder à la haute sphère politique. Elle met fin à ses mandats lorsqu'elle devient secrétaire d'Etat auprès de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances sous le gouvernement Philippe II, d'octobre 2018 à juillet 2020. Puis, lors du remaniement ministériel de juillet 2020, elle atterrit au poste de ministre déléguée chargée de l'Industrie, poste qu'elle a occupé jusqu'à la fin. En 2022, elle est nommée ministre de la Transition énergétique puis ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le 8 février 2024.