Discours de Barnier : une longue liste de mesures, Marine Le Pen lui répond et fixe ses conditions

Michel Barnier a donné les grandes lignes de la politique qu'il compte mener, lors de son discours de politique générale à l'Assemblée. Marine Le Pen lui a répondu directement dans l'Hémicycle et a déjà posé ses conditions pour qu'il puisse gouverner...

En direct

16:58 - Marine Le Pen réclame la redistribution des hausses d'impôts annoncées Marine Le Pen a également réagit au sujet de la "contribution exceptionnelle" annoncée par Michel Barnier, visant les "Français les plus aisés", et certaines entreprises réalisant des "profits importants". Selon la présidente des députés RN, ces hausses d'impôts réclamées par le Premier ministre devront "être compensées par du pouvoir d’achat rendu à nos concitoyens modestes qui travaillent et ont vu leurs vivres fondre depuis trois ans".

16:53 - Les 3 lignes rouges fixées par le RN Trois grandes lignes rouges ont été fixées par Marine Le Pen (RN), après le discours de politique générale de Michel Barnier qui, si elles ne sont pas respectées, déclencheront la chute du gouvernement : "L'évolution de la pression fiscale, en particulier sur les classes populaires" ;

"L'absence de mesures mises en place pour réduire l'immigration" ;

"Réformer l'arsenal pénal pour assurer la sécurité des Français". De plus, Marine Le Pen a menacé de censurer le gouvernement Barnier si aucune réforme n'était lancée pour introduire la proportionnelle lors des élections législatives en France.

16:49 - Sans nouvelle loi immigration, Marine Le Pen menace de censurer le gouvernement Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale a demandé à Michel Barnier une nouvelle loi immigration pour 2025. Cette dernière y voit justement une "ligne rouge", et menace de censurer le gouvernement Barnier si ce dernier ne fait pas les efforts nécessaires sur le sujet.

16:45 - "En l'absence de laisser-passer, zéro visa !", lance Le Pen "Qu'allez-vous faire vraiment ?", questionne Marine Le Pen à plusieurs reprises, notamment sur les questions budgétaires, économiques ou sur l'immigration. "Ce n'est qu'à nos actes que nous vous jugeons, jamais sur la base de postures puériles", poursuit-elle. Elle a également détaillé les "lignes rouges du RN", comme "l'absence du sursaut" sur la politique migratoire. "Je vous propose une règle simple", dit-elle à Michel Barnier : "En l'absence de laisser-passer, zéro visa !", lance-t-elle devant l'Assemblée nationale.

16:39 - Marine Le Pen refuse de "censurer a priori" le gouvernement Les présidents de groupes parlementaires vont désormais se succéder au micro. Marine Le Pen, patronne des députés RN à l'Assemblée nationale débute. Si elle "n'entend pas entraîner le pays dans le chaos", en refusant de "censurer a priori" le Gouvernement Barnier "pour lui donner une chance", elle assure également que "la première force parlementaire que nous formons sera exigeante à l'égard de votre gouvernement, attentive au respect des orientations politiques qui se sont dégagées du scrutin de juillet dernier et soucieuse de la méthode". "L'état de la France ne nous permet plus de tolérer les demi-mesures", poursuit-elle.

16:33 - Des "difficultés" mais des "capacités collectives à franchir les obstacles" "J’ai conscience des difficultés, des épines, qui se dressent ici et là. Mais j’ai confiance en notre capacité collective à franchir les obstacles" déclare le Premier ministre à l'issue de son discours. Il en appelle à "toutes les formations politiques qui composent cette Assemblée" pour "rechercher des chemins communs, dégager des compromis, relever la ligne d’horizon." "Prenons soin de la République : elle est fragile. Prenons soin de l’Europe : elle est nécessaire. Prenons soin de la France et des Français : ils nous demandent de dépasser nos divisions et nos querelles et d’agir pour l’intérêt supérieur du pays" déclaré Michel Barnier pour le mot de la fin.

16:30 - Un point sur la politique internationale : l'Ukraine et le conflit au Proche-Orient Michel Barnier après avoir suivi la trame de son discours, une double exigence, une méthode et cinq chantiers prioritaire, aborde la politique internationale et les deux conflits majeurs que connaît le monde. Au sujet de la guerre en Ukraine, il assure que "la France restera au côté du peuple ukrainien". "Deux ans et demi après l'agression russe, le peuple ukrainien continue avec courage de se battre et beaucoup de mourir pour défendre sa souveraineté et sa liberté, pour faire respecter son intégrité territoriale". "La France restera également active au Proche et au Moyen-Orient" alors qu'un les affrontements mêlant Israël, la bande de Gaza et plus récemment le Liban, il indique que "la France restera également active au Proche et au Moyen-Orient". Il appelle à un "cessez-le-feu à Gaza" ainsi qu'à la libération de tous les otages israéliens et promet de "continuer à défendre une solution à deux Etats". Concernant l'élargissement du conflit au Liban, il "exige notre pleine mobilisation avec nos partenaires pour faire cesser au plus vite les hostilités qui menacent gravement la stabilité de toute cette région."

16:26 - Les grands axes de développement de la fraternité Le chantier de la fraternité englobe plusieurs sujet : politique familiale, lutte contre la pauvreté, encouragement du bénévolat et de la vie associative "qui font reculer l'isolement et la solitude" énumère Michel Barnier. "Tous les ministres, à commencer par le ministre en charge du Sport et la vie associative, mais aussi ceux de la Ruralité, de l'Environnement, de l'Éducation intérieure, pour n'en citer que quelques-uns, s'attacheront à valoriser un volet bénévolat dans leur action". "La fraternité, c'est aussi de développer une politique culturelle accessible à tous, et notamment aux jeunes sur tout le territoire".

16:23 - Reprise du "dialogue" sur la loi pour la fin de vie Dernier chantier : le besoin de fraternité et plusieurs sujets qui s'y rapportent : le handicap ou encore la fin de vie. "L’une des priorités du gouvernement sera de maintenir l'élan" permis par les Jeux Paralympiques pour la prise en compte et en charge du handicap et l'inclusion de personnes en situation de handicap. Concernant la fin de vie, Michel Barnier indique que le "dialogue" sur le projet de loi sur la fin de vie, interrompu par la dissolution, reprendra "en début d'année prochaine".

16:18 - "Nous ne maîtrisons plus de manière satisfaisante notre politique migratoire" "Nous ne maîtrisons plus de manière satisfaisante notre politique migratoire" estime Michel Barnier. "Le gouvernement travaillera à un traitement plus efficace et en proximité des demandes d’asile, pour que les demandeurs obtiennent rapidement une décision. Nous proposerons de faciliter la prolongation exceptionnelle de la rétention des étrangers en situation irrégulière, pour mieux exécuter les obligations de quitter le territoire français", ajoute-t-il. Michel Barnier propose pour "mieux contrôler nos frontières" de "redonner à Frontex sa mission première de garde-frontière de l'Union européenne". "La France continuera, aussi longtemps que nécessaire, à rétablir des contrôles à ses propres frontières, comme le permettent les règles européennes, et comme l’Allemagne vient de le faire".

16:16 - Michel Barnier réaffirme le respect de l'Etat de droite L'immigration est le quatrième chantier de Michel Barnier. Le Premier ministre commence par un moment sur l'Etat de droit. "La fermeté de la politique pénale, que les Français demandent, est indissociable du respect de l’État de droit et des principes d’indépendance et d’impartialité de la justice, auxquels je suis profondément attaché." Réponse à Bruno Retailleau qui a évoquer la remise en cause de l'Etat de droit le jugeant "ni intangible, ni sacré".

16:13 - Des "peines de prison courtes et immédiatement exécutées" "Nous allons réduire méthodiquement [les procédures administratives] pour augmenter le temps de présence des forces de l’ordre sur la voie publique". Le Premier ministre veut faire de la lutte contre le trafic de drogues et l'économie souterraine une "priorité". Concernant l'application des peines, il propose des "peines de prison courtes et immédiatement exécutées pour certains délits." "Il est urgent de construire des places de prison" ajoute-t-il. "Il nous faut également réviser les conditions d’octroi du sursis et limiter les possibilités de réduction ou d’aménagement de peine". Au delà des peines de prison, Michel Barnier prévoit un recours "plus important aux travaux d’intérêt général, aux amendes administratives et aux amendes forfaitaires délictuelles". Concernant "la montée continue de la violence des mineurs", Michel Barnier annonce vouloir s'attaquer "à la réduction des délais de jugement" et tendre vers d'éventuelles comparutions immédiates pour les délinquants de plus de 16 ans.

16:08 - Un "plan d'action" pour assurer la sécurité Troisième chantier : celui de la sécurité. "Les Français nous demandent d’assurer la sécurité dans chaque territoire" selon Michel Barnier qui promet un "plan d'action" dans chaque département avec des résultats "rapides, concrets et visibles".

16:05 - La santé mentale : grande cause nationale de 2025 "La santé mentale fait "grande cause nationale de l'année 2025". "La santé mentale est l'affaire de tous. Les maladies psychiques sont le premier poste des dépenses de l'assurance maladie. Ces maladies se soignent et la prévention est essentielle". "Des progrès sont réalisés dans la recherche et dans les traitements. Il y a encore tellement à faire dans les modes d'accompagnement des malades et des aidants", ajoute le Premier ministre.