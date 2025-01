Réforme des retraites : l'âge de départ gelé à 62 ans ? Ce que prévoit la "remise en chantier" voulue par Bayrou

François Bayrou ambitionne de remettre tous les acteurs autour de la table pour rediscuter de la réforme des retraites. La question de modifier l'âge de départ ne serait plus tout à fait taboue.

Réforme des retraites, acte… on ne sait plus combien. Depuis leur adoption en force, par 49.3, en 2023, les nouvelles règles de départ à la retraite continuent d'irriter une large partie des Français et de la classe politique. La gauche demande toujours son retrait et le retour aux anciennes dispositions, avec un départ à 62 ans. Emmanuel Macron ne veut pas en entendre parler, Michel Barnier avait écarté l'idée, mais François Bayrou semble davantage enclin à rouvrir le sujet.

Ou plutôt, à la "remise en chantier" du dossier, selon un terme que le Premier ministre emploierait depuis plusieurs jours au cours des réunions. Le Parti socialiste réclamait la suspension pure et dure de la réforme, mais le chef du gouvernement ne devrait pas accéder à cette demande. Encore moins à l'abrogation. Cependant, il apparaît ouvert à remettre tout le monde autour de la table pour revoir les modalités de la réforme. Ce serait le sens de sa "remise en chantier".

L'âge de départ gelé ?

Dans l'idée, François Bayrou ambitionne de réunir les organisations patronales et syndicales, mais pas que, autour du mois d'avril. La CGT, CFDT, CFE ou encore FO devraient être conviés à discuter avec le Medef ainsi que la CPME, notamment. Des entreprises et les partis politiques, devraient aussi être de la partie.

L'objectif : rediscuter des contours de la réforme, principalement de l'âge de départ, tout en maintenant l'équilibre financier du système, comme l'ont avancé plusieurs médias. Le calendrier est serré : si un accord est trouvé, il doit l'être avant l'été. En effet, ce sera la date limite pour geler l'âge de départ qui doit être repoussé de trois mois supplémentaires et passer à 62 ans et 9 mois en septembre.

Selon ce qui accouche de ces discussions, un décret pourrait être pris pour annuler ce report de trois mois, prévu à la rentrée 2025, avance BFM TV. L'âge légal en vigueur resterait donc à 62 et ans et 6 mois.

Trois autres dossiers en discussions

Par ailleurs, selon les propos de l'actuelle ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, "des aménagements justes et raisonnables" pourraient être mis en œuvre concernant la prise en compte de la pénibilité du travail, mais aussi les carrières des femmes, ainsi que "les polypensionnés", c'est-à-dire ceux qui perçoivent des pensions de la part de plusieurs régimes de retraite.