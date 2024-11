Wisconsin : quels sont les résultats des sondages pour la présidentielle américaine ?

Difficile de départager Kamala Harris et Donald Trump dans le Wisconsin, les deux candidats se tiennent dans un mouchoir de poche selon les derniers sondages. Retour sur les habitudes électorales de ce "swing state".

Le duel s'annonce extrêmement serré entre Kamala Harris et Donald Trump dans le Wisconsin. Cet Etat du nord-est des Etats-Unis fait partie des 7 swing states du pays, à savoir ceux dans lesquels le résultat est incertain et bascule à gauche ou à droite selon les scrutins. À l'échelle nationale, la candidate démocrate est pour l'instant en tête avec 48,3 % des intentions de vote, un petit point devant son concurrent républicain, Donald Trump, crédité de 47,3 % des intentions de vote selon 270towin. Une tendance proche de celle observée dans le Wisconsin. Bien malin sera celui qui déterminera le vainqueur dans cet Etat tant les estimations demeurent incertaines.

Que disent les sondages entre Trump et Harris dans le Wisconsin ?

À quelques heures de l'élection présidentielle américaine, rien ne permet de dire lequel des deux candidats l'emportera dans le Wisconsin. La compilation des derniers sondages de 270towin octroie à la candidate démocrate une très légère avance de 0,8 point. Kamala Harris bénéficie de 48,7 % des intentions de vote, au coude-à-coude avec l'ex-magnat de l'immobilier américain : 47,9 %, selon les données du 3 novembre.

Les dernières études compilées parle site FiveThirtyEight estiment quant à elles, une avance quasi similaire de Kamala Harris : 48,2 % contre 47,4 % pour Donald Trump. Les tendances électorales ont encore le temps d'évoluer, mais le match devrait être tendu jusqu'au bout pour tenter de remporter les 10 grands électeurs du Wisconsin.

Le Wisconsin penche-t-il plus vers les démocrates ou les républicains ?

Le Wisconsin a obtenu le statut d'Etat en mai 1848. Plutôt républicain jusqu'en 1928, il a basculé côté démocrate pendant la Seconde guerre mondiale. Des années 1940 jusqu'en 1984, les Républicains ont raflé la majorité des élections dans cet Etat, avant que les Démocrates ne remettent la main sur ce territoire, de 1988 à 2012. Depuis, il est présenté comme un bastion démocrate. Mais en 2016, le Wisconsin et ses 10 grands électeurs ont été remportés de justesse par Donald Trump, avant, une nouvelle fois, d'être récupéré par Joe Biden quatre ans plus tard, notamment grâce au vote des banlieues et des femmes, signe de son importance stratégique dans l'élection présidentielle américaine.

Pour rappel, la convention républicaine de juillet 2024 s'est déroulée dans le Wisconsin, et la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris y a organisé son premier meeting de campagne, à Chicago, comme pour tenter d'asseoir l'emprise des démocrates sur cet Etat. Le vote pourrait en réalité basculer en fonction du vote des 180 000 électeurs latinos non-inscrits. Le candidat qui parviendra à les convaincre devrait remporter la mise dans cet Etat et faire un pas de plus vers la Maison Blanche.