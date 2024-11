Floride : quels sont les résultats des sondages pour la présidentielle américaine ?

La Floride est le troisième pourvoyeur des Etats-Unis en termes de grands électeurs (30). Le gain de cet Etat par Donald Trump ou Kamala Harris s'avère être crucial pour accéder à la Maison Blanche, et une tendance se dessine.

Retrouvez les dernières tendances et les sondages sur l'élection américaine

La Floride est-elle devenue un fief républicain, et plus vraiment un swing state ? À y regarder de plus près, cette affirmation n'est pas complètement fausse, et Donald Trump semble avoir creusé l'écart dans les derniers sondages. Ce statut complexe de la Floride et son poids considérable dans la course à la Maison Blanche - il octroie à son vainqueur la bagatelle de 30 grands électeurs - font de cet Etat, l'un des territoires pivots par excellence de l'élection présidentielle américaine. Pour rappel, l'ex-magnat de l'immobilier américain a remporté l'Etat lors des deux dernières élections, en 2016 et 2020.

À l'échelle nationale, la candidate démocrate Kamala Harris est pour l'instant en tête avec 48,3 % des intentions de vote, un point devant son concurrent républicain, Donald Trump, crédité de 47,3 % des intentions de vote selon 270towin. En revanche, la tendance est toute autre en Floride à moins d'un mois du scrutin. L'Etat place pour l'instant Donald Trump en tête avec une avance confortable de six points, en constante hausse depuis ces dernières semaines, d'après le dernier sondage effectué par 270towin, en date du 3 novembre 2024.

Que disent les sondages entre Trump et Harris en Floride ?

La Floride, qui peut s'apparenter au 8e Swing state de cette élection présidentielle américaine 2024 est sûrement celui des lequel le suspens est le moins présent. En effet, Donald Trump est crédité de 51,2 % des intentions de vote à moins d'un mois du scrutin, assez loin devant Kamala Harris (44,7 %), selon 270towin, au 3 novembre.

La compilation des derniers sondages de FiveThirtyEight au 3 novembre, octroie une avance similaire à l'ex-président de Etats-Unis avec 51,3 % des intentions de vote contre 44,5 % pour la démocrate. Un renversement de situation dans cet Etat apparenté conservateur serait une immense surprise, notamment au vu de l'avance prise par Donald Trump face à Kamala Harris dans cette dernière ligne droite de la présidentielle américaine.

La Floride penche-t-elle plus vers les démocrates ou les républicains ?

Comme la plupart des États du sud des Etats-Unis, la Floride a voté presque exclusivement démocrate depuis la reconstruction jusqu'au milieu du XXe siècle, avant de devenir principalement républicaine en 1952. La population de la Floride a explosé au cours des 70 dernières années et son importance électorale a augmenté avec elle, passant de huit voix électorales à la fin de la Seconde Guerre mondiale à 29 dans les années 2010. L'État a remporté un 30e vote électoral après le recensement de 2020, dépassant New York au troisième rang du pays.

L'Etat "stratégique" qu'était la Floride au début des années 2000 semble donc avoir changé de statut. Une nouvelle tendance qui peut s'expliquer par des raisons démographiques. En effet, dernièrement, la Floride a observé l'arrivée d'une population plutôt âgée, de plus de 65 ans qui représente aujourd'hui plus de 21 % de la population totale de l'Etat. Cette catégorie socio-professionnelle plutôt aisée et son vote, en majorité républicain, peuvent permettre d'expliquer les derniers sondages dans cet Etat en faveur de Donald Trump.

De plus, l'afflux de Cubains, de retraités, de travailleurs des services vers l'économie des parcs à thème en plein essor près d'Orlando et d'autres groupes a donné naissance à un État beaucoup plus diversifié que d'autres Etats du sud, tant sur le plan économique que politique. Récemment, le GOP (Parti républicain) a de nouveau pris le dessus, remportant la plupart des élections à l'échelle de l'État. Donald Trump a gagné deux fois ici : en 2016 puis en 2020 en élargissant la marge avec son concurrent, de 1,2 point à 3,3 points d'écart.