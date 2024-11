Santé de Trump : "Il a perdu le contact avec la réalité", plusieurs experts s'alarment

Des spécialistes américains en psychologie s'inquiètent pour la santé mentale de Donald Trump. Le Républicain serait en "déclin cognitif" et son état se serait "énormément détérioré", ces derniers temps.

Les Américains ont voté, Donald Trump sera le 47e président des États-Unis d'Amérique. Soit un second mandat dans le bureau ovale de la Maison Blanche pour le magnat de l'immobilier, à 78 ans. Justement, son âge et sa santé mentale sont grandement remis en cause par plusieurs experts en santé ces derniers mois. Le Républicain serait en "déclin cognitif" et aurait "perdu le contact avec la réalité". Voilà pourquoi, plusieurs médecins demandaient pendant la campagne de l'élection présidentielle des tests cognitifs indépendants et objectifs pour déterminer si oui ou non, Donald Trump était en mesure de se présenter et d'assumer une telle fonction.

Trump atteint de démence selon un psychologue clinicien

Donald Trump est un habitué des déclarations incohérentes. La veille de l'élection, en Pennsylvanie, Trump a été moqué pour ses "salades de mots" après son meeting. "Elle a eu l'autre entretien avec l'autre gars qui était un gars sympa, je pense, de Philadelphie, de Pennsylvanie, c'était un gars sympa, il lui demandait tout ça, ils ne prennent pas comme moi", avait-il par exemple déclaré au sujet de Kamala Harris. Des propos incompréhensibles qui posent question.

Richard A. Friedman, professeur de psychiatrie au Weill Cornell Medical College s'était déjà dit "alarmé" par les propos entendus lors du débat entre Trump et Harris, le 10 septembre dernier, dans The Atlantic. Selon lui, le Républicain "avait fait preuve de certains schémas frappants, quoique familiers, que l'on observe couramment chez les personnes en déclin cognitif". Une analyse partagée par le Docteur Ben Michaelis, psychologue clinicien, qui a déjà réalisé des évaluations cognitives pour la Cour suprême de New York. "Il y a un terme quand on parle de personnes atteintes de démence appelé 'coucher du soleil', c'est beaucoup plus difficile pour elles à mesure que la journée avance", explique-t-il dans les colonnes de The Independant. "Il leur est très difficile de rester concentrés sur un sujet ", poursuit-il. Ce qui, visiblement, arrive à Donald Trump.

Une "maladie mentale importante" ?

Donald Trump n'en est pas à son coup d'essai en matière de discours décousu. Lors d'une prise de parole à Potterville, dans le Michigan, pendant la campagne, il était par exemple passé du coq à l'âne en démarrant une phrase sur la façon dont il a perdu des milliards de dollars à San Francisco, embrayant sans transition sur la place qu'il occupe dans une liste de présidents "affreusement" traités dans le monde. Le Docteur Ben Michaelis parle d'un "discours excessivement incohérent", qui pourrait être le symptôme d'une "maladie mentale importante".

Allen Frances, professeur et président du département psychiatrie à la Duke School of Medicine, cite justement plusieurs affirmations infondées prononcées par le milliardaire et prochain président des Etats-Unis, toujours pour The Independant. Pendant le débat qui l'opposait à sa concurrente démocrate, Donald Trump avait indiqué que des bébés étaient "exécutés" après la naissance, que des écoles pratiquaient des opérations chirurgicales sur les enfants et que les immigrants haïtiens mangeaient des animaux de compagnie.

"Il semble probable que son état se soit énormément détérioré", concède le psychiatre. "Les choses qu'il dit suggèrent qu'il a vraiment perdu le contact avec la réalité", affirme-t-il. Des observations qui n'ont rien de rassurant alors que Donald Trump prendra ses fonctions à Washington le 20 janvier 2025. Il aura 82 ans à l'issue de son second mandat et sera le plus vieux président américain en exercice.