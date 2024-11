Une démission d'Emmanuel Macron et une élection présidentielle en 2025 : l'hypothèse paraît de moins en moins saugrenue

Emmanuel Macron peut-il changer la donne politique avec sa démission ? Alors que la crise de gouvernance perdure, avec un exécutif friable et en sursis constant, l'hypothèse n'est pas écartée.

"Je pense qu'il peut réfléchir (à son départ), y réfléchir sérieusement, regarder dans quelle situation il a placé le pays", disait le 21 novembre le député François Ruffin sur France Info. "Comme une immense majorité des Français, je me réjouirais qu'Emmanuel Macron présente sa démission. C'est une des issues possibles", estimait la vice présidente du Rassemblement national le 24. La petite musique d'un départ du chef de l'Etat - pour dénouer la crise politique actuelle - se fait entendre avec une vigueur inédite depuis quelques jours.

Il faut dire que le budget 2025 qui doit être adopté avant la fin de l'année, ne satisfait pas les députés. La majorité d'entre eux, via les présidents ou porte-paroles de leur groupe, ont fait savoir qu'ils ne le voteraient pas. Michel Barnier devra donc engager la responsabilité de son gouvernement en s'appuyant sur l'article 49.3 de la Constitution, pour faire adopter les loi de finances sans vote au Parlement. Ce qui signifie que l'opposition aura l'opportunité, à la mi-décembre très vraisemblablement, de voter une motion de censure. Les députés du NFP et les députés du RN sont prêts à faire tomber le Premier ministre et son équipe, relançant le feuilleton de l'instabilité, avec une nouvelle vacance du pouvoir à Matignon.

Depuis que ce scénario se dessine avec de plus en plus de précisions, il est commenté avec lucidité par l'opposition. "Nous sommes des gens tout à fait responsables, nous savons les conséquences qu'une censure aurait", a prévenu le vice-président du parti Sébastien Chenu sur LCI le 24 novembre, ajoutant qu'Emmanuel Macron aurait donc la main une fois Michel Barnier écarté, avec quatre possibilités selon lui : "renommer le même Premier ministre, renommer un nouveau Premier ministre, déclencher un référendum, démissionner s'il n'a plus d'autre solution". Même analyse pour le député RN de l'Oise Philippe Ballard : Emmanuel Macron "pourrait prendre ses responsabilités. Ça peut être une des portes de sortie".

Une élection présidentielle en 2025 ?

Mais la démission du chef de l'Etat peut-elle vraiment ouvrir un nouveau chapitre ? Il faut d'abord avoir en tête que rien ne l'oblige à mettre un terme à son mandat avant mai 2027. Il a même plusieurs fois fait savoir qu'il ne démissionnerait pas, se considérant comme garant de la stabilité des institutions. Le chef de l'Etat estime par ailleurs qu'alors que l'Europe fait face à la guerre en Ukraine et à des menaces internationales de plus en plus intenses, la voix de la France pourrait être affaiblie si la présidence de la République est démise.

Mais comment faire alors, pour sortir de l'impasse, si les députés ne veulent plus du gouvernement actuel, qu'Emmanuel Macron a mis des mois à mettre en place ?

Puisque les élus de l'Assemblée sont indéboulonnables jusqu'à fin juin au minima, le président doit proposer une solution qui leur convienne : un nouveau gouvernement apolitique, technique, mais qui donnera des gages à suffisamment d'élus. Marine Le Pen et son groupe pourraient se satisfaire d'un nouveau Premier ministre qui leur promettrait une réforme instaurant la proportionnelle aux législatives et une loi Immigration. L'équation est complexe, mais pas hors de portée pour le chef de l'Etat.

Si Emmanuel Macron change d'avis et décide de démissionner, alors il ouvrira une séquence pouvant apporter de la clarté : le nouveau président élu aurait une nouvelle légitimité pour choisir l'orientation du nouveau gouvernement, et même les députés devront prendre en compte cette élection pour composer une nouvelle coalition. Même si ce scénario promet aussi des casse-tête pour le prochain exécutif, il aurait l'avantage de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de recomposer les alliances de groupe à l'Assemblée.

Si Emmanuel Macron démissionne après le censure du gouvernement - qui pourrait intervenir fin décembre -, il semble plutôt logique qu'il attende le début de l'année 2025. Le président du Sénat serait chargé de l'intérim en attendant l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Celle-ci doit être organisée "vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement". Par exemple, s'il démissionne le 20 janvier, le 1er tour pourrait se dérouler au plus tôt le 11 février. En revanche, le 2e tour ne pourrait pas avoir lieu plus tard que le 11 mars.