Motion de censure : la date du vote fixée, qui votera pour faire tomber Barnier ?

Les motions de censure déposée par le NFP et le RN contre le gouvernement Barnier seront débattues ce mercredi à 16 heures, et le vote aura lieu dans la soirée, à l'Assemblée nationale.

Le gouvernement de Michel Barnier vit-il ses dernières heures ? Lundi 2 décembre, le Premier ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement sur le texte du PLFSS en activant l'article 49.3 de la Constitution. Le jour-même, deux motions de censure ont été déposées, dans la foulée. Une première par le NFP : Mme Mathilde Panot, M. Boris Vallaud, Mme Cyrielle Chatelain, M. André Chassaigne et 181 de leurs collègues vont la voter. Une seconde, une heure plus tard, par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 138 de leurs collègues prendront pr au vote, précise l'Assemblée nationale.

Ces motions de censure ne seront étudiées et débattues qu'à partir du mercredi 4 décembre (48 heures après son dépôt), à 16 heures, d'après les informations de RTL. Autrement dit, le gouvernement de Michel Barnier ne tombera officiellement que demain, si tel était le cas. Le vote, lui, "devrait avoir lieu vers 19h", d'après les informations de BFMTV. "Après les débats, le vote n'aura lieu que dans la soirée", précise Le Parisien. Ce qui laisse un laps de temps - relativement court - à l'actuel locataire de Matignon pour tenter de convaincre par tous les moyens Marine Le Pen, le RN ou des députés de gauche de changer d'avis sur leur vote.

Pour rappel, lorsqu'un gouvernement engage sa responsabilité sur un texte, ce dernier n'est plus négociable, à la virgule près. Si le RN décide de ne plus censurer l'exécutif, il devra accepter le texte en l'état. Concernant la motion de censure déposée par la gauche, le RN a déjà annoncé qu'il voterait des motions "d’où qu’elles viennent". En revanche, rien ne permet de dire si le NFP votera, ou non, celle déposée par le parti à la flamme.

Les conditions pour que la motion de censure soit adoptée

La règle est simple : pour qu'une motion de censure aboutisse et renverse le gouvernement, elle doit être adoptée par la majorité absolue des députés siégeant à l'Assemblée le jour du vote, soit 289 si tous les élus sont présents. Les 181 députés des quatre groupes de gauche formant le Nouveau Front populaire (NFP) - La France insoumise (LFI), le Parti socialiste (PS), les Ecologistes et le Parti communiste français (PCF) sont décidés. A ceux-là peuvent s'ajouter tout ou une partie des votes des 23 députés Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot) qui ont également rejeté et amendé le projet initial du gouvernement sur le budget de 2025. Mais ces voix, qui ne sont pas garanties, ne suffiront pas à la réussite d'une motion de censure.

Tout repose sur le vote des 138 élus du RN et "Ciottistes" : et ces derniers devraient faire bloc en votant la motion de censure de LFI, comme annoncé par le parti ce lundi. 319 élus pourraient donc voter en faveur de la motion. Il y a quelques jour, Marine Le Pen remarquait que Michel Barnier "campait sur ses positions" alors qu'elle listait "pour la énième fois" les conditions posées par son parti pour voter le projet de loi de finances et ne pas soutenir une motion de censure. L'inflexibilité du locataire de Matignon sur l'indexation des retraite sur l'inflation - une des lignes rouges dressées par Marine Le Pen - pourrait lui coûter sa place.

Nouveau Premier ministre, délais... Quid de l'après Barnier ?

Par la suite, si Michel Barnier tombe, Emmanuel Macron sera contraint de nommer un nouveau Premier ministre. Michel Barnier pourrait rester quelques temps en tant que ministre démissionnaire pour gérer les affaires courantes. Dans ce cas, l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) permet au pays de fonctionner sans gouvernement et sans budget voté. Ce "joker" s'appuie sur un "projet de loi spéciale l'autorisant à percevoir les impôts existants", jusqu'au vote d'un prochain projet de loi de finances en début d'année prochaine. Autrement dit, en continuant d'appliquer le Budget 2024.

Pour le PLF, si les débats pour l'adoption du projet de loi de finances (PLF) dépassent 70 jours, "les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance", indique l'article 47 de la Loi fondamentale. Il s'agit là de la dernière hypothèse constitutionnelle. LCP rappelle que la fin du délai constitutionnel est fixé au 21 décembre 2024, cette année. En revanche, pour le PLFSS, un dispositif d'urgence n'a jamais été utilisé en France. La procédure reste alors "très floue", reconnaît Public Sénat.

Le chef de l'Etat pourrait aussi décider de nommer un gouvernement d'experts, dit "technique". Ce gouvernement serait composé de hauts-fonctionnaires et/ou de spécialistes dans leur domaine. Le nom de Thierry Beaudet, président du Conseil économique, social environnemental avait un temps circulé pour remplacer Gabriel Attal. La possibilité de voir une personnalité de gauche à Matignon, elle, semble relativement faible.