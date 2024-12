Gouvernement Bayrou, en direct : Qui est ministre ? Borne, Darmanin, Valls... Des surprises à venir

L'annonce du nouveau gouvernement est pour 18h30. Voici les ministres déjà nommés, selon les dernières fuites.

En direct

18:08 - Gérald Darmanin ministre de la Justice Il s'agit d'une surprise : Gérald Darmanin doit être nommé ministre de la Justice, selon les informations de France Info. Il s'agit d'un gage donné à la droite, LR et Bruno Retailleau peuvent se satisfaire d'avoir un ancien ministre de l'Intérieur à la Justice. Ce dernier incarnera une volonté de réformer la politique pénale du pays.

17:59 - Le RN a pesé dans la composition du gouvernement C'est déjà un enseignement très fort : selon Xavier Bertrand, François Bayrou a fait une concession au Rassemblement national en ne confiant pas le poste de ministre de la Justice au président des Hauts-de-France. Il semblerait que le Premier ministre ait souhaité s'assurer d'une non censure de l'extrême droite et même d'une relative bienveillance à l'égard de sa nouvelle équipe.

17:56 - Si Retailleau était maintenu, quel pas vers la gauche pour éviter la censure ? La reconduction du ministre de l'Intérieur démissionnaire peut être mise à mal par la gauche que François Bayrou souhaite également voir au sein de son gouvernement. Le Parti socialiste a fait savoir qu'une nouvelle loi immigration entrainerait automatiquement la censure du futur exécutif. Une position partagée par les Ecologistes qui vont même plus loin : pour Marine Tondelier, le maintien de Bruno Retailleau est "un motif de censure à lui tout seul". C'est pourquoi Bruno Retailleau affirme être ouvert à d'autres options qu'une loi pour agir sur l'immigration : la diminution du budget de l'AME pourrait par exemple prendre la forme d'un amendement. Ce pas vers la gauche sera-t-il suffisant pour que le ministre sortant puisse rester au gouvernement ?

17:49 - Xavier Bertrand ne sera pas ministre Le président des Hauts de France ne sera pas du gouvernement de François Bayrou. Dans un communiqué, il indique que le Premier ministre n'est "plus en mesure de lui confier la responsabilité du ministère de la Justice en raison de l'opposition du Rassemblement national". Et d'ajouter : "En dépit de ses nouvelles propositions, je refuse de participer à un gouvernement de la France formé avec l'aval de Marine Le Pen. Accepter à ces conditions aurait été le reniement de mes valeurs".

17:40 - Selon L'Opinion, Manuel Valls pourrait être ministre Un journaliste de L'Opinion indique que qu'"outre le retour d'Elisabeth Borne à l'Education nationale et l'arrivée de Gérald Darmanin à la Justice, le nom d'un autre ex-Premier ministre socialiste est évoqué aux Outremer... un certain Manuel Valls, qui connaît bien le dossier brûlant de la Nouvelle-Calédonie".

17:28 - Borne à l'Education nationale ? Ce qu'elle pourrait mettre en place L'ex-locataire de Matignon suggère notamment d'avoir "moins d'élèves par classe", jusqu'à un certain seuil. A l'occasion du débat de l'entre-deux-tours sur France 3 Normandie, elle avait ajusté son propos : "En même temps, quand il y a des classes avec trop peu d'élèves, ce n'est pas forcément mieux pour les enfants. Il y a un travail qui peut se faire pour avoir des regroupements de classes afin d'avoir la meilleure réponse pédagogique pour les élèves." A l'occasion de la campagne de juin 2024, Elisabeth Borne avait aussi plaidé pour "revoir la formation des instits", sans pour autant détailler une éventuelle feuille de route. Elle plaidait également pour développer les internats dans les lycées isolés, "pour que les jeunes ne soient pas contraints dans le choix de leur lycée par l'éloignement", et militait pour développer le dispositif "Territoires éducatifs ruraux".

16:52 - Ministère des Affaires étrangères : Darmanin ou Barrot ? François Bayrou et Emmanuel Macron ne parviennent pas à se mettre d'accord au sujet de deux ministères : les Affaires étrangères, et l'Economie. Pour le quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot semble tenir la corde et devrait faire partie des ministres reconduits. Apprécié de François Bayrou, sa connaissance des sujets représente un atout. Reste désormais à savoir s'il sera reconduit à ce ministère-là précisément. La place est chère et convoitée, notamment par Gérald Darmanin, ouvertement candidat et pressenti pour intégrer l'exécutif. S'il n'obtient pas ce ministère, François Bayrou devrait lui assurer une porte de sortie, avec un autre ministère régalien. Une chose est sûre, ce point de discorde retarde encore une fois l'échéance, la nouvelle équipe gouvernementale se fait toujours attendre.

16:44 - La liste des ministres communiquée à 18h30 L'Elysée met fin au suspense, l'annonce du nouveau gouvernement est pour 18h30, est-il annoncé par communiqué. Il est probable qu'un autre communiqué rende publique la liste des ministres.

16:24 - Retailleau a déjà obtenu l'accord de Bayrou sur "une demi-douzaine de mesures" "Je ne fais pas de fétichisme, je ne réclame pas de monument législatif à mon nom", mais "nous avons besoin de mesures législatives et je n'y renoncerai pas", affirme Bruno Retailleau dans les colonnes du JDD. "J'ai listé une demi-douzaine de mesures avec François Bayrou, qui m'a donné son accord", notamment sur les cours d'éducation sexuelle à l'école, une question qui ne verra pas le jour. "Il m'a plutôt rassuré sur ces questions et sur le fait de ne pas introduire l'enseignement de la théorie du genre à l'école", précise-t-il. Il a également dressé une ligne rouge concernant un texte sur la fin de vie, un sujet sur lequel le gouvernement ne devra pas présenter de texte, selon ses désidérata. Enfin, un report de la réforme des retraites serait "un drame pour le système des retraites par répartition (…) Nous le paierons cher", conclut-il. Des déclarations qui laissent à penser que le Vendéen fera bien partie du nouveau gouvernement.

15:57 - Chez LR, on attend une "expression claire de la part des socialistes" Dans les colonnes du Parisien, le maire LR de La Baule-Escoublac, Franck Louvrier espère sincèrement une "expression claire de la part des socialistes" face à la menace d'une motion de censure qui plane au dessus de la tête de François Bayrou et de son futur gouvernement. Il espère la mise en place d'un "esprit de coalition".

15:35 - François Bayrou va participer à une "cellule interministérielle de crise" sur la situation à Mayotte Avant une potentielle annonce du futur gouvernement en fin de journée, pas avant 18 heures voire 19 heures, François Bayrou va participer à une "cellule interministérielle de crise" sur la situation à Mayotte en compagnie du ministre démissionnaire de l'Intérieur - pressenti pour conserver sa place - Bruno Retailleau. Le Premier ministre est attendu place Beauvau sur les coups de 16h30 nous apprend Le Parisien.

15:21 - Lecornu parmi les "personnalités d'expérience aux manettes" ? Le gouvernement de François Bayrou devrait sans surprise compter des membres du MoDem ainsi que des macronistes. En temps que membre Renaissance, la voie n'est donc pas fermée, loin de là, pour le ministre démissionnaire des Armées, Sébastien Lecornu. La députée Ensemble et ex-porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, a d'ailleurs invité, au micro de LCI le vendredi 20 décembre, à une "stabilité" de l'exécutif avec une "continuité des dossiers". "C'est pour cela que Sébastien Lecornu a été reconduit à plusieurs reprises", a-t-elle déclaré, semblant sous-entendre qu'il faudrait le maintenir de nouveau en poste. Choisi sous le gouvernement Borne, il a déjà été reconduit sous Gabriel Attal puis sous Michel Barnier. François Bayrou a, en plus, affirmé vouloir une équipe de "poids lourds" avec des "personnalités d'expérience aux manettes", selon BFMTV. Tous les voyants semblent au vert pour Sébastien Lecornu ce lundi.

15:03 - François-Xavier Bellamy au gouvernement, la vraie surprise ? Passé sous les radars jusqu'alors, serait-ce le tour de François-Xavier Bellamy ? Selon les informations de TF1/LCI, une entrée au gouvernement de l'ex-tête de liste LR aux dernières élections européennes et eurodéputé "a été discutée dimanche entre François Bayrou et le chef des députés LR Laurent Wauquiez", révèle le média. En revanche, aucune information concernant un potentiel portefeuille n'a encore été dévoilée.

14:48 - Le RN prêt à changer de braquet au sujet de Xavier Bertrand ? Lorsque son nom a à nouveau circulé pour entrer au gouvernement ces derniers jours, le parti lepéniste a temporisé. "Si Xavier Bertrand est demain secrétaire d'État au Tourisme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?", avait lancé le député RN Sébastien Chenu sur RTL. Mais ces dernières heures, le nom du Nordiste revient pour un ministère bien plus important : celui de la Justice. Une responsabilité de premier plan qui pourrait faire changer au RN son fusil d'épaule. "La pression pour une censure sera difficile à contenir", ont prévenu les proches de Marine Le Pen auprès de BFMTV, si le quinquagénaire pose ses valises sur la place Vendôme. De quoi faire réfléchir François Bayrou ?

14:31 - Bertrand au gouvernement, une "provocation", mais pas de censure du RN ? "On ne va quand même pas récupérer Elisabeth Borne, qui a mis le pays à feu et à sang pendant la réforme des retraites", lance Matthieu Valet, eurodéputé RN sur BFMTV. Concernant le sujet brûlant autour de Xavier Bertrand, avec qui les relations sont exécrables, il indique que si l'élu nordiste était nommé au sein de l'exécutif, ce serait "l'enfer". "C'est pas possible (…) on ne peut pas avoir quelqu'un dans un ministère qui nous méprise, qui insulte nos électeurs. Ce serait un très mauvais signal" et même une "provocation pour notre parti", explique-t-il.

14:12 - Des "bricolages pathétiques et indignes", déplore un eurodéputé écologiste "Les 'ultimes réglages' consistent donc à parvenir à nommer un Ministre de Droite sans trop contrarier l’extrême-droite afin de maintenir au pouvoir une coalition présidentielle illégitime défaite dans les urnes… Bricolages pathétiques et indignes. Quelle déchéance", dénonce sur le réseau social X l'eurodéputé écologiste David Cormand.

12:45 - Vers une surprise au ministère de la Justice ? Selon les informations de L'Opinion, le ministre démissionnaire de la Justice, Didier Migaud, pourrait finalement conserver son poste. Alors que le nom de Xavier Bertrand commençait à s'installer et gagnait en crédibilité malgré les réticences affirmées du Rassemblement national (RN), l'actuel Garde des Sceaux conserve toutes ses chances selon le quotidien.

12:36 - Elisabeth Borne nouvelle ministre de l'Education nationale ? Les dernières rumeurs laissent entendre qu'Elisabeth Borne pourrait obtenir le ministère de l'Education nationale. Et même plus. A en croire les informations de La Tribune Dimanche, le rôle de l'ex-ministre des Transports, de la Transition écologique mais aussi du Travail pourrait être élargi à la Recherche et à l'Enseignement supérieur. Un vaste périmètre créé pour la première fois en 1995 lorsque… François Bayrou avait été nommé à ce poste par Alain Juppé. Tout savoir grâce à notre article dédié, ci-dessous : Lire l'article Elisabeth Borne ministre de l'Education nationale ? Ce qu'elle défend pour l'école

12:15 - Une annonce "sûrement autour de 19 heures" L'ancien député du Mouvement Démocrate (MoDem) Bruno Millienne indique auprès de BFMTV que l'annonce du gouvernement Bayrou devrait être "sûrement faite autour de 19 heures". Pour rappel, le Premier ministre entend nommer un gouvernement resserré d'environ 25 ministres, avec une répartition égalitaire entre la gauche, le bloc central et le camp LR. Soit un tiers pour chaque force politique, avec plusieurs ténors.

12:12 - Sébastien Lecornu soutenu par Emmanuel Macron ? D'abord pressenti pour Matignon, Sébastien Lecornu devrait finalement conserver sa place en tant que ministre des Armées. La nomination de la future équipe gouvernementale pourrait intervenir ce lundi 23 décembre 2024, mais "pas avant 18 heures", comme indiqué par l'Elysée ce jour. Un timing qui permettrait à François Bayrou de respecter son objectif de constituer son exécutif "avant Noël", comme espéré. Si le cas Lecornu apparaît comme relativement simple d'apparence, il ne l'est pas vraiment. François Bayrou n'est pas un de ses plus grands soutiens, alors qu'il est largement plébiscité par le président Macron. Tout savoir dans notre article dédié :

Lire l'article Sébastien Lecornu parti pour rester au ministère des Armées, le tour de force de Macron ?

11:55 - Le PS ne court "pas après la censure, la dissolution", assure Patrick Kanner "Depuis dix jours, François Bayrou accumule les non-sens (...) Nous sommes toujours prêts (au PS), à travailler, nous ne courons pas après la censure, la dissolution", indique ce lundi matin le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, au micro de BFMTV. "Est-il prêt à corriger et infléchir la politique de l'offre ? À demander un effort aux plus aisés ? À des mesures de pouvoir d'achat ?", a-t-il en revanche lancé.

11:29 - Le Premier ministre prend "un chemin qui va vers une censure de la gauche" "Attendons la nomination du gouvernement, sa déclaration de politique générale" mais "tout ce que l'on entend va vers un gouvernement de droite sur un programme qui ressemble comme un frère jumeau à celui de Michel Barnier", regrette ce lundi matin le sénateur PS Rémi Féraud au micro de France Info. Le Premier ministre prend "un chemin qui va vers une censure de la gauche", notamment en raison de "l'absence de compromis", selon le socialiste.

11:15 - Barrot plébiscité, mais menacé au ministère des Affaires étrangères Comme Bruno Retailleau, qui est presque assuré de garder son poste de ministre de l'Intérieur, Jean-Noël Barrot pourrait lui aussi rester ministre des Affaires Etrangères. Le vice-président du MoDem, nommé il y a moins de trois mois, a notamment dû reprendre la mains sur les différentes crises internationales auxquelles s'est ajoutée la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Un argument qui pourrait jouer en la faveur du ministre sortant. Mais une autre personnalité convoite le quai d'Orsay : l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui militerait pour devenir ministre des Affaires étrangères. "La seule chose qui aurait un sens, ce serait d'aller au Quai d'Orsay", avait-il confié, mi-septembre, au Parisien, lorsque Michel Barnier composait son gouvernement. Emmanuel Macron et François Bayrou ne parviennent pas à se décider, ce qui retarde encore une fois la nomination du futur exécutif.

Lire l'article Jean Noël Barrot peut-il rester ministre des Affaires étrangères ? Un concurrent sème le trouble

10:56 - "M. Bayrou depuis le départ a tout faux", tacle Pierre Jouvet (PS) Si l'annonce de François Bayrou tarde, cela pourrait également signifier qu'il n'a pas encore constitué l'ensemble de son équipe, ou obtenu toutes les garanties nécessaires pour éviter la censure, notamment vis-a-vis de la gauche. "Je pense que M. Bayrou depuis le départ a tout faux dans ce qu'il fait, il a raté ses premiers pas et il est en train de rater la composition de son gouvernement, je ne suis pas sûr que tout cela aille très loin", a justement lancé l'eurodéputé PS Pierre Jouvet sur BFMTV ce lundi matin.