Trump salue le travail de Macron pour Notre-Dame, après avoir proposé une idée folle pour la cathédrale

Donald Trump a annoncé sa venue à la cérémonie organisée pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Un monument pour lequel il a eu de surprenantes idées.

C'est officiel, Donald Trump sera bel et bien présent à la réouverture de Notre-Dame de Paris, ce samedi 7 décembre. Il a annoncé sa venue le 3 décembre sur Truth Social, le réseau social qu'il a lancé en 2021, via sa société Trump Media & Technology Group (TMTG) : "J'ai l'honneur d'annoncer que je me rendrai samedi à Paris, en France, pour assister à la réouverture de la cathédrale magnifique et pleine d'histoire de Notre-Dame, qui a été entièrement restaurée après un incendie dévastateur il y a cinq ans", a déclaré l'élu républicain, ce mardi 3 décembre, saluant le "merveilleux travail" de restauration, sous l'initiative d'Emmanuel Macron.

Pour le futur président des États-Unis, cette annonce n'a rien d'anodin. En effet, cette semaine, il réalisera son premier déplacement à l'étranger depuis sa victoire à l'élection présidentielle du 5 novembre. Aux yeux du monde, il paraitra d'ores et déjà comme un chef d'État venu rejoindre son homologue français. Il retrouvera d'ailleurs à Paris Jill Biden, l'actuelle première dame des États-Unis, comme l'avait annoncé l'Élysée fin novembre.

Mais ce n'est pas la première fois que Donald Trump témoigne d'un intérêt pour la cathédrale. Le 15 avril 2019, en voyant la cathédrale ravagée par les flammes, il était encore président des États-Unis lorsqu'il avait suggéré d'envoyer des avions bombardiers d'eau pour éteindre l'incendie. "C'est horrible de voir le feu. il faut sans doute envoyer des camions-citernes volants pour l'éteindre. Il faut agir vite !", avait-t-il écrit.

Les sapeurs pompiers dépêchés pour l'occasion s'étaient ouvertement moqués de ce commentaire, jugé "risible". Selon de nombreux experts, si des "avions bombardiers" avaient été utilisés, la cathédrale se serait sans aucun doute effondrée en raison de l'ancienneté de la structure.

Le largage d'une seule charge provenant d'un bombardier utilisé pour lutter contre les incendies de forêt sur Notre-Dame équivaudrait à "larguer trois tonnes de béton à 250 kilomètres par heure" sur ce chef-d'œuvre de l'art gothique du XIIe siècle, avait indiqué le lieutenant-colonel Michael Bernier à The Gardian. C'est pourquoi, "il était techniquement impossible, irréalisable et surtout totalement inutile" d'éteindre les flammes par les airs.