32 degrés et de gros embouteillages : c'est l'autoroute de l'enfer à éviter à tout prix ce week-end

Ce week-end marquera la première grande vague de départs en vacances avec une autoroute particulièrement ciblée par les embouteillages et les fortes températures ce samedi 5 juillet.

La fin de l'école va sonner et des millions de vacanciers sont déjà prêts à se ruer sur les routes pour rejoindre leurs destinations estivales. Vendredi 4 juillet marque la fin de l'année scolaire pour de très nombreux enfants et le coup d'envoi des très attendues "grandes vacances". Comme tous les ans, le premier week-end du mois de juillet sera particulièrement chargé sur les routes. Bison Futé a d'ailleurs classé la journée rouge sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs. Mais certains itinéraires seront plus embouteillés que d'autres et donc plus éprouvant pour les conducteurs et les passagers.

Ce sera notamment le cas des autoroutes qui desservent la côte normande (A13) et la côte atlantique (A10, A11), notamment entre Angers et Nantes de 10 à 14h sur l'A11 et entre Paris et Orléans, Orléans et Tours, et enfin Tours et Bordeaux sur l'A11, respectivement de 8 à 12h, de 11 à 14h et de 10 à 17h. Mais ce ne sont pas les vacanciers en partance pour l'ouest du pays qui souffriront le plus en voiture ce samedi 5 juillet ! La combinaison embouteillages/chaleur sera bien plus pénible à supporter pour les très nombreux vacanciers qui prendront la direction du sud-est de la France.

© ROMAIN DOUCELIN/SIPA

En particulier ceux qui emprunteront l'autoroute A7, cet axe d'un petit peu plus de 300 kilomètres qui relie Lyon et Marseille et qui est particulièrement fréquenté l'été. Bison Futé prévoit des difficultés dès 8 heures du matin sur le tronçon entre Lyon et Orange, lesquelles devraient durer jusque dans le milieu de l'après-midi (15h). La section plus au sud, entre Orange et Marseille, est vivement déconseillée pendant une grande partie de la journée, de 10 heures à 20 heures. Les températures attendues dans la partie sud-est de la France, comprises entre 30 et 34 degrés, ne vont pas aider.

Car si la climatisation est aujourd'hui de mise dans la quasi totalité des véhicules, la forte luminosité et le soleil sont aussi des facteurs de fatigue. Or, les aires d'autoroutes bienvenues pour faire une pause n'offrent pas toujours des coins à l'ombre. L'exposition au soleil et aux fortes chaleurs n'est donc pas le meilleur moyen de s'aérer après avoir passé plusieurs heures enfermés. Si vous avez prévu de prendre "l'autoroute du soleil" samedi, préparez-vous à ce que la journée soit longue et éprouvante. Si vous avez la possibilité de décaler votre départ de 24 heures, il ne faut surtout pas hésiter à le faire ! Sinon, prenez votre mal en patience en imaginant les vacances qui vous attendent. Et n'oubliez pas de bien vous hydrater et de respecter malgré tout les pauses – idéalement toutes les deux heures - sur la route.