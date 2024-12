Gérald Darmanin de retour au gouvernement ? Un ministère lui fait de l'œil et ce n'est pas l'Intérieur

Gérald Darmanin est pressenti pour intégrer le gouvernement Bayrou, mais pas à n'importe quel prix. Un portefeuille en particulier intéresse l'ex-ministre de l'Intérieur.

Le gouvernement Bayrou sera dévoilé avant Noël, et pourrait même être nommé "dans le week-end", selon les déclarations du Premier ministre, jeudi 19 décembre au micro de France 2. Ce nouvel exécutif sera composé "d'hommes et de femmes d'expérience, sachant ce qu'est le quotidien des Français", indiquait-il le week-end dernier dans les colonnes de La Tribune Dimanche.

La structure idéale du Béarnais est simple : un tiers des postes pour la droite, un tiers à des macronistes, et la même chose pour la gauche. Le tout, dans un gouvernement de 25 ministres composé de ténors. Dans ces conditions, Gérald Darmanin pourrait bien faire son retour. Mais pas pour n'importe quel portefeuille.

Gérald Darmanin "veut un ministère régalien"

Quelques mois en arrière, Gérald Darmanin lorgnait le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Un ministère prestigieux, qui était pour lui "la seule chose qui aurait un sens", reconnaissait-il auprès du Parisien, alors même que Michel Barnier (ex-Premier ministre), constituait son gouvernement. "Il a compris que sa position ne lui était pas favorable pour la suite et ses ambitions personnelles. Il est aujourd'hui beaucoup moins audible, et il le sait", indique à BFMTV un membre du camp présidentiel au sujet de l'élu nordiste.

Effectivement, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, l'homme de 42 ans a retrouvé un poste sur les bancs de la chambre basse du Parlement. Il est désormais député de la 10e circonscription du Nord. Force est de constater que son influence a considérablement diminué.

Quatre ans durant, en tant que ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, il faisait partie des gros poissons des gouvernements successifs de Jean Castex, Elisabeth Borne puis Gabriel Attal. Place Beauvau, il faisait presque partie des meubles, il était en tout cas l'un des ministres historiques de l'ère Macron. Voilà pourquoi, ce dernier ne serait pas prêt à tout pour accepter un poste et surtout, pas n'importe lequel. "Gérald ne sait pas du tout ce qu'il va faire (...) Il sait que les places vont être chères et ne veut pas accepter un secrétariat d'État aux anciens combattants, il veut un ministère régalien", assurait hier un de ses proches à La Dépêche du Midi.

En "campagne pour le quai d'Orsay" ?

Selon Le Figaro, l'ancien maire de Tourcoing aurait "très mal vécu" son départ du ministère de l'Intérieur. Un cadre du camp présidentiel assure même qu'il "fait campagne pour le quai d'Orsay", pour remplacer Jean-Noël Barrot, lui aussi très apprécié en macronie.

Dans le même temps, François Bayrou "n'a pas passé les coups de fil, mais il sait qui est partant", indique un ministre pressenti pour intégrer l'exécutif auprès de Politico, ce vendredi 20 décembre. Gérald Darmanin " mène même une féroce campagne pour en être", abonde auprès du média un proche de l'ex-locataire de Beauvau. Verdict dans quelques jours si le délai fixé par le locataire de Matignon est respecté.