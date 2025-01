Discours de Bayrou à l'Assemblée : des annonces ou la langue de bois pour le Premier ministre ?

François Bayrou prononcera son discours de politique générale devant le Parlement ce mardi 14 janvier. Il cherchera à convaincre les oppositions sans en braquer d'autres afin d'éviter la censure. Comment compte-t-il s'y prendre ?

Attendu devant le Parlement ce mardi 14 janvier pour dérouler sa déclaration de politique générale, François Bayrou entend mettre chaque heure qui lui reste à profit pour peaufiner sa stratégie. Il faut dire que l'enjeu est grand : le Premier ministre doit convaincre avant d'affronter une première motion de censure, celle que La France insoumise a annoncé déposer juste après le discours.

L'objectif de François Bayrou est donc clair : éviter la censure en s'assurant le soutien d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Pour cela, les voix du socle commun et d'une partie conséquente de la gauche, notamment des élus du Parti socialiste, sont indispensables, mais ces dernières sont loin d'être acquises. La droite comme la gauche socialiste attendent de connaître la ligne politique de François Bayrou pour se prononcer pour ou contre une censure du gouvernement. Une ligne qui doit être précisée durant la DGP, mais qui fait l'objet de négociations depuis plus d'une semaine. Le Premier ministre s'est entretenu tour à tour avec les forces politiques ainsi que les partenaires sociaux et économiques et condense les conclusions de ses échanges dans un discours qu'il rédige lui-même à l'abris de tous les regards.

Si bien qu'en dehors des indications des différents interlocuteurs du Premier ministre, aucune précision sur le contenu du discours n'a fuité. L'entourage du Béarnais a simplement glissé à BFMTV que François Bayrou veut proposer une méthode capable d'aboutir à des compromis selon une stratégie "horizontale, concrète, collective".

Des annonces concrètes de François Bayrou ?

Le discours de François Bayrou doit être le reflet des concertations avec "les forces politiques, les territoires, les élus, et les aspirations des Français", a glissé un proche du Premier ministre à BFMTV. Problème, tous les partis ne défendent pas les mêmes positions et ces dernières ne sont pas toujours conciliables. Exemple avec la réforme des retraites, un des principaux sujets de négociation avec la gauche : si le PS exige la suspension de la mesure repoussant l'âge de départ à 64 ans, la droite refuse toute suspension ou abrogation de la réforme. Pour tenir son objectif, François Bayrou doit donc jouer les équilibristes et trancher sans fermer la porte à qui que ce soit.

Mais avec des arbitrages aussi délicats à faire le Premier ministre pourrait se contenter de donner des grandes lignes lors de son discours et éviter des annonces trop concrètes qui braqueraient les uns ou les autres. L'entourage du Béarnais a d'ailleurs confié à BFMTV que la DGP pourrait plus consister en une "explication de pensée", plutôt qu'en un catalogue d'annonces ou une succession d'intentions. Reste que le Premier ministre devra donner des engagements suffisamment forts et ne pas se contenter de langue de bois pour gagner du temps, car le risque est de décevoir et d'être censuré.

Les sujets au programme du discours de Bayrou

Le Premier ministre ne devrait pas manquer de sujets au moment d'exposer ses ambitions pour la politique nationale : la réforme des retraites qui occupent une grande part des consultations, mais aussi et surtout le budget 2025 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui n'on toujours pas été présentés ni adoptés.

Les arbitrages ou la logique concernant le budget 2025 devraient d'ailleurs occuper beaucoup de place puisque la situation est toujours aussi délicate et que les oppositions campent leurs positions. Le Premier ministre, qui a décidé de repartir de la copie de Michel Barnier, semble toutefois avoir tranché quelques points : il veut maintenir des recrutements dans la justice, l'instauration d'une taxe sur les rachats d'actions, la contribution exceptionnelle des grandes entreprises et des ménages les plus aisés ainsi que la lutte contre la suroptimisation. A contrario, il exclut des hausses d'impôts pour la classe moyenne ou la hausse de la TVA. Et petite nouveauté : il serait question d'un budget "sacralisé" pour les ministères de premier plan comme la Défense, la Justice, l'Education et la Transition écologique.

Outre le budget, d'autres sujets devraient s'inviter au Parlement selon BFMTV : la crise agricole, les réformes institutionnelles comme le cumul des mandats ou l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives. Le Premier ministre pourrait également préciser sa politique en matière d'immigration puisque l'exécutif réfléchirait à des mesures en la matière, notamment pour Mayotte. Si François Bayrou semble juger des mesures nécessaires en la matière, il ne précise pas lesquelles. La question de la suppression du droit du sol est toutefois évoqué au sein du gouvernement avec Retailleau, Valls et Lecornu qui plaident pour un projet de loi immigration dans Le Figaro, ou Darmanin qui se dit favorable à la fin du droit du sol. D'autres ministre, comme Borne, juge une telle mesure trop radicale.

A noter que la politique migratoire est une point clef auquel le RN conditionne sa participation à une motion de censure, mais que la gauche défend des idées opposées à celle de l'extrême droite et d'une partie de la droite en la matière. Qu'il aille dans ce sens ou qu'il renonce à l'idée, François Bayrou risque de pousser une partie de l'opposition à voter la censure. Là encore, la voie du compromis devrait être difficile à trouver.