Discours de Bayrou à l'Assemblée : des indiscrétions sur ce qu'il va annoncer

Le Premier ministre François Bayrou prononcera son discours de politique générale devant le Parlement ce mardi 14 janvier. Souhaitant éviter la censure, il devrait chercher le compromis et tenir compte des consultations avec l'opposition.

François Bayrou se prépare à faire face à l'Assemblée nationale. S'il a déjà affronté les députés lors d'une séance de "question au Premier ministre" à la mi-décembre alors que son gouvernement n'était pas encore formé, lors de sa prochaine apparition dans l'hémicycle, le mardi 14 janvier, il déroulera son discours de politique générale. Au même moment un ministre lira la même déclaration devant le Sénat. Le moment sera crucial, car des déclarations du chef du gouvernement dépendra sa capacité à résister face à une motion de censure. Les élus de La France insoumise ont déjà annoncé déposé une motion de censure qu'ils espèrent pouvoir voter dès le 16 janvier, mais d'autres comme ceux du Rassemblement national attendent d'écouter le Premier ministre pour savoir si oui ou non ils vont le censurer.

L'objectif de François Bayrou est donc clair : éviter la censure. Surtout que plusieurs commentateurs misent sur le reversement du gouvernement dans le courant de l'hiver et doutent de sa capacité à tenir plus longtemps que les trois mois d'espérance de vie de l'exécutif de Michel Barnier. Pour cela, le Premier ministre veut être sûr de son coup et rédige lui-même son discours selon BFMTV. Il veut proposer une méthode capable d'aboutir à des compromis, pour s'épargner une censure, selon une stratégie "horizontale, concrète, collective".

Selon toute logique le discours de politique générale de François Bayrou devrait donc s'inspirer de ses échanges avec les forces politiques et les partenaires économiques et sociaux qui se succèdent à Matignon, ainsi que dans plusieurs ministères notamment Bercy, pour une série de consultations. D'après un proche du Béarnais à BFMTV, le discours doit refléter les concertations avec "les forces politiques, les territoires, les élus, et les aspirations des Français".

Le budget 2025 au cours des consultations et du discours de Bayrou

François Bayrou qui a déjà entamé l'écriture de son discours ne devrait pas y mettre le point final avant mardi matin, les consultations ne devant prendre fin que quelques heures avant son rendez-vous avec le Parlement. Il faut dire que les sujets de discussions sont nombreux : le Premier ministre consulte les partenaires sociaux sur les retraites ; le ministère de l'Economie échange avec les oppositions concernant le budget 2025 et le ministère de la Santé doit s'entretenir en vue du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Trois dossiers qui seront à coup sûr évoqués dans le discours de François Bayrou le 14 janvier.

Les arbitrages concernant le budget 2025 devrait d'ailleurs occuper beaucoup de place puisque la situation est toujours aussi délicate et que les oppositions campent leurs positions. Le Premier ministre et son gouvernement, qui ont décidés de repartir de la copie de Michel Barnier, semblent toutefois avoir tranché quelques points : ils veulent maintenir des recrutements dans la justice, l'instauration d'une taxe sur les rachats d'actions, la contribution exceptionnelles des grandes entreprises et des ménages les plus aisés ainsi que la lutte contre la suroptimisation. A contrario, ils excluent des hausses d'impôts pour la classe moyenne ou la hausse de la TVA. Et petite nouveauté : il serait question d'un budget "sacralisé" pour les ministères de premier plan comme la Défense, la Justice, l'Education et la Transition écologique.

Crise agricole, institutions et immigration ?

Outre le budget, d'autres sujets devraient s'inviter au Parlement selon BFMTV : la crise agricole, les réformes institutionnelles comme le cumul des mandats ou l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives. Le Premier ministre pourrait également préciser sa politique en matière d'immigration puisque l'exécutif réfléchirait à des mesures en la matière, notamment pour Mayotte. "Quiconque prétendrait qu'il n'y a pas un problème d'immigration brûlant à Mayotte serait irresponsable", déclarait François Bayrou lors de son déplacement à Mayotte rappelant avoir soutenu en 2007 la suppression du droit du sol à Mayotte. Cette mesure est-elle dans les tiroirs ?

Le Premier ministre semble juger des mesures nécessaires à Mayotte, sans préciser lesquelles. Et plusieurs ministres sont du même avis comme Bruno Retailleau (Intérieur), Manuel Valls (Outre-mer) et Sébastien Lecornu (Armées) qui appellent à un projet de loi immigration dans une tribune au Figaro, pour notamment encadrer la situation à Mayotte. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, est également favorable à un tel projet et soutient même une nouvelle restriction du droit du sol. D'autres ministres au contraire estiment qu'une mesure aussi radicale n'est pas la bonne solution, comme Elisabeth Borne, d'autant qu'à Mayotte le droit du sol est déjà aménagé différemment que sur le sol métropolitain.

Sur cette question d'immigration, et de droit du sol en particulier dont la réflexion pourrait s'étendre à tous les territoires français d'après BFMTV, le Premier ministre devra faire attention aux avis de tous. Si le RN est favorable et soutient un durcissement du droit du sol à Mayotte et ailleurs, la gauche est à l'inverse moins emballée, voire opposée, à cette idée. Qu'il aille dans ce sens ou qu'il renonce à l'idée, François Bayrou risque de pousser une partie de l'opposition à voter la censure. Mais la voie du compromis pourrait être, là aussi, difficile à trouver.