Motion de censure : Bayrou renversé même sans hausse d'impôt ? Le RN est intraitable

François Bayrou dresse la liste des pistes envisagées pour le budget 2026 sur lequel il sait qu'il peut tomber. Des forces d'opposition ont déjà prévu de le censurer, mais l'avenir du Premier ministre dépendra une nouvelle fois du RN.

François Bayrou présente ses pistes pour le budget 2026 sans risquer d'être censuré, du moins pour le moment. Le mardi 15 juillet, soit plus deux mois avant l'ouverture de la saison du budget et le début de l'examen du projet de loi de finances au Parlement, le Premier ministre dévoile les mesures envisagées pour faire 40 milliards d'euros d'économie et réduire le déficit à 4,6 %, contre 5,8 % actuellement. Un sujet très délicat sur lequel le chef du gouvernement risque la censure, après avoir résisté à sept tentatives de renversement.

Conscient du risque de censure, François Bayrou a choisi d'ouvrir le débat sur le budget 2026 après le début des vacances parlementaires, mais plusieurs semaines avant l'arrivée du texte à l'Assemblée nationale. Un délai précieux durant lequel, malgré leurs congés, les élus vont discuter de la position à adopter et trancher quant au dépôt et au soutien ou non d'une motion de censure.

Certaines forces d'opposition ont déjà fait connaître leur façon de penser, La France insoumise en tête. "Évidemment qu'à la rentrée, nous déposerons une nouvelle motion de censure", a réaffirmé Manuel Bompard, coordinateur national de LFI, le mardi 15 juillet sur Franceinfo. "On a toujours été cohérents. On conteste la politique de François Bayrou, on cherche à le censurer", a ajouté le député des Bouches-du-Rhône soulignant que toutes les occasions sont bonnes pour essayer de renverser le gouvernement. Si d'autres forces de gauche comme les écologistes pourraient suivre cet exemple, le Parti socialiste attend de connaître les propositions de François Bayrou. Les élus à la rose rejettent l'idée d'une censure automatique et prévoient de négocier avec le gouvernement : "C'est notre devoir", a déclaré le député de l'Eure Philippe Brun sur Sud Radio disant toutefois avoir "peu confiance" envers le Premier ministre.

Le RN favorable à une censure de Bayrou...

Comme souvent, les votes du Rassemblement national (RN) seront décisifs à l'issue d'une motion de censure. Si toutes les forces de gauche soutiennent la censure, elles ne seront pas suffisamment nombreuses pour renverser le gouvernement : 192 voix sur les 289 requises pour atteindre la majorité absolue. Les 123 voix du RN (135 en ajoutant celles des alliés ciottistes) seront nécessaires. Le vice-président RN avait prévenu sur France Inter lors du vote de la précédente motion de censure, auquel les élus lepénistes ne s'étaient pas joints : "Le tour de François Bayrou viendra au moment du budget".

Maintenant que l'heure est venue, Sébastien Chenu confirme sur BFMTV que le RN votera la motion de censure "si François Bayrou veut faire les poches des Français". Le parti de Marine Le Pen pose effectivement plusieurs lignes rouges, comme il l'avait fait avec Michel Barnier avant de le censurer : pas de hausse d'impôts et pas de modification des pensions de retraite. Plus généralement, le RN refuse que des efforts supplémentaires soient demandés aux Français. Des conditions qui risquent de ne pas être remplies à en croire les pistes évoquées avant le discours. Certaines pensions pourraient être gelées, tandis que des hausses d'impôts indirectes seraient observées par de nombreux Français en cas d'année blanche. Des raisons suffisantes pour censurer François Bayrou selon toute une branche du RN, déjà irritée par la non-participation du parti à la motion de censure début juin.

...mais séduit par des arguments contraires ?

Le RN pourrait cependant être séduit par des arguments le poussant à laisser François Bayrou à Matignon. En faisant passer un budget 2026 plutôt austère et à tout le moins synonyme de réduction des dépenses, le gouvernement pourrait rendre service au parti qui remportera la présidentielle de 2027, y compris si c'est le RN, en assainissant les comptes publics. "Si le ménage n'a pas été fait avant notre élection, les marchés ne nous pardonneront rien. La pression sera immense. Il serait plus moral que ce soit à la macronie de prendre les décisions dures nécessaires pour solder la gestion catastrophique macroniste…", explique un gradé du RN au Point. Une logique déjà évoquée lors de l'examen du budget 2025. "On ne vous censurera pas si vous faites le boulot", avait lancé Jean-Philippe Tanguy aux ministres de Bercy du gouvernement Barnier avant que le budget n'inclue des hausses d'impôts trop importantes.

Autre argument à même de faire hésiter le RN face à une motion de censure : renverser le gouvernement Bayrou, c'est appeler la nomination d'un nouveau Premier ministre. Laquelle pourrait s'accompagner de nouvelles élections législatives maintenant qu'Emmanuel Macron a retrouvé son pouvoir de dissolution. Un nouveau scrutin lors duquel Marine Le Pen ne pourrait pas essayer de récupérer son siège de député du fait de son inéligibilité prononcée lors du procès des assistants parlementaires.