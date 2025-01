Discours de Bayrou à l'Assemblée : un coup de pression de Macron sur deux sujets cruciaux

François Bayrou va prononcer son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale ce mardi 14 janvier. Afin d'éviter une censure, il cherche un accord avec la gauche, mais Emmanuel Macron a gardé un œil sur les négociations veillant à ce ni le Premier ministre, ni la gauche n'aillent trop loin.

En direct

13:13 - LR se félicite de son influence sur le discours de Bayrou Alors que François Bayrou a longuement négocié avec le PS sur la réforme des retraites, c'est le parti de la droite LR qui se félicite de la décision du Premier ministre de ne pas suspendre la réforme des retraites avant son discours de politique générale. "La pression que nous avons mise a changé la donne en trois jours", s'est réjoui Laurent Wauquiez devant les députés de la droite. Le patron du groupe de députés et d'autres avaient mis en garde le gouvernement contre les conséquences qu'aurait eu la décision inverse, certains étaient allés jusqu'à évoqué le départ des ministres LR du gouvernement.

12:49 - Le PS se réunit à 13 heures Après des jours de négociations et l'annonce de François Bayrou à sa majorité concernant le refus de suspendre la réforme des retraites, le PS a prévu de réunir son bureau national ce mardi à 13 heures, soit deux heures avant le discours de politique générale, pour décider de la position à tenir face au Premier ministre, notamment au sujet d'une motion de censure.

12:30 - "Nous verrons qui est dans le soutien et qui est dans l'opposition" A quelques heures du discours de politique générale de François Bayrou, la présidente des députés de LFI confirme le dépôt d'une motion de censure à l'issue de la prise de parole du Premier ministre, en l'absence de recours à un vote de confiance. Avec cette motion, Mathilde Panot veut distinguer "qui est dans le soutien à ce gouvernement et qui est dans l'opposition" parmi les députés. Un message surtout adressé au reste de la gauche qui a entamé des négociations avec le gouvernement et attend d'écouter ce que François Bayrou a à dire avant de prendre part ou non à une motion de censure. Du fait de la position de la gauche du PS et du PCF, et de celle du RN qui dit également vouloir attendre pour se prononcer, cette première motion de censure contre François Bayrou devrait, a priori, échouer.

12:08 - Les Ecologistes déçus des négociations.. et prêts à censurer Bayrou ? Marine Tondelier est amère après les indiscrétions sur le plan de François Bayrou concernant la réforme des retraites. Elle ironise sur X et s'interroge sur "l'euphorie des socialistes" qui plus tôt ce matin évoqué la possibilité et l'imminence d'un accord avec le gouvernement. La secrétaire nationale des Ecologistes semble désormais envisager la censure du gouvernement faute de "suspension" effective de la réforme des retraites comme la gauche le demandait : "L'état actuel des discussions ne nous donne pas de raison d'envisager autre chose" que la censure. Marine Tondelier ajoute toutefois "qu'il fallait négocier" pour essayer de se faire entendre.

11:41 - L'ombre de Macron sur les négociations menées par Bayrou Si François Bayrou a multiplié les échanges avec la gauche pour trouver un terrain d'entente sur la réforme des retraites, il n'a pas pu oublier la position de son propre camp. La majorité présidentielle s'est montrée défavorable à un détricotage de la réforme des retraites, conformément à la position d'Emmanuel Macron, lequel a surveillé de près les négociations menées par le Premier ministre selon Poltico. "Il se rencarde pour voir si Bayrou ne va pas aller trop loin”, a soufflé un proche du chef de l'Etat au média. Le chef de l'Etat a porté une attention particulier au traitement et à l'avenir de la réforme des retraites et à la crise agricole selon Politico et sur ces deux points, entre autres, les échanges ont été nombreux entre François Bayrou et Emmanuel Macron.

11:17 - Ce que prévoit Bayrou pour la réforme des retraites D'après les informations du Parisien et de RTL, François Bayrou s'est engagé à ne pas suspendre la réforme des retraites lors de son petit-déjeuner avec les représentants de la majorité. Mais il a ajouté envisager une conférence sociale qui permettrait d'amender la réforme dans les prochains mois. Le Premier ministre aurait ainsi trouver une parade pour répondre, en partie, à la demande de la gauche qui veut revenir sur la réforme sans aller contre les idées de son propre camp, opposé à une suspension du texte et de ses effets.

10:46 - Bercy a "envie de trouver un accord et que ça progresse" selon Fabien Roussel Comme Olivier Faure, le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel a décidé de négocier avec le gouvernement au sujet de la future politique à mener pour éviter un nouveau blocage politique. Une position qu'il a défendu sur LCI : "Nous avons fait le choix ensemble de discuter, d'essayer d'obtenir, nous avons eu une attitude différente de la France insoumise". Et selon lui, cette stratégie a des chances de conduire à un accord puisque les ministres de l'Economie et du Budget ont montré des signes d'ouverture. "Nous poussons le plus possible des avancées concrètes pour le pouvoir d'achat, pour le travail avec la réforme des retraites. Nous verrons bien ce que va annoncer le Premier ministre. Si nous avons discuté jusqu'à hier soir tard, c'est parce que nous voulons obtenir des avancées et qu'ils ont envie de trouver un accord et que ça progresse", a déclaré Fabien Roussel.

10:17 - Le PS cherche un accord, mais n'exclut pas une censure de Bayrou Le PS se montre plus dans l'optique de trouver un accord avec le gouvernement que celle de censurer le Premier ministre. Reste qu'Olivier Faure a prévenu sur BFMTV qu'à "partir du moment où |François Bayrou] cherchera à complaire à l'extrême droite", la gauche socialiste n'hésitera pas à le censurer. Le député fait entre autre référence à la volonté d'une partie du gouvernement, celle issue de la droite, de durcir la loi immigration votée il y a un an ou d'en faire voter une nouvelle. "S'ils reviennent sur les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel il y a un an, alors nous censurerons. [...] Parler d'immigration, j'y suis favorable, poursuit Olivier Faure. Mais pas à n'importe quel prix. Je ne suis pas d'accord pour faire [des immigrés] les boucs émissaires de tous nos maux", a ajouté Olivier Faure.

09:58 - Plus qu'un accord, Fabien Roussel veut "du concret" Oliver Faure estime qu'un accord est possible avec le Premier ministre, mais dans le camp des communistes on attend plus qu'un accord. Fabien Roussel dit refuse de s'arrêter sur "la sémantique" et vouloir "du concret" notamment en ce qui concerne les retraites et la suspension de la réforme, sur LCI. Et le patron du PCF de préciser que "le concret, c'est un calendrier le plus resserré possible pour que l'on puisse annoncer à des salariés qu'ils pourront partir en retraite dans 6, 7, 8 mois".

09:23 - Le gouvernement Bayrou a bien reçu une proposition du PS Après avoir évoqué une avancée dans les négociations, Olivier Faure a indiqué sur BFMTV que le PS avait fait une dernière proposition de compromis au gouvernement. Une source de l'exécutif a confirmé auprès du Parisien la réception d'une proposition socialiste. Le patron du parti n'a toutefois pas précisé le contenu de l'accord laissant à François Bayrou le soin de l'annoncer lors de son discours en cas d'acceptation de l'accord.

08:50 - Le PS "à quelques heures d’un accord possible" avec Bayrou selon Faure "Au moment où nous nous parlons, nous n’avons pas encore conclu" d'accord avec le gouvernement a indiqué Oliver Faure, le patron du PS, au micro de BFMTV. Il ajoute toutefois que les discussions entrent dans "ce que l’on appelle le money time" et précise "qu’entre hier à 14 heures et hier soir minuit, les choses ont beaucoup avancé et que nous sommes peut-être à quelques encablures, à quelques heures d’un accord possible". Si le PS place la suspension de la réforme des retraites au cours des négociations, Olivier Faure rappelle que ce n'est pas le seul point discuté : Il rappelle que la demande des socialistes ne s'arrête pas à la suspension de la réforme des retraites, d'autres mesures comme la suppression de postes d'enseignants et de soignants sont discutées.

08:43 - Le RN veut attendre avant de censurer Le RN compte-t-il envisager une censure de François Bayrou ? L'hypothèse n'est visiblement pas écartée comme l'a fait savoir Jean-Philippe Tangy sur Public Sénat : "Si Monsieur Bayrou annonce des choses inacceptables pour le RN, on peut censurer immédiatement". Reste que le parti ne semble pas vouloir censurer le gouvernement d'ici quelques jours car il "refuse de faire la politique du pire". "La censure a des conséquences, ce n’est pas un gadget", a-t-il ajouté à l'égard de LFI qui, selon lui, abuse de l'outil parlementaire.

08:27 - LFI ne croit pas à l'annonce d'une "suspension" de la réforme des retraites Si le PS a négocié avec le gouvernement, comme les Ecologistes et le PCF, LFI a toujours refusé d'entamer de telles discussions. A quelques heures de la DPG de François Bayrou, le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, ne manque pas de jeter des piques aux autres forces de PS leur reprochant une "forme de naïveté totalement stupéfiante" et disant ne pas croire en l'hypothèse d'une "suspension" de la réforme des retraites que ce soir dans les prochains mois ou en 2026 : "C'est une illusion", lâche-t-il sur RTL. Et le député d'ajouter : "J'ai envie de dire suspension piège à cons".

08:13 - Encore des échanges entre Bayrou et le PS avant le discours La déclaration de politique générale doit débuter à 15 heures. D'ici là, de nouvelles discussions pourraient avoir lieu autour du Premier ministre, notamment avec certains partis de gauche. "Il n'y a pas d'autre rendez-vous prévu, sans doute encore des échanges" a glissé le chef des députés PS, Boris Vallaud, sur France 2 ce matin. Et l'élu socialiste prévient que son camp "attend des réponses" de la part du chef du gouvernement "sur les moyens de l'hôpital, de l'Education nationale, sur les retraite". Sur ce dernier point, qui est au coeur des négociations, le PS exige "un nouveau rendez-vous démocratique, ce moment où on écoute les partenaires sociaux et où on fait confiance au débat parlementaire".