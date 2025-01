A l'hommage à Jean-Marie Le Pen, les services d'ordre mobilisés contre une personnalité qui s'invite

Plusieurs centaines de personnes sont attendues à la cérémonie d'hommage rendue à Jean-Marie Le Pen ce jeudi 16 janvier dans une église de Paris. Mais certaines personnalités jugées indésirables par le RN pourraient s'inviter, une en particulier.

Le Rassemblement national (RN) rend un dernier hommage à son fondateur, Jean-Marie Le Pen, ce jeudi 16 janvier. Si l'heure est au recueillement, le parti d'extrême droite et la famille du défunt montrent toutefois des signes d'appréhension quant au déroulé de la cérémonie : la venue de certaines personnes controversées et jugées trop radicales les inquiète. Plusieurs dispositions ont donc été prises pour éviter tout débordement et assurer la sécurité de l'événement.

La famille de Jean-Marie Le Pen, notamment ses trois filles Marine, Marie-Caroline et Yann, sont à l'initiative de la cérémonie religieuse et publique prévue à partir de 11 heures à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce, dans le 5ème arrondissement de Paris. Elles et d'autres proches du politique décédé le 7 janvier à 96 ans seront présents, de même que de nombreux élus et membres du RN. Si certains assument venir rendre hommage à Jean-Marie Le Pen, d'autres disent soutenir leur cheffe de file dans cette épreuve. L'actuel président du parti, Jordan Bardella, est attendu ainsi que d'autres dirigeants issus de la même génération que le patriarche comme l'ancien député Bruno Gollnisch ou l'ancien vice-président du RN Alain Jamet selon RTL. Des partis alliés du RN, français ou étrangers pourraient également être présents, Eric Ciotti a d'ailleurs confirmé sa venue à la cérémonie.

Plusieurs centaines de personnes sont attendues par le RN à la cérémonie d'hommage à Jean-Marie Le Pen. Si l'église peut abriter jusqu'à 480 personnes, deux écrans géants ont été installés sur la façade de l'édifice religieux pour permettre à ceux qui le souhaite de suivre la messe. A note que l'accès à l'église sera strictement contrôlé comme l'a indiqué un proche de Marine Le Pen à la presse : "Les entrées seront très contrôlées par le service d'ordre qui placera chacun dans l'église". D'ailleurs aucun journaliste ne sera toléré dans l'enceinte de l'église.

Des personnalités placées sur liste noire

Un dispositif de sécurité a été mis en place autour de l'église avec la mobilisation de dizaines de policiers et de CRS pour éviter des débordements ou la venue de personnes indésirables, car c'est là l'une des craintes de la famille Le Pen. "En ouvrant la cérémonie au public, on s'expose à la venue de tout un tas d'individus que le RN ne voulait plus voir dans ses meetings", a redouté un élu auprès de Franceinfo. Un autre a reconnu au Parisien que "ça ne sera pas facile de gérer l'événement et ça risque d'être le bordel" craignant "que des débiles s'invitent". "Le profil des derniers à être venus voir Jean-Marie Le Pen n'était pas folichon", a ajouté la même source. Le fondateur du RN avait été filmé en train de chanter avec des néonazis en septembre dernier par exemple.

Si la venue de certains groupuscules d'extrême droite, tels que le GUD réputé proche du RN, inquiète, d'autres personnalités ont été notées sur la liste des indésirables. L'essayiste et ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen, Alain Soral, ou encore de l'humoriste controversé Dieudonné sont dans ce cas. Ce dernier a fait savoir sur X qu'il serait présent à la cérémonie après avoir obtenu une dérogation à sa peine, qui le contraint à rester à domicile sous bracelet électronique. Pour autant, celui qui a nommé Jean-Marie Le Pen parrain d'une de ses filles n'est pas le bienvenu. La famille Le Pen s'est opposée à sa venue et compte lui refuser l'accès à l'église d'après Le Figaro.

Le dispositif de sécurité doit aussi permettre d'éviter des rassemblements de militants opposés à Jean-Marie Le Pen susceptibles de célébrer la mort du fondateur du RN, comme ceux observés sur les places publiques de nombreuses villes le 7 janvier. A ce sujet, le maire de Perpignan et vice-président du RN, Louis Aliot, indiquait dès le lendemain du décès de Jean-Marie Le Pen que les funérailles et la cérémonie publique devaient rester propices au recueillement.

Une référence au passé militaire de Le Pen

La famille Le Pen n'a pas choisi de rendre hommage à son patriarche à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce au hasard. C'est un clin d'œil au passé militaire du fondateur de Front national à la Légion d'honneur. Un passage dans l'armée durant lequel il a servi en Algérie où il a été accusé d'avoir pris part à des actes de tortures. L'église du 5ème arrondissement jouxte un ancien hôpital militaire lui-même rattaché au diocèse aux armées française. C'est d'ailleurs un aumônier militaire qui présidera la messe et lira les textes sélectionnés par la famille. Le lieu choisi n'est toutefois pas le premier choix de la famille Le Pen qui avait d'abord pensé à la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides. Mais "la pratique et la tradition veulent que les Invalides soient réservés aux militaires tués au combat, aux officiers généraux, aux titulaires des Ordres ou aux pensionnaires" et Jean-Marie Le Pen ne remplissait pas ces conditions a fait savoir une source proche du dossier à Franceinfo.