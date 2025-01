Le message du directeur du site d'Auschwitz à Poutine, à l'occasion des commémorations

Le directeur du musée d'Auschwitz a adressé un message clair à Vladimir Poutine et la Russie, le jour des commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp.

Ce lundi 27 janvier 2025, ont lieu les cérémonies commémoratives du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne, le 27 janvier 1945. À l'époque, l'Armée rouge découvrait le camp de concentration et d'extermination et libérait les 7 000 survivants présents sur place. Au total, 1,3 million de personnes ont été déportées dans ce camp et plus de 1,1 million ont été tuées, en majorité des juifs provenant de l'Europe entière.

La cérémonie principale débutera à 16 heures sous une tente, au dessus du portail d'entrée de l'ancien camp nazi, à Auschwitz. Tous les survivants ont été invités et au moins cinquante d'entre eux seront présents. "Nous savons que dans dix ans, pour le 90e anniversaire, il ne sera plus possible d'avoir un groupe aussi important", précise Pawel Sawicki, porte-parole du musée, auprès de l'AFP. D'o ù son souhait de réunir un maximum de garants et de porteurs de la mémoire d'Auschwitz en 2025.

Trump et Netanyahou absents

Des délégations de 54 pays sont attendues en Pologne, dont la France représentée par le président Emmanuel Macron. Il sera accompagné du ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. Anne Hidalgo, maire de Paris est aussi attendue. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le chancelier Olaf Scholz seront présents, comme les présidents italien, autrichien, bulgare, tchèque, estonien ou finlandais.

Donald Trump, lui, ne fera pas le déplacement. Il sera représenté par son ministre du Commerce Howard Lutnick. Enfin, si la participation (ou non) de Benjamin Netanyahou a suscité la polémique, il ne sera finalement pas présent en Pologne ce lundi mais suppléé par son ministre de l'Éducation, Yoav Kisch.

"Il est difficile d'imaginer la présence de la Russie"

Mais une absence retient particulièrement l'attention - même si sa présence fait défaut lors de ce genre de commémorations depuis plusieurs éditions désormais - il s'agit de la Russie. En effet, le Kremlin ne participera pas aux différentes cérémonies, une constante depuis l'invasion de l'Ukraine. En septembre dernier, le musée d'Auschwitz avait déjà tranché, jugeant qu'une "telle présence serait cynique", compte-tenu du contexte entre Moscou et Kiev. C'est la troisième exclusion consécutive de la Russie à ces commémorations depuis le début de l'invasion russe en 2022.

De plus, Vladimir Poutine était déjà absent pour les 70 ans de la libération du camp en 2015, tout comme en 2020 pour les 75 ans. "C'est un anniversaire. Nous nous souvenons des victimes, mais nous y célébrons aussi la liberté. Il est difficile d'imaginer la présence de la Russie, qui ne comprend manifestement pas la valeur de la liberté", a lancé le directeur du musée d'Auschwitz, Piotr Cywinski, dans un communiqué.