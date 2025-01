Motion de censure : Bayrou peut-il être renversé ? Les calculs des votes inquiètent

Avec l'examen du budget 2025 à l'Assemblée nationale qui approche, le risque d'une motion de censure se précise pour le gouvernement. Les votes du PS et du RN s'annoncent décisifs, mais aucun parti n'a promis de soutenir François Bayrou.

La victoire du gouvernement Bayrou face à sa première censure n'est déjà qu'un lointain souvenir. Le Premier ministre se prépare à affronter une nouvelle tentative de renversement alors que le projet de loi concernant le budget 2025 arrive en commission mixte paritaire (CMP) ce jeudi 30 janvier. En cas d'accord, les conclusions de la CMP seront lues et votées à l'Assemblée nationale le lundi 3 février.

Aucun dépôt de motion de censure n'a été confirmé, mais une partie de la gauche évoque régulièrement cette option. Si un tel texte est effectivement déposé, il devra être voté 48 heures après, soit le mercredi 5 février au plus tôt. A une semaine d'un possible nouvel essai pour renverser le gouvernement, quelles sont les chances de François Bayrou de rester à Matignon ? Si lors de la première censure il avait pu compter sur le soutien du Rassemblement national (RN) et du Parti socialiste (PS), le Premier ministre a depuis froissé certaines de ces forces d'opposition.

Le PS prêt à reprendre les négociations... comme à censurer ?

Le PS, qui s'était démarqué du reste du Nouveau Front populaire (NFP) en ne votant pas la censure, a poursuivi sur sa lancée et a continué les négociations avec l'exécutif sur le budget pour s'assurer un maximum de garanties. Si les échanges allaient bon train, ils ont été interrompus net le mardi 28 janvier, après les sorties de François Bayrou sur... l'immigration. "Empruntant sciemment" au vocabulaire de l'extrême droite, selon l'analyse du chef des députés socialistes Boris Vallaud, le Premier ministre a alerté sur la "submersion" migratire lors d'une interview sur LCI le 27 janvier. Un avertissement réitéré le lendemain à l'Assemblée nationale alors que les élus PS lui laissaient une chance de revenir sur ses propos.

Avec ces déclarations, François Bayrou rompt la "condition préalable" aux discussions avec le PS sur l'engagement commun visant à "ne plus jamais dépendre du RN", a expliqué un socialiste à Politico. Le parti a depuis précisé ses conditions pour reprendre les négociations : le retrait des propos du chef de gouvernement et la promesse de ne pas toucher à l'aide médicale d'Etat (AME). D'autres sujets seraient aussi dans la balance comme une "augmentation du Smic immédiate" ou une "hausse de la prime d'activité" selon le député Philippe Brun.

Quant à la possibilité de voter une censure, le PS n'a pas clarifié sa position depuis la sortie droitière du Premier ministre. Déjà mitigés lors de la première censure - 8 élus avaient soutenu la motion contre la position générale du parti -, les députés socialistes pourraient cette fois être plus nombreux à vouloir renverser le gouvernement.

Le RN entretient le flou

La menace d'une censure par le PS n'est cependant pas celle qui inquiète le plus le Premier ministre et ceux pour une raison arithmétique : si l'ensemble du NFP soutient une censure, cela ne représente que 192 voix sur les 289 nécessaires pour faire aboutir le texte. Les partis du socle commun - le camp présidentiel, la droite et le groupe Liot - ne devraient pas soutenir la censure, c'est donc sur le RN et ses alliés ciottistes que repose (encore) la réussite ou l'échec de la censure.

Avec ses 124 élus et ses 16 alliés de l'Union des droites pour la République (UDR), le RN peut renverser le gouvernement s'il ajoute ses voix à celles du NFP : la majorité absolue serait alors largement dépassée avec 332 voix. Sachant cela, François Bayrou essayerait-il d'assurer ses arrières en collant à certaines mesures ou idées de l'extrême droite, notamment sur l'immigration ? C'est l'analyse d'un ancien ministre macroniste qui estime auprès de 20Minutes que le Premier ministre "considère désormais que la dynamique de censure se trouve plus à l'extrême droite qu'à gauche". Mais en optant pour cette stratégie, François Bayrou risque de faire "la même erreur que Michel Barnier" censuré malgré des concessions à l'extrême droite.

Le RN n'a pour le moment pas affirmé sa volonté de renverser le gouvernement, malgré des mises en garde récurrentes notamment sur l'immigration. Renoncer à une suppression ou au moins une réduction de l'AME comme demandé par le PS, pourrait ainsi être un motif de censure. Le président du parti Jordan Bardella a jugé une nouvelle dissolution "inévitable" l'été prochain lors de ses voeux à la presse, mais il n'a pas tranché la question d'une censure. Il a toutefois fustigé "la façade de consensus mou" incarné selon lui par le Premier ministre.

Bayrou censuré à quelques voix près ?

Matignon a tout intérêt à être prudent et à bien choisir avec qui il veut négocier. Si les élus RN sont plus nombreux, ils ont prouvé leur capacité à surprendre au détriment du précédent gouvernement. Il ne faut pas oublier non plus un autre constat arithmétique : même en cas de soutien du RN, de ses alliés et du NFP à une motion de censure, en l'absence des 66 voix socialistes la majorité absolue ne peut pas être atteinte et le gouvernement ne peut pas être renversé. Cela sous-entend cependant d'avoir l'assurance d'être soutenu par le PS en intégralité ou presque.

Un député du camp présidentiel souligne d'ailleurs ce détail important et met en garde contre le "risque de censure par accident" en ignorant trop les demandes du PS. Il suffit que 23 élus socialistes votent la motion de censure avec le RN, ses alliés UDR et le NFP pour pousser le gouvernement Bayrou dehors. Et ce, sans compter d'éventuels votes venant du camp présidentiel, du groupe Liot plus indépendant que le reste du socle commun ou des non-inscrits. Sachant que lors de la première motion de censure, la moitié du PS était prête à la voter, le compte de 23 voix pourrait vite être atteint.