Une motion de censure peut-elle renverser Bayrou ? Les calculs des voix PS et RN inquiètent

L'examen du budget 2025 à l'Assemblée nationale approche, comme celui du dépôt d'une possible motion de censure contre le gouvernement. Le maintien ou le renversement de François Bayrou pourrait se jouer à quelques voix.

La victoire de François Bayrou face à sa première censure n'est plus qu'un lointain souvenir. Le Premier ministre se prépare à affronter une nouvelle tentative de renversement avec l'examen du projet de loi concernant le budget 2025. Le texte est arrivé en commission mixte paritaire (CMP) ce jeudi 30 janvier et sera examiné puis voté à l'Assemblée nationale le lundi 3 février. La CMP, majoritairement composée de soutiens au gouvernement (8 élus sur 14), peut aboutir à un accord, mais ce n'est pas pour autant que le texte sera adopté à coup sûr dans l'hémicycle. Au contraire, le tripartisme de la chambre basse risque de pousser François Bayrou à utiliser le 49.3, une manœuvre qui entraînerait le dépôt d'une motion de censure par une partie de l'opposition et très certainement de la gauche. Si un tel texte était effectivement déposé, il devrait être voté 48 heures après, soit le mercredi 5 février au plus tôt.

A une semaine d'un possible nouvel essai pour renverser le gouvernement, quelles sont les chances de François Bayrou de rester à Matignon ? Si lors de la première censure il avait pu compter sur le soutien du Rassemblement national (RN) et du Parti socialiste (PS), le Premier ministre a depuis froissé certaines de ces forces d'opposition.

Le PS menace publiquement de censurer, mais négocie en coulisses

Le PS s'est déjà démarqué lors de la première motion de censure en ne votant pas contre le gouvernement, à la différence du reste du Nouveau Front populaire (NFP), et il a poursuivi sur sa lancée. Le parti a toutefois mis le holà aux discussions après que le Premier ministre rompu la "condition préalable" aux échanges avec le PS sur l'engagement commun visant à "ne plus jamais dépendre du RN", a expliqué un socialiste à Politico. Un rupture entrainée par la mention faite par François Bayrou du "sentiment de submersion migratoire", un vocabulaire "sciemment emprunté" à l'extrême droite selon le chef des députés socialistes Boris Vallaud.

Mais si publiquement les échanges étaient interrompus, en coulisses les négociations ont continué entre le gouvernement et le PS selon les indiscrétions de Politico à qui un observateur a glissé qu'il "y a eu instruction des deux côtés pour que personne ne dise rien". Les socialistes plaident pour obtenir plusieurs garanties : la promesse de ne pas toucher au budget de l'aide médicale d'Etat (AME) et des gestes pour le pouvoir d'achat comme une "augmentation du Smic immédiate" ou une "hausse de la prime d'activité" selon le député Philippe Brun.

En l'absence d'une "ouverture à gauche" et de la prise en compte des revendications socialistes par la CMP, le PS "votera la censure" contre François Bayrou a prévenu le même député socialiste en point presse le jeudi 30 janvier. La décision finale du PS n'est donc pas encore prise, mais elle pourrait diviser. Déjà mitigés lors de la première censure - 8 élus avaient soutenu la motion contre la position générale du parti -, les députés socialistes pourraient cette fois être plus nombreux à vouloir renverser le gouvernement.

Pourquoi le soutien du PS compte autant...

Mis à part le PS, l'ensemble du NFP est parti pour voter une motion de censure, ce qui représente 126 voix sur les 289 nécessaires pour renverser le gouvernement. Les partis du socle commun - le camp présidentiel, la droite et le groupe Liot - ne devraient pas soutenir la censure, c'est donc sur le RN et ses alliés ciottistes que repose (encore) la réussite ou l'échec de la censure.

Avec ses 124 élus, et ses 16 alliés de l'Union des droites pour la République (UDR), le RN n'a pas affirmé sa volonté de censurer le gouvernement. Toutefois, le parti lepéniste a menacé de voter la motion à certaines conditions : l'augmentation des tarifs de l'électricité ou encore le renoncement au rabotage de l'AME. Or, la CMP a adopté la première mesure et la deuxième est une exigence de gauche. Une censure est donc possible, bien que pas assurée. Si le RN et les élus UDR ajoutaient leurs voix à celles du NFP, la motion obtiendrait 266 soutiens et il ne manquerait que 23 voix pour renverser le gouvernement. Il suffirait alors qu'un tiers des élus PS votent la motion pour pousser François Bayrou vers la sortie. D'où l'importance pour le gouvernement de ménager le parti de gauche.

... et comment celui du RN peut sauver ou faire plonger Bayrou

Autre cas de figure possible : le gouvernement renonce au soutien des 66 voix socialistes, ce qui porterait les votes du NFP à 192, et tente de s'assurer des votes du RN et des élus UDR. Sans les 140 voix de l'extrême droite, aucune motion de censure ne peut aboutir. Un détail qui n'a pas échappé aux députés lepénistes comme l'a fait remarqué un élu à Politico : "S'il n'y a pas d'accord avec le PS, les projecteurs vont à nouveau se braquer sur nous !" Il n'aurait pas échappé non plus à François Bayrou selon un ancien ministre macroniste qui estime auprès de 20Minutes que le Premier ministre "considère désormais que la dynamique de censure se trouve plus à l'extrême droite qu'à gauche". Reste qu'en se tournant vers le RN, François Bayrou risque de commettre "la même erreur que Michel Barnier" censuré malgré des concessions à l'extrême droite.