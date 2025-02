Hanouna candidat à la présidentielle ? Ces indices montrent qu'il se prépare

L'idée fait son chemin. Cyril Hanouna songe sérieusement à se présenter lors de l'élection présidentielle de 2027. Une équipe serait entrain d'être constituée et un projet construit.

Cyril Hanouna candidat à l'élection présidentielle de 2027 ? Selon les informations de Marianne, l'animateur star de C8 aurait bien des velléités élyséennes et serait prêt à "donner son accord à des membres de son entourage pour faire état de ses ambitions". Une candidature qui rappelle celles d'autres trublions, bien que dans des profils et des idéologies différents : Coluche - qui s'était retiré à quelques mois du scrutin en 1981 - et Volodymyr Zelensky, élu en Ukraine en 2019.

Avec quel programme ?

S'il apparaît relativement décontracté à l'écran, en passant habilement d'un sujet à un autre en quelques secondes, Cyril Hanouna disposerait bien d'un socle idéologique relativement marqué. Il tient d'abord des "positions très fermes sur la régulation de l'immigration (...) sans aucun racisme", indique son entourage auprès de Marianne. Prônant un certain libéralisme fiscal, il n'hésite pas à dénoncer le poids des taxes qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français à l'antenne, un des sujets de préoccupation majeur pour eux, peu importe la couleur politique.

L'éditorialiste Christophe Barbier - avec qui Cyril Hanouna avait publié un livre d'entretiens intitulé Ce que m'ont dit les Français en 2021 apparaît largement réservé sur le potentiel politique de l'homme de 50 ans, toujours dans les colonnes de Marianne. Cyril Hanouna n'a "pas vraiment de ligne. Il y a chez lui une dimension populiste, presque mélenchoniste, qui le conduit à considérer que la rue a raison et que la colère peut être un moteur démocratique", dit-il. Il met également en avant le côté "homme d'affaires" de la star du PAF, "qui prend des positions réactionnaires sur les valeurs familiales", par exemple.

Déjà sur le pont pour "obtenir les parrainages d'élus" ?

Alors, coup de com' ou véritable ambition ? Pour l'instant, difficile à dire. Christophe Barnier juge que le présentateur de Touche pas à mon poste n'est "pas un homme de foule", ce qui ne rend de facto incompatible avec un profil présidentiel, et même de candidat, en menant une campagne éprouvante. "Il n'a pas le caractère d'un Bernard Tapie, qui était un buffle. Lui, c'est un ourson !", lance-t-il chez Marianne. Inspiré par Coluche, Zelenzky mais aussi Beppe Grillo et le Mouvement 5 Etoiles en Italie selon Barbier, l'incarnation de la chaîne C8 pourrait pourtant devenir le visage de la représentation du peuple si l'on en croit certains indices. Mais quel peuple à vrai dire ?

"Son électorat serait celui de son émission : une France populaire, celle des banlieues qui bossent, des gilets jaunes et de la France périphérique, des Français que méprisent C à Vous et Quotidien", confie un de ses conseillers au journal. Marianne révèle même que Cyril Hanouna serait déjà entrain d'organiser méthodiquement un "financement" et les "parrainages", nécessaires pour se présenter dans deux ans. Justement, "dans des échanges de SMS, Hanouna évoque explicitement le besoin d'entamer les démarches visant à obtenir les parrainages d'élus", assure Marianne.

Un casting qui s'affine pour l'épauler

Une chose est sûre, avec une fortune estimée entre 50 et 100 millions d'euros, Cyril Hanouna qui, en plus de son rôle d'animateur, est également producteur et dispose d'un pécule relativement confortable pour financer une éventuelle campagne. Pour l'épauler, et faire partie de son équipe, Marianne évoque des profils "business" en lien avec sa société de production H2O, des experts que le grand public a déjà pu voir sur le plateau de TPMP ainsi que le politologue présent depuis septembre denier sur son plateau - et qui n'est pas ménagé par son patron, souvent repris en raison de positions divergentes - Thomas Guénolé.