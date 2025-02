Le message de Retailleau aux fumeurs de joints ne devrait pas les laisser de marbre

Une nouvelle campagne de communication contre la consommation de stupéfiants a été publiée ce jeudi par le ministère de l'Intérieur. Le message est sans équivoque.

"Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez." Tel est le message de la nouvelle campagne de communication dévoilée ce jeudi 6 février par le ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau lui-même a diffusé sur son compte X la vidéo de 30 secondes, en remettant bien en commentaire le message visant à "culpabiliser" les consommateurs, selon les mots employés par le locataire de Beauvau.

Le clip vidéo du ministère de l'Intérieur commence sur le gros plan d'une main en train de préparer un joint de cannabis, suivi d'un gros plan sur le briquet et la flamme qui allument ce joint. Puis, la caméra suit une paille qui aspire un rail de ce qui semble être de la cocaïne, avant que la ligne ne s'enflamme à son tour et ne prenne feu comme une traînée de poudre, brûlant sur son passage des papiers, un lampadaire public, une voiture, le doudou d'un enfant. Au ralenti, c'est ensuite une balle tirée par un pistolet qui part. Puis, on retrouve notre traînée de poudre qui continue à prendre feu. Un plan en hauteur nous permet alors de voir qu'elle dessine le contour du corps d'une victime sur une scène de crime. Le message du gouvernement évoquant le prix que payent les uns pour la drogue que les autres achètent apparaît alors à l'écran, en même temps qu'une voix la lit.

À l'occasion de la présentation du clip au ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau a pleinement assumé son message. "Ça n'est pas une campagne de sensibilisation, c'est une campagne de culpabilisation. Et je l'assume totalement", a-t-il insisté. Et de renchérir : "J'assume de vouloir rompre avec cette logique victimaire qui consiste à présenter les consommateurs de drogue exclusivement comme les victimes d'une addiction." Ne niant pas qu'il y a des gens malades qui doivent être aidés et pris en charge, Bruno Retailleau a balayé les critiques : "Je suis ministre de l'Intérieur et mon rôle est d'assurer l'ordre public."