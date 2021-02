Les huit affirmations les plus douteuses de Didier Raoult

Le professeur Didier Raoult publie, le 11 février, un livre de près de 480 pages, intitulé "Carnets de guerre Covid-19". Sur le bandeau de l'éditeur Michel Lafon entourant le volume, on pourra lire que cet ouvrage dénonce le "plus grand scandale sanitaire du XXIe siècle". Le 22 janvier dernier, l'infectiologue et microbiologiste expliquait sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur : "J'ai fait ce livre pour mettre tout ce que j'ai dit, c'est un verbatim, tout est daté, tout est vérifiable. Il n'y a rien dont j'ai honte. Je ne me suis pas autocensuré. Tout ce que j'ai dit, c'était de bonne foi, avec l'observation qu'il y avait à ce moment-là".