Papillomavirus : la vaccination possible dans les collèges à la rentrée

Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une campagne de vaccination gratuite contre le papillomavirus pour les collégiens dès la cinquième, ce mardi 28 février. Une solution pour inciter à se faire vacciner sans obligation.

L'Etat s'est donné pour mission d'"éradiquer" le papillomavirus et c'est par la vaccination qu'il espère atteindre son but. En déplacement dans un collège de Jarnac, en Charente, ce mardi 28 février, Emmanuel Macron a officialité la mise en place dès la rentrée de septembre 2023 d'une campagne de vaccination "généralisée" et gratuite contre le papillomavirus humain (HPV) aux collégiens, à partir de la cinquième. Cette solution est censée ouvrir la discussion sur l'infection et les risques entrainés par le HPV et augmenter la couverture vaccinale encore trop faible : 37% chez les filles et 9% chez les garçons. "Cela permet d'éviter beaucoup de cancers", a insisté le chef de l'Etat.

La nouvelle était attendue et est saluée par les experts comme Elisabeth Bouvet, présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute autorité de santé (HAS) qui a jugé l'idée de proposer systématique la vaccination au collège "excellente" sur les ondes de Franceinfo. Le ministre de la Santé et celui de l'Education, François Braun et Pap Ndiaye, qui ont accompagné le chef de l'Etat et assisté à une séance de vaccination appuient la nouvelle. Le papillomavirus qui est une infection très fréquente et le plus souvent bénigne est toutefois responsable de 6 000 cancers chaque année, des maladies graves qui sont toutes éliminables grâce au dépistage et à la vaccination selon l'Organisation mondiale de la Santé.

La vaccination contre le papillomavirus généralisée au collège

C'est aux adolescents que s'adresse la vaccination contre le papillomavirus et pour assurer une meilleure protection contre cette infection, la solution se trouve dans les établissements scolaires. Emmanuel Macron a annoncé, non pas une obligation de se faire vacciner mais une campagne de vaccination contre le papillomavirus généralisée et gratuite au collège, soit la proposition systématique aux collégiens filles comme garçons de se protéger contre le HPV et ses risques, dès la cinquième.

Une solution défendue par Elisabeth Bouvet, présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute autorité de santé (HAS). La dernière campagne concernant cette infection et ses risques menée auprès du jeune public a porté ses fruits. "Le fait de prôner la vaccination aux enfants des deux sexes à partir de 11 ans a été incitatif. Ça permet de mieux parler de la vaccination et de mieux la proposer en ce qui concerne les médecins", a expliqué l'experte au micro de Franceinfo. Et d'enchérir au sujet des collèges : "Le milieu scolaire est un milieu très propice à la vaccination".

La vaccination contre le papillomavirus est-elle obligatoire ?

Le vaccin contre le papillomavirus humain ne fait pas partie des 11 vaccinations obligatoires en France et il ne va pas le devenir. En revanche, il est fortement recommandé pour les adolescents, filles comme garçons, entre 11 et 14 ans, avant qu'ils aient débuté une vie sexuelle active. Il est toutefois possible de se vacciner contre le papillomavirus en "rattrapage" jusqu'à 19 ans. Un dernier délai est entendu pour les hommes qui ont des relations homosexuelles jusqu'à 26 ans.

La vaccination contre le papillomavirus protège-t-elle des cancers ?

Lorsque le papillomavirus se développe sous une forme cancéreuse, la maladie touche surtout le col de l'utérus chez les femmes. Toutes les parties de l'appareil génital peuvent cependant être affectées, y compris pour les hommes chez qui des cancers rectaux peuvent apparaître. Elisabeth Bouvet a énuméré d'autres cancers au niveau de l'amygdale ou de la gorge", de la bouche ou encore des voies respiratoires supérieures qui peuvent être liés au papillomavirus, plus souvent chez les hommes que chez les femme. Si l'infection se transmet souvent lors des rapports sexuels, elle se transmet aussi par le simple contact de la peau.

Le vaccin contre le papillomavirus présente une "excellente [...] efficacité immunitaire" contre les infections selon la présidente de la Commission technique des vaccinations, en particulier contre les lésions précancéreuses c'est-à-dire les plus à risques.