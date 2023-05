Si les fraises viennent de là, ne les achetez pas, vous mangez des pesticides à la pelle

Les fraises originaires de ce pays contiennent une grande quantité de pesticides, dangereux pour la santé et l'environnement. Voici comment les reconnaître.

Un test allemand a démontré que les fraises en provenance d'Espagne sont tristement gorgées de pesticides. Ce problème de santé pour ceux qui les consomment régulièrement n'est pas le seul. L'usage massif de pesticides a également un impact négatif sur l'environnement. Voyons pourquoi.

Les fraises en question proviennent d'Espagne, plus précisément de la province de Huelva. C'est ce qu'a révélé un test du magazine allemand pour consommateurs "Öko Test". Le magazine teste chaque mois divers produits du marché, et s'est récemment penché sur les fraises vendues en Allemagne. Parmi les 14 paquets analysés, tous venaient de Huelva, sauf un qui provenait d'Égypte. L'équipe du magazine a effectué des analyses en laboratoire sur les fruits sélectionnés.

Les résultats des tests

Quels ont été les résultats ? Les données fournies sont choquantes : beaucoup des fraises analysées, bien qu'il y ait quelques exceptions, contenaient une énorme quantité de pesticides. Une marque en particulier en avait jusqu'à 7 dans le même paquet. Sur les 14 fruits analysés, 8 étaient contaminés par des pesticides. Parmi ceux-ci, les plus connus et présents dans les échantillons en question sont l'Ethirimol et le Cyflumetofen.

Le premier est un produit chimique qui agit comme fongicide. Cette substance est toxique pour les abeilles et, tenez-vous bien : interdite au sein de l'Union européenne. On se demande donc comment elle a pu être utilisée sur les fraises espagnoles. Une explication plausible est que la substance initialement utilisée était le Bupirimat, qui s'est ensuite dégradé en Éthirimol. Le Bupirimat fait également partie des pesticides retrouvés dans les fraises. Ce n'est pas une bonne nouvelle, car cette substance est considérée comme cancérigène.

La situation est également préoccupante pour les fraises issues de cultures biologiques. Dans l'un des échantillons bio, en effet, les analyses ont permis de détecter une proportion, bien que dans les limites légales, de spinosad. C'est une substance qui peut être utilisée, dans certaines situations, même dans les cultures biologiques. Pourtant, elle est toxique pour les abeilles.

Les fraises espagnoles sont un problème pour l'environnement

Même les quelques fraises exemptes de pesticides posaient des problèmes, surtout d'ordre environnemental. Cela est dû au fait que ces fruits viennent de la province de Huelva, en Andalousie. Là-bas, les cultivateurs les font pousser dans d'immenses champs recouverts de bâches en plastique.

Mais ce n'est pas tout, car un kilo de fraises a besoin d'environ 300 litres d'eau pour pousser. Or, l'Andalousie est une région aride où il pleut de moins en moins. Pour avoir accès à l'eau, les cultivateurs creusent donc des puits illégaux profonds qui épuisent progressivement les réserves d'eau de la région.

Cela pose également problème pour les 6 millions d'oiseaux migrateurs qui s'arrêtent dans le parc national de la région pour s'abreuver. Une fois prêtes, les fraises sont transportées dans toute l'Europe par voie terrestre, parcourant des milliers de kilomètres. Cela génère évidemment de la pollution due aux moyens de transport utilisés. Déjà en 2021, la Cour de justice européenne avait condamné l'Espagne en raison de l'impact environnemental sérieux de la culture de ces fruits.

Alors, que peut-on faire à notre échelle pour résoudre ce problème ? Pour protéger l'environnement et notre santé, il est vivement recommandé de consommer des fraises issues de l'agriculture biologique, en lisant attentivement les étiquettes. Mieux encore, choisissons des fruits les plus locaux possibles, français ou même en circuit court (kilomètre zéro). Dans tous les cas, il faut bien laver les fraises pour les débarrasser des pesticides qu'elles peuvent avoir en surface.