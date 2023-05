Ces quatre 'signaux d'alarme' du cancer de l'intestin qui apparaissent 'jusqu'à deux ans' avant le diagnostic

Des chercheurs ont découvert que les patients atteints de cancer de l'intestin précoce étaient susceptibles de présenter quatre symptômes entre trois mois et deux ans avant le diagnostic.

Une nouvelle étude a identifié quatre symptômes "d'alerte" du cancer de l'intestin chez les patients de moins de 50 ans, des mois avant le diagnostic. Le cancer colorectal, ou cancer du côlon et du rectum, est le troisième plus fréquent en France. Il touche chaque année plus de 43 000 personnes et cause 17 000 décès.

Le cancer de l'intestin représente environ 11% de tous les nouveaux cas de cancer. Une partie des cas sont considérés comme évitables. Bien qu'il y ait de nombreux symptômes à surveiller, de nouvelles recherches ont trouvé des signes d'avertissement clés qui pourraient indiquer un risque accru de cancer de l'intestin précoce - c'est-à-dire survenant avant l'âge de 50 ans. Les chercheurs ont déclaré que les patients étaient susceptibles de présenter quatre symptômes entre trois mois et deux ans avant le diagnostic.

Il a été déterminé que la présence d'un seul des symptômes augmentait presque deux fois le risque de cancer de l'intestin. Ceux qui avaient deux symptômes étaient plus de 3,5 fois plus à risque ; et avoir trois symptômes ou plus augmentait le risque de plus de 6,5 fois, rapporte le journal Express.

Ces symptômes "d'alerte" sont :

Douleur abdominale

Saignement rectal

Diarrhée

Anémie par carence en fer

Des chercheurs de la Washington University School of Medicine à St Louis pensent que ces signes d'alerte pourraient aider à une détection et un diagnostic plus précoces chez les jeunes adultes. L'étude, publiée dans le Journal of the National Cancer Institute, a analysé les données de plus de 5 000 patients atteints de cancer de l'intestin précoce.

Yin Cao, responsable de l'étude, explique : "Le cancer colorectal n'est pas simplement une maladie qui touche les personnes âgées; nous voulons que les jeunes adultes soient conscients de ces signes et symptômes potentiellement très révélateurs et agissent en conséquence - surtout parce que les personnes de moins de 50 ans sont considérées comme étant à faible risque et ne bénéficient pas d'un dépistage systématique du cancer colorectal. Il est également essentiel de sensibiliser les médecins généralistes, les gastroentérologues et les médecins des urgences. À ce jour, de nombreux cancers colorectaux précoces sont détectés dans les salles d'urgence, et il y a souvent des retards de diagnostiques importants avec ce cancer."

Le dépistage du cancer de l'intestin en France est actuellement proposé aux personnes âgées de 50 à 74 ans tous les deux ans. Le Dr Cao a ajouté que deux symptômes en particulier - saignements rectaux et anémie par carence en fer - nécessitaient une endoscopie rapide et un suivi.

Cassandra Fritz, auteure de l'étude, a déclaré : "Il faut généralement environ trois mois pour obtenir un diagnostic à partir du moment où une personne consulte pour la première fois un médecin avec un ou plusieurs des signes et symptômes d'alerte que nous avons identifiés. Mais dans cette analyse, nous avons constaté que certains jeunes adultes avaient des symptômes jusqu'à deux ans avant leur diagnostic. Cela pourrait être une des raisons pour lesquelles de nombreux patients plus jeunes avaient une maladie plus avancée au moment du diagnostic que ce que nous voyons habituellement chez les personnes âgées qui se font dépister régulièrement."

Certains des symptômes énumérés sont très courants et peuvent être causés par d'autres affections, ils ne signifient donc pas nécessairement que vous avez un cancer de l'intestin - mais s'ils persistent vous devriez tout de même consulter un médecin généraliste.