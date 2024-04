Nouvelle vaccination contre le Covid : qui est concerné ?

Une nouvelle campagne de vaccination va commencer ce lundi 15 avril. Qui sont les personnes ciblées ?

S'il n'y a plus aucune mesure restrictive en France, le Covid-19 est toujours là. C'est pourquoi une nouvelle campagne de vaccination va débuter ce lundi 15 avril. Un rappel sera possible jusqu'au 16 juin. En fonction de la circulation du virus, la campagne vaccinale pourrait être prolongée d'un mois. La dernière en date avait eu lieu à l'automne.

La période n'a pas été choisie au hasard. Avec le retour des beaux jours, les Français vont, en effet, de plus en plus sortir et se croiser. De nombreux déplacements vont aussi avoir lieu pendant la période des vacances estivales.

De plus, cette année, les Jeux olympiques et paralympiques vont augmenter la circulation de personnes venues du monde entier. L'Assurance maladie a expliqué sur son site internet craindre "une vague épidémique" suite à cet événement.

Préserver les personnes à risques

Cette vaccination s'adresse surtout aux personnes âgées de 80 ans et plus, a précisé la Direction générale de la Santé à BFMTV. Elle est également recommandée pour les personnes immunodéprimées et les résidents en EHPAD et USLD, et ce quel que soit leur âge. "Cette démarche de renouvellement vaccinal s'inscrit dans une volonté collective de protéger les populations les plus fragiles et de limiter la propagation du virus tout au long de l'année", a expliqué la DGS.

Toute personne souhaitant se faire vacciner même si elle ne fait pas partie de la population cible peut toutefois recevoir une nouvelle dose vaccin. Seule condition obligatoire : la dernière injection ou la dernière infection au Covid-19 doit dater d'au moins trois mois. La vaccination peut se faire auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou encore d'un infirmier. Elle est prise en charge à 100% et n'engendre donc aucun frais.