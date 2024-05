L'astuce de policiers contre les arnaques : si vous entendez ces mots au téléphone, raccrochez tout de suite

Les arnaques téléphoniques sont nombreuses. Certains mots ou petites phrases peuvent rapidement mettre la puce à l'oreille.

Selon l'association UFC-Que Choisir, les Français reçoivent en moyenne quatre appels téléphoniques non sollicités par semaine. S'il s'agit parfois de simples publicités, ce sont aussi souvent des arnaques. Certaines sont faciles à déceler, il existe des numéros spéciaux à dix chiffres commençant par 08, des numéros courts à six chiffres commençant par 118 ou même à quatre chiffres débutant par 10 ou 3 qui peuvent amener à rapidement se méfier. Mais aujourd'hui les arnaques sont bien mieux cachées ! N'apparaissant plus comme des numéros masqués ou spéciaux, les escrocs se rapprochent des numéros classiques. Les malfaiteurs possèdent aussi davantage d'informations personnelles, leur permettant de se crédibiliser.

Selon la police nationale espagnole, il y a certaines formulations qui doivent vite faire raccrocher. Les autorités ont notamment remarqué que les escrocs se faisaient passer pour des banques. Une phrase comme "J'appelle de votre banque. Pour des raisons de sécurité, ne verbalisez pas votre mot de passe. Marquez-le sur le clavier", doit immédiatement mettre en alerte. En demandant de saisir le code d'accès à la banque en ligne, ils pourront faire des opérations bancaires à l'insu de la victime.

Le mieux est donc de raccrocher immédiatement. Il s'agit, en effet, d'une usurpation d'identité de la banque. "Votre banque vous appelle et vous vérifiez que le numéro correspond bien. Mais non, ce n'est pas elle. Ils se sont fait passer pour elle que vous ne le détectiez pas", a assuré la police espagnole.

En France, le même type d'escroquerie circule. Or, il faut savoir que la banque ne demande jamais de communiquer des informations confidentielles au téléphone ou par message. Il faut donc se méfier de tout message ou voix qui demanderait un mot de passe ou des coordonnées bancaires.

D'autres petites phrases peuvent faire penser à des arnaques, notamment quand elles sont porteuses de nouvelles un peu trop belles pour être vraies telles que "nous vous remboursons" ou "vous avez gagné". L'objectif est de nouveau de récupérer des coordonnées bancaires.

Récemment, les arnaques impliquant les proches se multiplient aussi. Mieux vaut être prudent, et se méfier des messages prétendant être envoyés par une connaissance mais venant d'un autre téléphone que celui habituel. Il est aussi recommandé de ne pas rappeler des numéros inconnus qui n'ont pas laissé de message, ils pourraient être surtaxés.