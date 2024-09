Pour éviter les maladies cardiaques, il y a une heure à ne pas dépasser pour dîner le soir

Chacun a sa petite heure privilégiée pour manger. Or, une certaine plage horaire serait à privilégier pour un bon sommeil et une meilleure santé.

Le repas du soir n'est pas le même chez tout le monde. Certains mangent beaucoup après avoir grignoté sur le pouce le midi, d'autres préfèrent prendre un repas léger pour dormir tranquille ensuite. Il y a aussi la question de l'heure. Selon une étude Deliveroo menée en 2018, 19h35 est l'heure moyenne où les Français s'installent à table. Dans le nord-est, c'est un peu plus tôt, vers 19h20, alors que les Franciliens passent à table plus tard, vers 19h45. 12% des Français dinent même après 20h30. Certains voisins européens n'ont pas du tout les mêmes horaires. Les Allemands mangent plutôt vers 18h alors que les Espagnols attendent au moins 21h.

Qui a vraiment raison ? Et bien, il n'existerait pas d'heure exacte, mais une tranche horaire à privilégier selon la diététiste Tracy Lockwood Beckerman. "N'importe quelle heure entre 18 heures et 20 heures est l'heure 'idéale' pour le dîner", a-t-elle assuré auprès du HuffPost. Cette fourchette est à privilégier pour avoir ensuite le temps de digérer et de se coucher à partir de 22 heures. Etre rassasié trop tard peut avoir un effet négatif sur le sommeil : "s'il y a trop de nourriture en digestion dans votre estomac et que vous vous allongez, cela pourrait potentiellement exercer une pression sur votre sphincter œsophagien, entraînant un reflux désagréable".

Evidemment, cela peut évoluer si vous êtes un couche-tard ou un lève-tôt. "Les oiseaux de nuit devraient dîner plus tard que les lève-tôt pour réduire les risques de grignotages inconsidérés et tard dans la nuit", a expliqué la spécialiste. Les couche-tôt devraient également diner un peu plus tôt pour espacer le repas de leur coucher. Il faut également adapter l'heure du déjeuner : "plus vous déjeunez tard, plus votre corps sera prêt pour le dîner tard. Plus vous déjeunez tôt, plus votre corps attendra le dîner tôt".

Une collation n'est pas non plus à proscrire selon la spécialiste : "la collation vous permettra de prendre une décision rationnelle et équilibrée pour un dîner, car vous ferez votre choix avec un cerveau nourri et satisfait plutôt qu'avec un cerveau affamé, impulsif ou fatigué". L'experte conclut que "les gens devraient manger à une heure qui correspond à leur mode de vie et à leurs habitudes de sommeil".

Mais attention, il y a une heure à ne pas dépasser. Selon une étude en collaboration entre l'INRAE, l'Institut de santé globale de Barcelone et l'Université Sorbonne Paris Nord, il existe aussi un lien direct entre les horaires des repas et le risque de maladies cardiaques. Portant sur 100 000 participants, elle démontre que dîner trop tard n'est pas bon. Selon les chercheurs, diner après 21h augmente le risque d'AVC de 28%. Ils préconisent alors de se mettre à table avant 20 heures et environ trois heures avant de se coucher.