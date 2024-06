Méfiez-vous de la crème solaire, voici ce qu'il faut vraiment faire pour se protéger du soleil

Durant les beaux jours, nombre de personnes espèrent bronzer pour avoir un beau teint hâlé. Attention néanmoins, la crème solaire ne suffit pas à protéger sa peau lors des expositions au soleil !

L'été approche à grands pas et l'envie de prendre des couleurs commence à émerger. Attention néanmoins : bronzer donne certes bonne mine, mais c'est aussi dangereux pour la peau. Les rayons infrarouges, responsables de la sensation de chaleur, les UVA, à l'origine du vieillissement de la peau et les UVB, qui causent le bronzage mais aussi les coups de soleil, sont très agressifs. Cela peut entrainer des brûlures ainsi que des cancers de la peau. Selon Santé Publique France, cette maladie est provoquée dans 80% des cas par une exposition excessive au soleil.

La solution est donc souvent de mettre de la crème solaire pour se protéger tout en profitant du soleil. Il est recommandé de privilégier l'indice 50 pour ne pas prendre de risque. Mais est-ce vraiment suffisant ? Son application n'est en réalité pas assez régulière pour profiter de son réel effet de protection, comme l'explique le dermatologue Christophe Bedane à Santé Magazine.

"Dans la 'vraie vie', on ne met jamais la quantité requise, il faut donc diviser son indice solaire par deux pour les faibles indices, voire par quatre pour les indices les plus élevés", estime le spécialiste. Un indice 50 retomberait donc au moins au niveau d'un indice 25. Il est normalement conseillé de mettre de la crème solaire au moins toutes les deux heures et de repasser une couche en cas de baignade ou de forte transpiration, ce qui est rarement appliqué.

Pour l'expert, "la crème solaire est un élément d'appoint dans le dispositif de photoprotection à mettre en place pour les vacances". En effet, si l'envie de prendre un bain de soleil est trop forte, il faut aussi bien se couvrir pour ne pas trop exposer sa peau et faire des pauses à l'ombre régulièrement. Le temps d'exposition doit être limité et il est indispensable d'éviter les périodes les plus chaudes de la journée, entre 12 et 16h notamment.

Pour bronzer, il serait alors préférable d'opter pour l'autobronzant. Il contient de la dihydroxyacétone ou de l'érythrulose, des substances inoffensives, mais qui vont permettre à la couche supérieure de la peau d'avoir temporairement un aspect bronzé. "Utiliser de l'autobronzant est largement plus sûr que de rester allongée sous le soleil ou dans une cabine de bronzage ", a assuré Anjali Mahto, consultante dermatologue à la clinique Cadogan à Londres, à Cosmopolitan.

Attention, il ne faut pas néanmoins estimer qu'une fois bronzé, on est protégé. "Le bronzage ne protège pas, il équivaut à un indice de protection 4, pas plus, et il n'empêche pas les effets délétères des UV sur la peau", a rappelé le Pr Christophe Bedane.