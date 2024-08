Ce complément alimentaire bien connu pourrait augmenter le risque d'AVC chez les personnes en bonne santé

Une étude sur ce complément alimentaire laisse penser qu'il augmenterait le risque d'AVC chez les personnes sans problème cardio-vasculaire.

Les compléments alimentaires ont pour but d'apporter des nutriments supplémentaires. Or, certains auraient aussi des effets néfastes pour la santé. C'est ce qu'a rapporté une étude publiée dans BMJ Medicine, qui a utilisé une base de donnée UK Biobank comptabilisant 415 737 personnes de 40 à 69 ans et qui ont été interrogés entre 2006 et 2010, puis suivis jusqu'en 2021.

Les chercheurs se sont en particulier intéressés à leur consommation d'huile de poisson en tant que complément alimentaire. Plus d'un tiers des interrogés en prenaient régulièrement. Ce produit est souvent vendu en capsules ou en comprimés, mais existe aussi sous forme liquide. L'huile de poisson est souvent perçue comme une alliée pour la santé cardiovasculaire grâce à sa richesse en oméga 3. Les chercheurs se sont alors penchés sur les cas de fibrillation auriculaire, de crises cardiaques ou encore d'AVC chez les participants.

Parmi ceux qui consommaient de l'huile de poisson, sur une période de 12 ans, 18 367 participants ont développé une fibrillation auriculaire et 22 636 ont eu une crise cardiaque, fait un AVC ou développé une insuffisance cardiaque. De plus, 3085 d'entre eux sont passés d'une bonne santé à une insuffisance cardiaque, 1180 qui n'avaient aucun problème ont fait un AVC et de même pour 1415 personnes en pleine forme qui ont été touchées par une crise cardiaque.

Les chercheurs en ont déduit que "pour les personnes n'ayant aucune maladie cardiovasculaire connue au début de la période de surveillance, la consommation régulière de suppléments d'huile de poisson était associée à un risque accru de 13% de développer une fibrillation auriculaire et à un risque accru de 5% d'avoir un accident vasculaire cérébral". Les femmes et les non-fumeurs seraient particulièrement concernés.

A l'inverse, chez les participants qui rencontraient déjà des problèmes de santé, l'huile de poisson aurait montré son effet bénéfique en réduisant le risque d'aggravation de la fibrillation auriculaire vers la crise cardiaque de 15% et de 9% le risque de passer d'une insuffisance cardiaque à un décès. Les hommes et les personnes âgées seraient ceux qui profitent le plus de cet effet protecteur.

Les spécialistes ont toutefois tenu à rappeler qu'il s'agissait d'une étude observationnelle et que même si "l'utilisation régulière de suppléments d'huile de poisson pourrait jouer différents rôle dans la progression des maladies cardiovasculaires, d'autres études sont nécessaires pour déterminer les mécanismes précis du développement et du pronostic des maladies cardiovasculaires en cas de consommation régulière de suppléments d'huile de poisson".