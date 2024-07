Boire ce thé à un moment précis de la journée améliore la circulation sanguine

Boire du thé est bon pour la santé et un arôme en particulier est excellent pour la circulation sanguine.

Une mauvaise circulation sanguine se produit quand le flux sanguin vers une partie du corps se réduit. Pour prévenir de ce problème, il est conseillé d'avoir une alimentation équilibrée, de ne pas fumer et de rester bien hydraté. La consommation de thé est aussi recommandée. Un arôme en particulier serait même à privilégier pour optimiser les bienfaits.

Ce thé possède des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et anticancéreuses. L'infusion contient aussi du calcium, du fer et du potassium. Ce thé comporte par ailleurs de l'hespéridine et de la coumarine qui peuvent également améliorer la circulation sanguine. Il s'agit du thé à la cannelle, une épice riche en antioxydants. Mais pour améliorer encore un peu plus sa circulation, sachez qu'un moment dans la journée est encore à privilégier.

Alors à quel moment faut-il boire son thé à la cannelle pour en maximiser les bénéfices ? Pour profiter de tous ses avantages, il serait bon de se faire une petite tasse le soir peu de temps avant de se coucher. D'ailleurs, en plus d'avoir un effet bénéfique sur la circulation sanguine, ce thé aide aussi à la digestion et stabilise la glycémie. Cela peut donc aider à bien dormir. "Les pics et les chutes de glycémie peuvent nous empêcher de dormir la nuit. La cannelle avant de se coucher peut empêcher cela de se produire, permettant une meilleure nuit de sommeil ininterrompue", a expliqué l'herboriste clinicienne Rachelle Robinnett, auprès de Well+Good.

Cependant, tous les thés ne sont pas bons à prendre le soir. Certains peuvent, en effet, perturber le sommeil s'ils sont pris trop près de l'heure du coucher. S'il n'y a aucun souci avec le thé à la cannelle, il est aussi possible de choisir le thé au gingembre, qui accélère le processus de digestion. De même pour le thé à la menthe poivrée qui apaise l'estomac et le thé à la camomille qui est connu pour ses propriétés relaxantes.

A l'inverse, il vaut mieux éviter le thé noir et le thé vert, par exemple, qui contiennent des niveaux naturels de caféine et qui sont donc moins adaptés pour garantir un sommeil réparateur. Cela reste des boissons bénéfiques pour la santé mais il est préférable de les consommer quelques heures avant de se coucher.