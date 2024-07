Certaines personnes mettent du papier aluminium sur le rebord de fenêtre, et ils ont bien raison quand on connait l'astuce

Voici la raison pour laquelle vous pouvez parfois voir des morceaux de papier aluminium sur les rebords de fenêtre. C'est la solution à un problème courant.

Vous avez peut être déjà vu sur des balcons ou des rebords de fenêtre des morceaux de papier aluminium. Pourquoi ? Ce n'est ni pour faire joli ou pour refléter le soleil, ni pour faire fuir les fourmis ou autres insectes, et encore moins pour protéger les plantes. C'est pour éloigner les pigeons. Si ces oiseaux ne sont pas répertoriés comme nuisibles en France, ils causent pas mal de problèmes quand il ont décidé d'élire domicile sur votre balcon, terrasse ou rebord de fenêtre.

S'ils sont un symbole de paix pour certains, pour d'autres, les pigeons sont de véritables ennemis, surtout en ville. Pour ceux qui sont confrontés aux pigeons, cela peu vite devenir un enfer. Car oui, les fientes de pigeons sur le rebord de fenêtre ou la terrasse, ce n'est vraiment pas agréable, et c'est très corrosif. Et si on attend pour les nettoyer, c'est une vraie corvée !

Mais ce n'est pas tout, les pigeons peuvent être à l'origine d'un problème de santé publique en transmettant des maladies à l'homme. Le fientes de pigeons peuvent contenir des spores de champignons ou des bactéries pathogènes qui se transmettent par inhalation une fois les excréments séchés, ou simplement par contact direct.

C'est pourquoi de nombreuses personnes testent différentes solutions pour tenter d'éviter leur présence. Si certains adoptent la technique des pics anti-pigeons, une autre solution est aussi très efficace. Elle consiste simplement à utiliser du papier aluminium, qui est économique et très efficace pour éloigner les pigeons.

© Yevhenii - stock.adobe.com

Comment bien l'utiliser pour éloigner les pigeons ? Vous pouvez placer des morceaux de papier aluminium sur des zones telles que des balustrades ou des rebords de fenêtre. Découpez des bandes de papier d'aluminium suffisamment longues et larges pour qu'elles puissent se déplacer avec le mouvement du vent, ce qui, ajouté au reflet du soleil, leur donnera un plus grand effet dissuasif. Puis placez-les sur les surfaces où se posent habituellement les pigeons. Ainsi, les pigeons éviteront cet endroit et préfèreront aller ailleurs, là où il n'y a pas de flash de lumière constants.

Cette technique a cependant deux limites. Tout d'abord, l'endroit où vous placez le papier aluminium doit être exposé au soleil. Deuxièmement, pensez à vos voisins qui pourraient être aveuglés dès qu'il y a du soleil. Placez le papier en conséquence.