Mieux vaut éviter de boire l'eau du robinet de cette pièce, il y a un risque méconnu pour la santé

L'eau du robinet reste la meilleure eau pour la santé et celle de la planète. Mais encore faut-il bien choisir où se servir. Dans cette pièce de la maison, boire l'eau du robinet n'est pas sans risque.

Bonne ou mauvaise chose, toute l'eau utilisée dans les foyers français est, sauf contre-indication explicite, potable. De la cuisine, à la salle de bain, en passant par les toilettes, les buanderies, et même les tuyaux d'arrosage, les réseaux de distribution les alimentent tous en eau potable. Pour autant, est-ce que cela signifie que l'on peut en boire à n'importe quel robinet ? S'il paraît évident qu'il faut éviter de se servir un verre à partir de sa chasse d'eau, boire l'eau qui s'écoule du robinet de certaines pièces de la maison n'est pas non plus conseillé. Elle pourrait même être la cause de maux de tête, de sensations de fatigue et de pertes de mémoire.

La raison ? Une possible intoxication au plomb causée par la tuyauterie vieillissante. En fonction de la date de construction d'une maison, il est possible que la robinetterie ait été réalisée à partir de tuyaux en plomb puisque jusque dans les années 1950, ce matériau était le plus utilisé en plomberie. C'est un métal particulièrement solide et malléable, souple et résistant donc facile à travailler.

Les premières mesures contre l'usage du plomb pour les canalisations ne datent que de 1995. C'est en réalité un matériau très toxique, notamment pour les plus jeunes. Son absorption par l'organisme peut provoquer des troubles gastro-intestinaux et de la mémoire, une perte de l'appétit, de l'anémie et dans le pire des cas des affections irréversibles. Il vaut donc mieux vérifier et changer sa tuyauterie si elle est toujours en plomb ou installer des filtres à eau.

Et la pièce la plus à risque est la salle de bain. Pourquoi ? Avant tout parce que l'eau est plus stagnante dans la salle de bain, car elle est moins souvent utilisée. Le risque que s'y forment des bactéries et que sa qualité se dégrade est donc plus important. Les robinets de cuisine sont plus adaptés à la consommation d'eau. Ensuite, de nombreux usagers filtrent leur eau du robinet avant de la boire. Mais en cas de doute, il est toujours possible de faire tester son eau.

Dans certaines régions du monde comme en Angleterre, le risque sanitaire concernant l'eau de la salle de bain est décuplé parce qu'elle est bien souvent stockée dans des réservoirs situés sur les toits des habitations. Or ces réservoirs sont sujets aux éléments extérieurs, l'eau qu'ils contiennent peut par exemple être contaminée par des animaux, des parasites et par les intempéries. Fort heureusement, en France les systèmes de transmissions d'eau sont souterrains.